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 Политика Украины
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 Нардеп Парасюк проиграл апелляцию относительно решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом

Народный депутат Владимир Парасюк, которого Центризбирком не зарегистрировал кандидатом в депутаты, проиграл апелляцию.

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - цитирует Цензор.НЕТ пост Владимира Парасюка.

Он пообещал, что не остановит свою деятельность, направленную на борьбу с "системой", "а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парасюк: Главное, чему мы научились, - это то, что не обязательно выходить на Майдан, чтобы противостоять лжи

Парасюк также обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись".

Нардеп Парасюк проиграл апелляцию относительно решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом 01

Напомним, Центризбирком отказал в регистрации Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины. Нардеп обратился в суд, но иск не удовлетворили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я не жалею, что вышел на Майдан. Сейчас я не хочу майданов", - Парасюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134823
 
 
 Топ комментарии
 
единственный человек в раде ,которому бы сказал пригниссь .Когда буду шмалять.
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Парасюк, это потому, что надо было не сапогом в рыло тыкать, когда ты до власти дорвался, а заниматься судебной реформой. Может бы и успели что-то сделать.
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Шо, Вова, таке тупе, що не здатне документи оформити ?
Для мене не новина. А з ноги чого не заїхав, "борець" недоумкуватий ?
Це - твій рівень.
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Парасюк, это потому, что надо было не сапогом в рыло тыкать, когда ты до власти дорвался, а заниматься судебной реформой. Может бы и успели что-то сделать.
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Точно. Хто всрався? Невicтка. Это, ****, из-за парасюка все негаразды.
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Сепары типа Мураева Хотят реванш Будет вам реванш , буцигальня если добижите
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Сапаратист - порохобот.. Ці тварини ніяк не можуть вивчити Українську мову(((
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Судьи с прокурворами не простили ему что пи***здил прокурором ногами по голове
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Все министры, депутаты и даже президент знают как надо делать и что надо делать, но никто ничего не делал как надо...Этому народу сколько не обещай, а ему всё мало....
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Шо, Вова, таке тупе, що не здатне документи оформити ?
Для мене не новина. А з ноги чого не заїхав, "борець" недоумкуватий ?
Це - твій рівень.
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мохе недоумок, - це ти писака, а Парасюк розірвав договорняк з бандюковичем та куявлоб. Як би більше було таких як він у ВР тоді б і зміни були, а так одні риги-бариги, па далі ще навибирають слуг кацапіх та за жізнь в кацапії.
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Парасюк разорвал не только договорняк по Майдану, он разорвал всю страну! Придет время и отвечать ему придется за все!
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Не той випадок. Річ не у Вовікові. Система взяла і недопустила до участі у виборах неугодну людину.
Невже Ви думаєте, що Вовік настільки тупий, що після першого відхилення не зробив ідеальну заявку?
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Так, думаю.
Результат - підтвердження.
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тут я з згоден на 100%. Вова стороння людина в політиці, тонкосльозий провокатор
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единственный человек в раде ,которому бы сказал пригниссь .Когда буду шмалять.
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Этот единственный человек таким как ты да и я конкретно та по парасюковски сказал- ты гавно а я депутат - . Из зебилов будешь? они тоже балдеют когда их за быдло считают
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))))))) каких реформ ему ещё не хватает?
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ще й майбутній юрист... ганьба....
буду корисним, як опозіціонер разом з семенчиком
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Скільки законопроектів написав Парасюк за п'ять років?
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Парасюк иди работать. Хватит на народных харчах жировать. Это быдло только било людей ногами прикрываясь мандатом, даже мусоров било.
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На каком основании ему отказали баллотироваться?
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А Штепе, сепарке не отказали! Потрох, урод, своих людей в ЦИК набрал, ему сепары ближе по разуму...
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Вова так і не зрозумів, що кондоми вдруге не використовуються...
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вова думает что ето порошенко а я думаю ето зеленая команда
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оставьте надежды - вова никогда и ничего не поймет ....
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Сєрьога, ти єто, навіть думати намагаєшся? Який же після цього ти порохотяг?
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"Дело в том, что залог Парасюка был внесен не им, а «ненадлежащим лицом». Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко". Интересно, что это за лицо, которое бабло за Парасюка занесло? Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом - Цензор.НЕТ 1177
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Короче, пролетел, как фанера над Парижем...
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Усіх, хто вийшов із народу,
і гне на владу матюки,
середнього вважати роду,
бо всі вони парасюки!

Бо всі вони у тому винні,
що без донецького вугля -
капець реформам у країні,
й моїй «дорожній карті», ***!

Це через вас, зрадливі йуди,
через таких парасюків,
усі донбаські чесні люди
підуть до лав бойовиків!

І емвееф не дасть нам траншу!
І зніме санкції Брюссель!
І все через блокаду вашу!
Через Парасюка усе!

Це через нього, розпіздяя,
Донбас без світла і води!
А всі Донецькі поліцаї
тепер заїки назавжди!

Накрились грошові потоки!..
Та шоб ти, парасюче, здох!
Коту у сраку всі три роки
моїх яскравих перемог!

Моїх досягнень феєричних!
Моїх здобутків чималИх!..
Мій геній, ***дь! Моє величчя -
усе ти обісрати зміг!

Але я вам не «лох паслєдній»!..
………………………………………………………..
І двісті тридцять пацюків
приймуть Закон про рід середній
для геть усіх парасюків...
😁
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Вове надо в ММА, а не в ВР. Нехай лучше смешанными боевыми искусства занимается, видно же , что у него тяга и способности есть.
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вова грозный до первой плюхи а потом ссыкло.
когда он от рыга какого то получил после программы где борзо себя вел что он сделал? по геройски поцарапал рыгу машину
герой!
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Как-то не по-мужски это, машину царапать. Я думала, что так только брошенные ТПшки поступают.
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это вы еще про блуждающие повязки видимо не слышали
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Еще было, когда в ВР Парасюк, как капризная девочка, отказался сидеть рядом с Савченко...теперь пускай посидит на шее отца, пока не прикрыли!
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и про то как "главное героя майдана" не узнало ФСБ и отпустило из плена
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всяким бойкам-помойкам можно на выборы а патриотам нельзя ?... пэдро в ЦИК отобрал самых отмороженных *********...они еще подсчитают что пэдро больше всех наберет на выборах...
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обидели судьи дурочка, вообще то за издевательство на слабоумных считается под судимим делом, так что пусть ему поможет кто то написать заяву и в Европейский суд, мол обидели не идейно способного.
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Сегодня годовщина гибели в АТО великого украинского оперного певца Слипака
кто в курсе - шмаркля хоть бовкнув что нибудь по этому поводу? или у него выходные и "абонент по за зоною"?
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Вместо него Богдан бовкнул на концерте Пирожкова и Лободы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Парасюк проиграл апелляцию относительно решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом
 
 
 
 
 
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