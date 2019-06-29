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 Политика Украины
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 Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что, следуя букве и духу Минских соглашений и в интересах гражданского населения, успешное завершение процесса разведения будет сопровождаться дальнейшими встречными шагами, такими как ремонт подходов к пешеходному мосту через реку Северский Донец у Станицы Луганской и подтверждение сторонами их приверженности стабильному, устойчивому и постоянном прекращению огня", - заявил Сайдик.

Смотрите: Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Он также поблагодарил всех причастных за начало разведения сил, которое является важным шагом на пути к мирному урегулированию.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Читайте: Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

Источник: https://censor.net.ua/n3134809
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной полезный для кацапни идиот.
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По которому каци на танках попрут, да Сайдик?
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Оторвал бы задницу от кресла и посмотрел на месте. ВСУ войска отвели, а абраченцы нет. Погляди, чего там чучмоид накомандовал
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Оторвал бы задницу от кресла и посмотрел на месте. ВСУ войска отвели, а абраченцы нет. Погляди, чего там чучмоид накомандовал
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Захід посилено створює картину що в Україні відбувається процес примирення, але це не так, просто путіна міцно тримають за яйця, через Фірташа та видачу Фірташа на суд в США. путіна примушують віддати полонених українських моряків, а путін істерично шукає якусь можливість зірвать припинення вогню і списати все на війну і не віддавати моряків. Ось вже в хід пішли навіть машини розмінування, які викидають в сторону наших окопів страшну кількість вибухівки та підривають її як в момент створення проходів в мінних полях. Страшні вибухи розривають навколо наших окопів, щоб спровокувати наші підрозділи на відповідь, а тут вже терористи самі обстрілюють свої ж окуповані населені пункти, щоб звинуватити Україну в ескалації напруженості, агенти путіна порошенко та клімкін пишуть якусь фальшиву ноту в російський МЗС, щоб у путіна була причина не віддавати полонених моряків. путін та його агенти в Україні та в ЄС активно працюють щоб допомогти зберегти обличчя головному міжнародному терористу після Бен Ладена! Але терорист все одно буде арештований, засуджений і повішений!
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Этот мост разрушили кацапы и сепары, почему Украина должна его восстанавливать за деньги налогоплательщиков? Мы наоборот должны разрушать инфраструктуру на оккупированных территориях, потому что ее использует враг. Зеленский собирается за наши деньги весь разрушенный Донбасс отстраивать? Тогда пусть за свои собственные строит и за деньги ОБСЕ. Что за финты? И сколько можно давать оккупантам бесплатно,но за счет украинцев их бюджета свет и воду?Совсем уже поехали. Пэдря раздавал оккупантам наши ресурсы и новые пришли за наш счет раздавать.Сволочи.
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Долго девушка спите. Мы тута уже фсе плюшку поели
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Чому ідіот? Йому за те, що він вчергове надіється, гроші платять І то немалі. Та ще й у твердій конвертованій валюті. Плюс бонуси - безплатні готелі та сєпарські ресторани на халяву.
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По которому каци на танках попрут, да Сайдик?
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Но ти ж їх танків не боїся, ти ж "на страже родины"? на цензоре))
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Синку своє відбоявся я. Старий я, но гранати в кацапский шалман поки докинути можу.
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Шо в савецкой армиї служив, захищав "спокойное детство трудового народа"? Клявся у вірності агресору?))
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А ти хлібом сіллю асвабадителей зустрінеш?
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так те не ушли или он не в курсе??????????? или в курсе???????????
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Я тебе подскажу, кто не в курсе - это руководитель Станично-Луганской администрации, который навешал тебе на уши лапшу! Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 9923
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Сайдик, не издевайся над порохоботами!!!
Они только закончили, всем кагалом, в другой теме праздновать зраду! Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 8742
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Нарколыга ЗЕбил, magic SOM, мы не служба психологической поддержки. Поводов сомневаться в себе не давали и не даем.

Середина октября 2017 года, Петро Порошенко выступает с трибуны ПАСЕ, в очередной раз цементируя антипутинскую коалицию. Это приходилось делать все эти пять лет - собирать, удерживать, скреплять, мотивировать, защищать, отстаивать. https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2355086314760172?s=100007764793287 …

Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 837
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Повеяло нафталином брежневских времен. "Дорогой Леонид Ильич на 10 съезде Партии..."
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Зеленая сопля, Alex Rozhenko, так повеяло, что ********* выкинули из ПАСЕ?
То ли дело с мародером и барыгой - ваЗелином у русни все сраслось, да, накролыга гнилозубый? Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 3249
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Зато при твоём не совке, прогресивном и оригинальном ЗЕбиле Рашку назад в ПАСЕ вернули..Иди по фонтанчикам побей на радостях зебильчик..
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Вот ты упоротый!
Я - сторонник Михо!
Поставь себе где-то это заметкой в своей методичке ;?
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Напоминаю рыбкам гуппи, под никами - magic SOM, которые начали молиться на Саакашвили. Мишка просрал войну с Пидароссией за 5 дней. И подписал мирный договор, в котором признал, что он - идиот. Он Украину сольет еще быстрее Сопли.
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А чем отличается непризнанная абхазия и южная осетия от непризнанных лнр и днр?
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считаю, пусть рыбки оторвут пару процентов у Зебила и отдадут Сраке. //если, конечно, барышевский суд потом не прикажет вернуть их обратно.

Забыли как он прорывал границу и брал бабло у курченко, ну, а то что у него реальная судимость, даже ни как не оспаривается.
Если суд допустил его к выборам, то суд 100% куплен КАЛом.
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Розмірами. І ЛДНР навіть кацапи не визнали.
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Ты отвечаешь руснявой китайской комнате под ником - Alex Rozhenko
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Я - сторонник Михо ! )) Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 9735 ...Это ж надо ,, на весь Цензор признался шо у тебя проблемы с головой . ! ..
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А чему ты конкретно радуешься,лишенец? Ничем не подкрепленным словам дурачка Сайдика,чью организацию кацапы вертят 5 лет на одном месте или постройке моста для удобства наступать кацапам.
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Ну так спустите Петю с колокольни и пусть поедет всё порешает!!!
Слабо?
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У ЗЕбилов Петя до сих пор президент и всё решает...Хотя это не удивительно ведь кловуну за селфи с шаурмой , концертами и фонтанами некогда страной занимаца..Всё Петя должен делать
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С какой колокольни? Иди еще махни стакан да угомонись.
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Просто у козлика цапомордого передозировка метиловым спиртом...иногда при наличии лишней хромосомы такое может случаца..
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ПАДАЖДИТЕ ! ЗЕбил, magic SOM, вы, что серьёзно предполагали, будто избрание президентом инфантильного идиота, страдающего от наркотической зависимости, не будет иметь внешнеполитических последствий ?
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ПНХ. Чтобы мы еще сепарам мост ремонтировали. Пускай сами взорвали и сами ремонтируют .За ети деньги можно танк купить или на взвод снайперских винтовок.
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так, треба й на імідж працювати
типу, ти не прігоженський, а простий українець з іншою думкою)))
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а шо , большая новость на чью мельницу путлеровские засланцы в обееси льют воду ... на всех фронтах сплошные успехи и новости одна радостней другой..
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Думаешь - это троллинг? Это ватница голосовала за зассыху ЗЕбила.
Живем в дивные времена, когда не разберешь где новость, где анекдот, а где сарказм...
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Він з Місяця впав, шолі? До речі, за чий кошт цей банкет?
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Что то подозрительно как то.
Неужели раша платит?
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тобі, ідіоте, досвід 5 років війни не підказує, що в результаті відведення (де-факто - здачі територій) сєпарня займе цю територію. А ремонтники з української сторони будуть під обстрілами ремонтувати міст за наші кошти.
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Сайдик хороший, денег не берет, только обедами в донецком віп-харчевні.
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типу, кацапня розвалила, а ви, хохли, тепер робіть, ви дурніші
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Сьогоднішнє фото з Тбілісі. Прапори різні....

Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 7351
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А за чей счет делается ремонт млста?
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вгадай з трьох разів. Підказка - не за рахунок терорюг. І не за рахунок *****. І не гейропи.
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Благими намеренеями вымощена дорога в ад!
Взровать усьо к @беням!
Имхо...
😇
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А вот подумайте, в каком году это соглашение подписали и кто?
Гугл, между прочим, может помочь подумать
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а також подумайте - чого ЗСУ цю угоду при пороху не виконували, а при зебуїні - аж бігом.
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І головне щоб кацапські танки по ньому безперешкодно прйшли. Так, зебєні?
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А мне вот другое интересно.
Если раша решит забрать себе Станицу ( при этом никто не сможет ей помешать,все зависит только от ее желания или не желания) всех проукраинских посадят на подвал или расстреляют как в 2014?
И выразят ли по этому поводу озабоченности обсе и зеленые шмаркли?
В 2014 году не выражали
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Сайдік - це отой, що підсліпуватий та глух*йоватий? Минулого року напейсав про нього отаку мініатюру, продублюю тут:

...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползла куда-то в направлении ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а хрипло догорали.
- Радиация... так, ну уже почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Значит так - резолюция: в городе всё спокойно!

Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 6976
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Развод.
На самом деле там два моста.
Один старый,а другой новый.
Оба взорваны.
Ремонтировать надо новый,а не тот которым сейчас пользуются.
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Хутин хочет мнохо...для того он и захватил часть Донбасса,чтобы просить больше, дашь ему больше,он захочет ещё больше,так я натура у московской Орды..."План деокупації - на стіл": Чубаров назвав "лише одну умову" відновлення подачі води в Крим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик
 
 
 
 
 
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