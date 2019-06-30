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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3144) Голос партия (29)

 Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"

Центральная избирательная комиссия на заседании 29 июня отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Александра Курдыдыка и Дмитрия Огнева.

"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Александра Курдыдыка, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦИК. Причина решения не указана.

Также ЦИК сняла с выборов кандидата-мажоритарщика от "Голоса" по округу № 121 во Львовской области Дмитрия Огнева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Напомним, журналисты сообщили, что кандидат Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад". Партия "Голос" отозвала кандидата, так как такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки.

Источник: https://censor.net.ua/n3134825
 
 
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Всцикаєшся почувши прізвище Зеленський? Після виборів до ВР ще й обкакаєшся. Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса" - Цензор.НЕТ 5856
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петиция- не обязательное к исполнению. вашими хотелками пороХНЯвыми просто подотрутся. вы никто, 5%ые лузеры))
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Нет никакой войны.
Они просто воруют ваши деньги.

И взрывают склады, списывают активистов, ворют на бронежилетах, запчастях.
Продают технику и боеприпасы головорезам в Афоику, а недостачу списывают на войну
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Монополию можно ликвидировать.
Во всем мире баллоны используют.

На Бали газ в баллонах дешевле чем в Украине в трубах
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кандидат (от «Голоса») Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев Источник: https://censor.net.ua/n3134825

Не может этого быть! 😁
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Херовая с нее мольфарка. Так и останется навсегда ЗЕбилкой. С прыщами на морде больше чем сиськи.
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Маленький баллон с газом на Бали с доставкой на дом стоит 37,15 гривен (50 000 индонез. Рупий)
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На замену баллон газа разумеется.

А 19 литров воды чистой (дисцилированной) 5000 - 10000 рупий
3.7 - 5.4 гривен за 19 литров
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Мнения о том, что происходит со страной, разделились кардинально. Одни считают, что всё катится в жопу, другие - что всё летит в пи@у
(С)
@Anakoyher
🤔
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а вот и будущий депутат от парти наркомана Зелемойского - Лизка Богуцкая.
Воспоминания...
Рукописи не горят

Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса" - Цензор.НЕТ 8213
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лиза еще не отсидела восьмерку за сбитого мужчину которого она назвала "бомж какой то"
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Как уже достал этот чмошный голос петра
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"
 
 
 
 
 
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