 ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии "Рух новых сил"

Во исполнение решений Верховного Суда и согласно выводам этого суда на очередном заседании 29 июня ЦИК зарегистрировал кандидатов в народные депутаты Украины Яценко М.В. и Минько С.А., которые баллотируются в ОВО № 25 и № 80 соответственно в порядке самовыдвижения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
Также Комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив соответствующие приложения сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.
"С целью выполнения решения Верховного Суда, рассмотрев соответствующие документы, а также принимая во внимание протокол внеочередного Съезда Политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" от 10 июня 2019 года, представленный этой политической партией во исполнение постановления Верховного Суда как исправленный в соответствии к выводам этого суда ЦИК зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Кроме того, зарегистрированы 9 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией, в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
В то же время Комиссия зарегистрировала представителем политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" в ЦИК с правом совещательного голоса Богомазова П.С.", - говорится в сообщении.
Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда.
Газета «Вольная Кубань», 21 января 1919 года.