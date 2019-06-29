 Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин

Об этом пишет в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Много пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке. На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - отмечает он.

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По словам министра, уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры, что "Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия". "На самом деле, - подчеркивает дипломат, - действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне".

Он напоминает, что судьбу Украины должны решать только украинцы. "И решения, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию. В конце концов никто кроме нас, украинцев, не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы нас решали нашу судьбу, кто бы это ни был", - резюмирует Климкин.

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