 Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"

"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Александра Курдыдыка, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ЦИК. Причина решения не указана.

Также ЦИК сняла с выборов кандидата-мажоритарщика от "Голоса" по округу № 121 во Львовской области Дмитрия Огнева.

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Напомним, журналисты сообщили, что кандидат Дмитрий Огнев и нардеп от БПП Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад". Партия "Голос" отозвала кандидата, так как такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки.