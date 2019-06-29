 Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я надеюсь, что, следуя букве и духу Минских соглашений и в интересах гражданского населения, успешное завершение процесса разведения будет сопровождаться дальнейшими встречными шагами, такими как ремонт подходов к пешеходному мосту через реку Северский Донец у Станицы Луганской и подтверждение сторонами их приверженности стабильному, устойчивому и постоянном прекращению огня", - заявил Сайдик.
Он также поблагодарил всех причастных за начало разведения сил, которое является важным шагом на пути к мирному урегулированию.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
Они только закончили, всем кагалом, в другой теме праздновать зраду!
Середина октября 2017 года, Петро Порошенко выступает с трибуны ПАСЕ, в очередной раз цементируя антипутинскую коалицию. Это приходилось делать все эти пять лет - собирать, удерживать, скреплять, мотивировать, защищать, отстаивать. https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2355086314760172?s=100007764793287 …
То ли дело с мародером и барыгой - ваЗелином у русни все сраслось, да, накролыга гнилозубый?
Я - сторонник Михо!
Поставь себе где-то это заметкой в своей методичке ;?
Забыли как он прорывал границу и брал бабло у курченко, ну, а то что у него реальная судимость, даже ни как не оспаривается.
Если суд допустил его к выборам, то суд 100% куплен КАЛом.
Слабо?
типу, ти не прігоженський, а простий українець з іншою думкою)))
#НеЗрадитиУкраїну
https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/906394239707933?__tn__=-R …
Живем в дивные времена, когда не разберешь где новость, где анекдот, а где сарказм...
Неужели раша платит?
https://www.youtube.com/watch?v=HFqEaD3UHfo
Взровать усьо к @беням!
Имхо...
😇
Гугл, между прочим, может помочь подумать
Если раша решит забрать себе Станицу ( при этом никто не сможет ей помешать,все зависит только от ее желания или не желания) всех проукраинских посадят на подвал или расстреляют как в 2014?
И выразят ли по этому поводу озабоченности обсе и зеленые шмаркли?
В 2014 году не выражали
...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползла куда-то в направлении ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а хрипло догорали.
- Радиация... так, ну уже почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Значит так - резолюция: в городе всё спокойно!
на то они и дурни....
На самом деле там два моста.
Один старый,а другой новый.
Оба взорваны.
Ремонтировать надо новый,а не тот которым сейчас пользуются.