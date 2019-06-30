 Словацкая разведка раскрыла активность российской и китайской агентуры

Об этом говорится в части отчета, опубликованном в пятницу Словацкой информационной службы (SIS), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Также сообщается о связи судов и полиции с преступными группами.

"Деятельность российских разведывательных служб была направлена ​​против интересов Словакии как члена Европейского союза и НАТО. Представители российской разведки, действующие на территории Словакии под дипломатическим прикрытием, пытались завербовать сотрудников в центральных органах государственной власти, службах безопасности, а также в секторах энергетики и обороны", - утверждается в документе SIS.

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По сообщению SIS, Словакией интересовались также китайские спецслужбы. "Речь шла о получении данных об информационных технологиях и телекоммуникациях", - говорится в отчете.

Обращено также внимание на все больший интерес иностранных спецслужб словаками, которые живут и работают за рубежом, дипломатами.

В дополнение, словацкая разведка раскрыла свои подозрения, связанные с контактами, которые преступные группы сохраняли с некоторыми представителями правосудия и полиции. SIS подозревает коррупцию при получении евросоюзных дотаций и указывает на подозрительные переводы крупных сумм между словацкими и иностранными фирмами, как считается, вероятно, это связано с налоговыми мошенничествами и отмыванием грязных денег.

В документе подчеркнуто, что в рамках борьбы с организованной преступностью большее внимание посвящено деятельности подобных групп на словацко-украинской границе. По словам SIS, там действуют преступные организации, которые сотрудничают с украинскими бандами, которые занимаются контрабандой, незаконной миграцией, торговлей фальшивыми документами и банкнотами, а также оружием и наркотиками.

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