 Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Кабмина.
Сообщается, что морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина катера - 32 метра, максимальная скорость - 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости 12 узлов. Экипаж предполагается в составе 13 человек.
Катера можно комплектовать различными боевыми модулями и досмотровой лодкой - по желанию заказчика.
Напомним, Украина и Франция договариваются развертывать совместное производство катеров, которые будут использоваться украинскими пограничниками для мониторинга границы и специальных операций.
Как правило, слово "заказчик" предусматривает оплату.Источник: https://censor.net.ua/n3134808
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …
Надо это видео показать в АТО - тем кто за вазелина голосовал..
https://inforesist.org/glava-ofisa-zelenskogo-prazdnoval-den-konstituczii-v-klube-s-rossijskim-artistom-pirozhkovym/ … https://www.instagram.com/p/BzS-vTrIevs/
Есть союзник - США и Канада. Которые помогают! А жабоеды и сосичоника только наживаются. Вы заметили с кем у них очередная зона безмытной торговли? С Южной Америкой! Украину хмурили, теперь следующие туземцы на очереди. А вот со США они никогда не согласятся - тут они будут в убытке...
\\\\\\\\\Spantamo сказав:
Березень 31, 2019 о 11:58
Сначала небольшой вопрос или поправка. Не совсем ясно это "колонизированной Британией или Англией." Там вокруг были колонии Британии (что во внешнем мире другое название Англии),Франции и Испании.
Надо что то заменить. Не думаю что Британия и Англия имели свои отдельные колонии.
Мысль статьи ооочень в точку. Это взгляд на ситуацию с наружи близкий к тому что есть на самом деле. Здесь на ЛО имеет место масса претензий к Западу за его, якобы, нежелание помочь, близорукость мягкотелость и т.п. Не без этого. Но основное это то что достижения Украины тем кто снаружи видятся не совсем так как они видны тем кто двигает эти достижения внутри. Кстати вообще взгляды на то как устроен Запад и как функционирует его устройство вызывают улыбку и чего греха таить иногда до боли похожи на руссопутинский взгляд. Ну что типа нет законов, а есть деньги и интересы, что демократия это только фикция . Не скажу что я эксперт, но когда ты повседневно в этом, на своей шкуре чувствуешь как это работает то лучше понимаешь как оно устроено. И на это нужны годы а то и десятилетия,и то не все удается вычистить от мировоззрения совка.
Как ни крути все же, то что занимает основное место в мировоззрении народа то и есть главное направляющее для элит. Да - с приличными отклонениями как по сути так и по времени, но все равно общий тренд соответствует. И да, таки, демократия работает, но именно в том смысле что тот кто сильно выпирает за пределы общественных интересов (как вперед, так и назад, как вправо так и влево) в конце концов выносится из политикума, хотя иногда уходят десятилетия. Да, иногда направление заданное избирателями оказывается вредным и недальновидным, но , во первых общая инерция сглаживает отдельные сильно негативные импульсы (как впрочем и сильно положительные), а во вторых этим избирателям все и прилетает и некого винить.
Это я к чему. Борьба Украины с Мордором в местном сознании находится на периферии гораздо дальше чем это кажется даже в Украине. Отвечаю за то окружение в котором живу. С одной стороны это деревня, а с другой сгусток интеллекта на высокотехнологичном производстве. Думаю так почти везде на Западе и почти ко всему за его пределами с некоторыми местными колоритными отклонениями . Для Швеции это генетическая неприязнь к Московии. Скажу так - здесь просто мало знают про то что и как происходит, но если таки что то врывается в фокус то шведы точно занимают антирусскую позицию. И даже если пытаются демонстрировать некую "надсобытийность" московиты однозначно вызывают острую и застарелую изжогу, чем кстати капитально подпаливают вату из понаехавших.
Так вот. У элит просто не может быть интересов сильно далеко отличающихся от чаяний народа и это таки реальность. Поэтому никто не спешит крушить свою экономику объявляя холодную войну Москве. Не поймут, потому что просто не знают.
И второе. Таки да - Украина сама должна пройти свой путь, и на Западе нет полной уверенности что вы не свернете опять. Просто представьте что американцы передают вам новинки вооружений и всего шибко нового и секретного а украинская вата выбирает таки на демократических выборах какого нить промосковского хлыща. Где оказаться все эти новинки?Ожидаю здесь бурное возмущение что "Да и за что!". Не буду спорить. Я просто транслируются тот взгляд что имеет место быть . Здесь. Среди тех с кем я сталкиваюсь. И имею право экстраполировать этот взгляд на другие области Запада.
Я помню как здесь на ЛО была в коментах перекличка про "процент ваты" в разных частях Украины. С полгода назад. Там был комент запомнившийся мне про то как директор (или владелец) Запорожского моторостроительного завода строит производство в Китае чтобы обойти эмбарго на поставки в Россию. Что еще добавить? Вы думаете на Западе не знают про это, про настроения? Вы же здесь сами криком кричите как равнодушна основная масса населения к войне. К врагу. И это в стране где уже масса погибших и беженцев. Слушал какую то передачу про создателей оружия в Украине и там была фраза что " в Украине в каждом классе есть хотя бы один ребенок потерявший отца или имеющий друга, который потерял отца" . И ждете что западные народы у которых эта война фиг знает где, фиг знает за год и фиг знает между кем и кем будут более непримиримы чем сами украинцы ? Вы точно в это верите? Так вот, увы, вот те равнодушные к войне украинцы - избиратели, и они запросто могут проголосовать за какую нибудь гниду, за гречку и газ в четыре раза дешевле. Непонимание с Запада уже даже в том что , елки палки, даже визовый режим не введен со страной агрессором! Не может быть Запад более радикальным к Мордору (хотя в плане виз он таки радикальнее Украины) чем Украина и ее народ. Наивно этого ждать и возмущаться вялостью Запада. Ловушки'с демократии господа,как у вас так и на Западе.
Все что я написал - это один из взглядов имеющих место быть - не обессудьте, ибо это в чем то зеркало на которое не стоит менять. И может это поможет иметь свой чуть более трезвый взгляд.\\\\\\\
Шоб не получилось что их "получит" РФ. Как те "Гюрзы". Ой, они же ведь и были с оружием
А за Зелю? -- нахер нам с Россией воевать за Украину, бо сами договорятся... -- а мы рассморим!
Я скажу -- обижайтесь, украинцы: в Радионовостях теперь, о вас ни звука -- вы никто! ...Пэтя виноват... -- гуляйте... *)
та вже стали....