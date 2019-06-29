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 Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД

В центре грузинской столицы Тбилиси десятый день продолжается акция протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам участников акции (представителей оппозиции и активистов из разных регионов), их главное требование остается неизменным - отставка главы МВД Гиорги Гахарии.

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Протестующие утверждают, что глава МВД должен уйти в отставку из-за применения силы к протестующим в ночь на 21 июня, в результате чего пострадали 240 человек.

На проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

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После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3134824
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине тоже исчезли все: секта зрада, Нац жоны Нац корпус,националисты,патриёты,бляхеры,ктоубилкатюгандзюк,антикоррупционеры,свободы,антисвинарчуки.
Фсьо,фсе умерли!
И только Порохоботы никуда не деваются,и не переобуваются! Зверюги! Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 1205

Порорхоботы и вынесут вперед ногами рюзьге свинособаку ЗЕбила и его ватных выкормышей!
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Отменим сегодняшнюю ночь. Мы видим, как зелеботы в воздухе превращаются в саакоботов. И я, как попрохобот на добровольных началах, этому рад. Ибо даже грузин Саакашвили больший украинец, чем малоросс Зеленский.
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ьам министр МВД тоже шестой год бессменно работает без претензий ?
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В Украине тоже исчезли все: секта зрада, Нац жоны Нац корпус,националисты,патриёты,бляхеры,ктоубилкатюгандзюк,антикоррупционеры,свободы,антисвинарчуки.
Фсьо,фсе умерли!
И только Порохоботы никуда не деваются,и не переобуваются! Зверюги! Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 1205

Порорхоботы и вынесут вперед ногами рюзьге свинособаку ЗЕбила и его ватных выкормышей!
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Насчёт порохоботов не знаю, а вот то шо все вышеперечисленные товарисчи которые аж усерались толпами бегали перед выборами и поливали Петю грязью резко после выборов исчезли - это факт. Куда же подевались ребятки? Шо так резко затихли?? Всё, гебнявый план отработали ЗЕсепарскую клику привели к власти, теперь можно ждать Сватов по Г+Г и радоваца шо всё па рузьки и преЗЕдент тоже па рузьки..Куда делись лялечки..покукарекайте про свинрачуков хоть для виду.... аауу???
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А где революционер патриот Михась Сакашвиля?? Почему не со своим народом Грузии? А..подождите.. у него теперь новая Родина и новый народ, так сказать полностью новая жизнь..интересно куда после Украины отправица??
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Грузины, если к вашему народному протесту уже примазался какой-то очень разговорчивый политик, или того хуже - олигарх на бульдозере - гоните его ссаными тряпками оттуда.
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Отменим сегодняшнюю ночь. Мы видим, как зелеботы в воздухе превращаются в саакоботов. И я, как попрохобот на добровольных началах, этому рад. Ибо даже грузин Саакашвили больший украинец, чем малоросс Зеленский.
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Ровно до тех пор пока тебе не скажут что РНС отщипнёт и у «Голоса»
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Сепарша, ну зачем врать? Если фантазируете, то лучше под одеялом. Как вы любите - дойчланд порно. Об этом же говорил наркоман ЗЕбил про Украину?
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Сепарня беженка когда назад в Украину, или пока с Германий попереживаешь?? А у тебя там Сватов будут показывать??
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Ксьа, на анале для ватных ЗЕбилов - Г+Г, во всю идет реклама всех сезонов сватов!
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В Грузии вообще-то люди штурмовали парламент. А Аваков просто сидящих в палатках под парламентом побил, и никто даже не вякнул. Грузия вам не Украина.
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Нам учится надо . Выносить козломордых
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Аваков еще издевался. В Грузии бы его за такое линчевали. Ему повезло что в Украине народ терпилы.

Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 7532
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Друзі! Негайно починаємо розповідати друзям і знайомим про РНС Саакашвілі. Дзвонимо до родичів і знайомим і пропонуємо підтримати РухНовихСил! Знайомте з програмою ШВИДКИХ і ДЕТАЛЬНИХ РЕФОРМ! Часу обмаль! До роботи!!! Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 8763

Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 6497
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выборы президента в Украине я бы назвал четырьмя словами - "еще пять лет в жопу"..
следующему разгребать - етот идиот.....
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Я поднимал над Дружковкой расейский флаг.
Я, хотел вас "освободить" от зарплат и пенсий.
Я хотел чтобы вы спали по подвалам от обстрелов, а вы проголосуете за меня снова, потому что вы тупой ватный люмпен. А чё? Сейчас власть ватная..

Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 1702
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Цензор, даю на водку. Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 1831
«Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то - нет»

Огненный спич единственной ******** в УПЛ Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 277

https://ua.tribuna.com/football/1075847507.html?utm_source=twitter&utm_medium=flagman&utm_author=shp

Протестующие в Грузии десятый день требуют отставки главы МВД - Цензор.НЕТ 7257
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