Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Тот факт, что России, которая является агрессором и оккупирует территорию нашего соседа, Украины, вернули право участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы - это негативный симптом", - заявил в пятницу вице-премьер Польши Ярослав Говин.
Он выразил удовлетворение, что представители всех польских парламентских партий отреагировали подобно, покинув заседание.
На вопрос, что еще Польша может сделать в этом деле и как выразить недовольство, Говин ответил: "Я думаю, что здесь нет места для какой-то конкретной временной реакции, речь идет скорее о долгосрочной информационной политике и дипломатических мерах, показывающих западноевропейской общественности сущность политики президента России Владимира Путина".
В то же время глава польской делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий после встречи в пятницу с главой клуба Права и справедливости Ришардом Терлецким сообщил о намерении начать на следующей неделе разговоры с Министерством иностранных дел Польши, а затем - с делегациями государств, которые также покинули последнее заседание ПАСЕ, по делу возвращения права голоса РФ в этой организации.
"Мы согласились, что эта ситуация, в которой мы оказались, особенно в связи с выбором нового генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич (хорватского вице-премьера и министра иностранных дел, которую выбрали во время последней сессии, но которая каденцию начнет с 1 октября. - Ред.), создает такую ситуацию, что мы должны провести следующие консультации. Потому что Совет Европы - это не только Парламентская ассамблея, но также Комитет министров СЕ", - сказал он.
"Нас ожидает следующая работа. Мы не хотим осуществлять поспешных шагов и мер, поскольку нам важно, чтобы 70-летие существования Совета Европы не стало годом катастрофы в институциональном измерении", - отметил Бернацкий.
Польский политик добавил, что следующим шагом будут разговоры с иностранными партнерами, то есть делегациями, которые покинули последнюю сессию ПАСЕ. Бернацкий выразил надежду, что это будет тоже "значительная часть" словацкой делегации, а также "часть" делегации Швеции. "Часть британских парламентариев тоже склоняется к нашей позиции. Хотя я не могу сказать, что это означает, что они поступят так же (как поляки. - Ред.)", - добавил он.
По убеждению Влодзимежа Бернацкого, медлить с переговорами не следует, поскольку "в это пространство могут войти представители других кругов". Он добавил, что пример словацкой делегации, которая сначала заявила о том, что покинет заседание, а затем отказалась от этого, показывает, что сторонники Российской Федерации в ПАСЕ "эффективные и сильные".
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
Москва має підтримку більшості тому, що вона вирвала з України серце--РУСЬ.
Саме Москву в Україні, у Європі, на планеті називають "руським миром", хоча ним Москва назвала агресію і окупацію.
Москва опублікувала нещодавно мапу давніх тартарських залізниць--Змієвих валів.
За московським варіантом, залізниці з Британії, Іспанії, Італії, Риму, Кавказу, з України, Скандинав'я... ведуть до Москви.
У той же час, я знайшов мапу зоряних міст попередньої античної цівілізації, на яких інтенсивність зоряних міст у Західній Європі і Україні зображена щільною, а далі, до Московії їх вкрай мало.
Це означає, що Русь залишилась на своєму звичному місці, від Македонії і Галлії до Волгограда, Саратова, Петербурга.
Центром Руси органічно і тоді і зараз є держави району Дунаю і Дніпра, а нижня Волога є органічним кордоном Руси, за яким розташована її периферія.
Москва розташована на периферії античної Руси і виступала в усі часи оппозицією Руси.
Русь отримала поразку, як тільки Москва перебрала на себе усю ковдру Руси, залишивши Україні роги та копита.
Сьогоднішня ФАЛЬШИВА ЄВРОДЕМОНОКРАТІЯ дуже вміло знищує центральну державу Руси--Україну, разом з Москвою і Китаєм.
Модератор Цензору цьому процесу допомагає, вилучивши мою цитату рецензії Платона Лукашевича.
Так, Платон був великодержавним шовіністом Російської імперїі і Русь він центрував у Москві, та у модера нема своєї голови на плечах, щоб самому пересунути прапорець центру Руси з Москви до Київа.
Модер, піди забань пам'ятник М. Грушевському, бо він назвав Україну Руссю.
Американський політичний діяч зробив Україні подарунок глобального масштабу--запропонував нам написати словник російської мови, як мови нашої, руської.
Хтось це збагнув?
Ніхто.
Україна терпить поразку і остаточно зникне з Землі, бо вона вже не Русь.
Модери допоможуть.