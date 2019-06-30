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 За рубежом
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Все про:Китай (998) разведка (2127) Россия (73199) Словакия (410)

 Словацкая разведка раскрыла активность российской и китайской агентуры

В Словакии сообщили об активности российских и китайских агентов, действовавших против интересов страны.

Об этом говорится в части отчета, опубликованном в пятницу Словацкой информационной службы (SIS), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Также сообщается о связи судов и полиции с преступными группами.

"Деятельность российских разведывательных служб была направлена ​​против интересов Словакии как члена Европейского союза и НАТО. Представители российской разведки, действующие на территории Словакии под дипломатическим прикрытием, пытались завербовать сотрудников в центральных органах государственной власти, службах безопасности, а также в секторах энергетики и обороны", - утверждается в документе SIS.

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По сообщению SIS, Словакией интересовались также китайские спецслужбы. "Речь шла о получении данных об информационных технологиях и телекоммуникациях", - говорится в отчете.

Обращено также внимание на все больший интерес иностранных спецслужб словаками, которые живут и работают за рубежом, дипломатами.

В дополнение, словацкая разведка раскрыла свои подозрения, связанные с контактами, которые преступные группы сохраняли с некоторыми представителями правосудия и полиции. SIS подозревает коррупцию при получении евросоюзных дотаций и указывает на подозрительные переводы крупных сумм между словацкими и иностранными фирмами, как считается, вероятно, это связано с налоговыми мошенничествами и отмыванием грязных денег.

В документе подчеркнуто, что в рамках борьбы с организованной преступностью большее внимание посвящено деятельности подобных групп на словацко-украинской границе. По словам SIS, там действуют преступные организации, которые сотрудничают с украинскими бандами, которые занимаются контрабандой, незаконной миграцией, торговлей фальшивыми документами и банкнотами, а также оружием и наркотиками.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134826
 
   
 Топ комментарии
 
Эк они долго в летаргическом сне пребывали, однако. Зарплата капала; и зачем ловить шпионов ?
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Эк они долго в летаргическом сне пребывали, однако. Зарплата капала; и зачем ловить шпионов ?
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У них на флаге герб - могила с крестом, вот к ним и лезут никрофилы со всего мира
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Все эти пост-СЭВовские "страны" - транзит всякой дряни, в основном. В экономическом плане, равно как в военном, они из себя ничего не представляют; их опять подгребут под себя те кто победит в следующей европейской войне.
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Кацапня везде поспевает. На это дело ***** денег не жалеет...
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так он же не своїй тратит, а пенсионеры расеики, там же учителя, медики и прочий баласт вяликодуховных потерпит и согласны, что их деньги тратят, как они там поёт - на геополитические цели.
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Когда арестуют агента Януковича а-ля проевропейского Петра Порошенко?
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покемонам это недоступно для понимания. Попытайся арестовать того кто из тебя покемона сделал.
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Януковича только после Майдана в РФ, Петю... Вначале выборы, потом новый ГП, заодно реформа судов
ну а потом пойдет страдалец думать о своем поведении в камере одиночной.
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Хотят везде 5G поставить.

Это 21 век, а как же война с кем-то там?
Украина за старое! За Порошенко!
Нет миру!
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спасибо, лахта, - ваше мнение принято, но не учтено.....
а пока вроде в спамик?
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Словацкая разведка = разведка тети Моти на Привозе
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На концерте Артура Пирожкова засветился Богдан (офис зе). И не говорите про реваншизм кремля и попсы из рф в Украине. К газманову тоже пойдёт? Весь шоу-бизнес из рф под ним уже?
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …

Словацкая разведка раскрыла активность российской и китайской агентуры - Цензор.НЕТ 7681
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Представители российской разведки, действующие на территории Словакии под дипломатическим прикрытием, пытались завербовать сотрудников в центральных органах государственной власти, службах безопасности, а также в секторах энергетики и обороны
Источник: https://censor.net.ua/n3134826

скоро в Украине
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В Украине уже 40 дней как во власти ЗЕбилы, мародеры и барыги!

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Пребывающий под охраной СБУ, которое курирует Президент, российский журналист Бабченко:

Аркадий Бабченко
28 июня в 11:00 ·

По итогам последних пары-тройки дней, хочешь не хочешь, приходится придти к одному печальному выводу. Это и раньше было понятно, но теперь это стало очевидно. Президент Украины - идиот. Это не оскорбление, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении, долбо... ну, за это уже могут забанить.
В общем, можете выбрать любой термин.
Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего писькой на рояле дурака.
Ну, что я могу сказать...
Ваш дед Доктор Хаус.
Доброе утро.
Я так чувствую, меня скоро и тут забанят. В преддверии очередных банов подписывайтесь на мой телеграм-канал, там еще можно говорить все, что думаешь:
Аркадий Бабченко
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ЗЕбилы , как алкаш никогда не признает что он алкаш, так вы не признаете что вы лохи опустившие репутацию Украины своим выбором.
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Словацкая разведка испытывает гордость в раскрытии активности российской и китайской агентуры. Данные о проявлении агентуры туманны да и нах. надо
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Это анекдот? Россия и Китай пытались выведать информационные технологии Словакии! Технологию собирать клубнику или картошки?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСловацкая разведка раскрыла активность российской и китайской агентуры
 
 
 
 
 
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