 Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"

"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Александра Курдыдыка, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦИК. Причина решения не указана.
Также ЦИК сняла с выборов кандидата-мажоритарщика от "Голоса" по округу № 121 во Львовской области Дмитрия Огнева.
Напомним, журналисты сообщили, что кандидат Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад". Партия "Голос" отозвала кандидата, так как такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки.
https://petition.president.gov.ua/petition/60662?fbclid=IwAR1YRpVQCwTJeAWzwFe-ijZYStUn-7mAr8VJogfBhsRiz9vsaPI4Bvhfk9g
Они просто воруют ваши деньги.
И взрывают склады, списывают активистов, ворют на бронежилетах, запчастях.
Продают технику и боеприпасы головорезам в Афоику, а недостачу списывают на войну
Во всем мире баллоны используют.
На Бали газ в баллонах дешевле чем в Украине в трубах
Не может этого быть! 😁
А 19 литров воды чистой (дисцилированной) 5000 - 10000 рупий
3.7 - 5.4 гривен за 19 литров
(С)
@Anakoyher
🤔
Воспоминания...
Рукописи не горят