 Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Кабмина.

Сообщается, что морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина катера - 32 метра, максимальная скорость - 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости 12 узлов. Экипаж предполагается в составе 13 человек.

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Катера можно комплектовать различными боевыми модулями и досмотровой лодкой - по желанию заказчика.

Напомним, Украина и Франция договариваются развертывать совместное производство катеров, которые будут использоваться украинскими пограничниками для мониторинга границы и специальных операций.

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