 Словацкая разведка раскрыла активность российской и китайской агентуры

Об этом говорится в части отчета, опубликованном в пятницу Словацкой информационной службы (SIS), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Также сообщается о связи судов и полиции с преступными группами.
"Деятельность российских разведывательных служб была направлена против интересов Словакии как члена Европейского союза и НАТО. Представители российской разведки, действующие на территории Словакии под дипломатическим прикрытием, пытались завербовать сотрудников в центральных органах государственной власти, службах безопасности, а также в секторах энергетики и обороны", - утверждается в документе SIS.
По сообщению SIS, Словакией интересовались также китайские спецслужбы. "Речь шла о получении данных об информационных технологиях и телекоммуникациях", - говорится в отчете.
Обращено также внимание на все больший интерес иностранных спецслужб словаками, которые живут и работают за рубежом, дипломатами.
В дополнение, словацкая разведка раскрыла свои подозрения, связанные с контактами, которые преступные группы сохраняли с некоторыми представителями правосудия и полиции. SIS подозревает коррупцию при получении евросоюзных дотаций и указывает на подозрительные переводы крупных сумм между словацкими и иностранными фирмами, как считается, вероятно, это связано с налоговыми мошенничествами и отмыванием грязных денег.
В документе подчеркнуто, что в рамках борьбы с организованной преступностью большее внимание посвящено деятельности подобных групп на словацко-украинской границе. По словам SIS, там действуют преступные организации, которые сотрудничают с украинскими бандами, которые занимаются контрабандой, незаконной миграцией, торговлей фальшивыми документами и банкнотами, а также оружием и наркотиками.
ну а потом пойдет страдалец думать о своем поведении в камере одиночной.
Это 21 век, а как же война с кем-то там?
Украина за старое! За Порошенко!
Нет миру!
а пока вроде в спамик?
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …
Источник: https://censor.net.ua/n3134826
скоро в Украине
Аркадий Бабченко
28 июня в 11:00 ·
По итогам последних пары-тройки дней, хочешь не хочешь, приходится придти к одному печальному выводу. Это и раньше было понятно, но теперь это стало очевидно. Президент Украины - идиот. Это не оскорбление, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении, долбо... ну, за это уже могут забанить.
В общем, можете выбрать любой термин.
Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего писькой на рояле дурака.
Ну, что я могу сказать...
Ваш дед Доктор Хаус.
Доброе утро.
Я так чувствую, меня скоро и тут забанят. В преддверии очередных банов подписывайтесь на мой телеграм-канал, там еще можно говорить все, что думаешь:
Аркадий Бабченко