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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11021) Франция (2090)

 Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин

Морская охрана Госпогранслужбы получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 производства Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Кабмина.

Сообщается, что морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина катера - 32 метра, максимальная скорость - 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости 12 узлов. Экипаж предполагается в составе 13 человек.

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Катера можно комплектовать различными боевыми модулями и досмотровой лодкой - по желанию заказчика.

Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин 01

Напомним, Украина и Франция договариваются развертывать совместное производство катеров, которые будут использоваться украинскими пограничниками для мониторинга границы и специальных операций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134808
 
   
 Топ комментарии
 
Зрадонька, кловун здає Україну Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2839
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Це діло,а Поросячий мотлох на звалище.
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Нам ці катери не підходять, у нас війна, потрібні катери зі зброєю, системою ППО та керованими ракетами!
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И с межконтинентальньіми ракетами)))
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З межконтинентальними ракетами буде крейсер Україна, який буде нести бойове чергування за межами зони ураження російських міжконтинентальних ядерних ракет.
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В принципе, противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан" подразумевал наличие у ракеты 350 кг ядерной боевой части (или 500 кг обычной фугасно-кумулятивной), но походу крейсер "Украина" уже врос в грунт.
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Заплакав бюджет України, від чергових витівок Авакова. Цей контракт буде розірвано, бо після голосування Франції за повернення росію до ПАРЕ, жодних закупівель у європлідерів бути не може!
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Як завжди ти Ігор правий, не звертай уваги на ідіотів, які тут насміхаються, небуло б так смішно , якщо б небуло так сумно, ну не хотять до військового діла підходити професійно, тільки красти, Крейсер Україна можно добудувати давно.
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Без мене, малята, Вам буде сумно! Франція продовжує доктрину слабкої України і пропонує нам для закупівлі нікчемні в військовому плані катери, які не можуть оборонятись від авіації та флоту ворога! Це така ж сама Гюрза-Му тільки **********, але не менш нікчемна та беззмістовна!
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Де ти прочитав , що вони для закупівлі ? Читай уважніше, спільне виробництво.
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Гриценки, от як продавати «надлишкове майно» ЗСУ, так ви такі смишльониє, а те, що ці катери комплектуються різними бойовими модулями, так тупите...
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Прикордонні катери не мають бойових модулів, бо це прикордонні катери, які не мають вести бойові дії з флотом противника. Для бойових дій на морі існують військові ракетні катери які можуть виконувати роль патрульних катерів ДПСУ.
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А навіщо на катері єкіпаж в 13 чоловік????Плюйками плюватись?
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Он здесь вообще ни при чем и ничего не должен.
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Ща, зебло поедет ленточки перерезать и раздавать военный шаурму. Как с машинами скорой помощи. Супрун решила и добилась, а оно себе приписало.
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Это ещё Петя и папередники договаривались, и Петин кабмин с Гройсманом. Твой кловун может только уточкой в фонтане поплавать, зачем ему катера..
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Скорее всего, лоханувшись с "моряками" и ПАСЕ, Макрон с Зеленским проводят пиар-акцию. Будут или не будут, за какие шиши - вопрос совсем не скорый
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На хрена они нужны ,ну в современном мире они бесполезны при войне, от них никакого толка НЕТ ,разве что браконьеров гонять .
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Они нужны для того чтоб показать что они лучше и дешевле того что питэр за наши деньги в армию впаривал !
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Це діло,а Поросячий мотлох на звалище.
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ПЕТухи,готовы через 3 недели привесить себе долпойопам табличку-НАС 5%? Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9793 Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9825
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На кой черт это все нужно с таким "главнокомандующим" прости Господи? Чтобы потом русне отдать?
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Хто віддав два катери та буксир кацапам?
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Міжнародний Трибунал стверджує що х.йло. Хіба ні?
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Ху№ло то Ху№ло,а хто послав катери до Ху"ла у полон?
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Хто? Міжнародний Трибунал стверджує, що х.йло напало без підстав, і вимагає повернути хлопців і катери в Україну. А ось кацапи, як і ви, сверджують, що українці винні. Як дивно "співпадають" ваші думки
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Жабоеды сдали Украину в ПАСЕ а мы им заказ на 20 катеров. Лучше верните катера которые Ху*ло захватил
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слово "получит" дещо "напрягає" ...цена вопроса ?
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получіт - ето как? хранцузи подарят? ілі ми, такі, купім за свої?
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ЗЄ поїде на ґастролі в Саратов і заробить грою на саксофоні через дірку самі знаєте в чому.
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"Катера можно комплектовать различными боевыми модулями и досмотровой лодкой - по желанию заказчика."
Как правило, слово "заказчик" предусматривает оплату.Источник: https://censor.net.ua/n3134808
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Да читайте Вы всё и внимательно, совместное производство, Только лицензия жабоедов.
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На концерте Артура Пирожкова засветился Богдан (офис зе). И не говорите про реваншизм кремля и попсы из рф в Украине. К газманову тоже пойдёт? Весь шоу-бизнес из рф под ним уже?
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …

Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9344
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А тут он дарит цветы Пирожкову ть.. Какую страну они строят??
Надо это видео показать в АТО - тем кто за вазелина голосовал..
https://inforesist.org/glava-ofisa-zelenskogo-prazdnoval-den-konstituczii-v-klube-s-rossijskim-artistom-pirozhkovym/ … https://www.instagram.com/p/BzS-vTrIevs/
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Чубчик сдал руснявого монгола)) вазелин- зеленая сопля говорит, что его там не было))

Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7739
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Они не страну строят. Они свой "квартал" облагораживают.
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Дело - это купить американские эсминцы! Нефиг что-то покупать у французов и немцев - вежливо послать нах за из сюсюканье с ******.
Есть союзник - США и Канада. Которые помогают! А жабоеды и сосичоника только наживаются. Вы заметили с кем у них очередная зона безмытной торговли? С Южной Америкой! Украину хмурили, теперь следующие туземцы на очереди. А вот со США они никогда не согласятся - тут они будут в убытке...
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А почему кто-то должен делать что-то в убыток себе? Вот, кто-то нормально сказал:

\\\\\\\\\Spantamo сказав:
Березень 31, 2019 о 11:58

Сначала небольшой вопрос или поправка. Не совсем ясно это "колонизированной Британией или Англией." Там вокруг были колонии Британии (что во внешнем мире другое название Англии),Франции и Испании.
Надо что то заменить. Не думаю что Британия и Англия имели свои отдельные колонии.
Мысль статьи ооочень в точку. Это взгляд на ситуацию с наружи близкий к тому что есть на самом деле. Здесь на ЛО имеет место масса претензий к Западу за его, якобы, нежелание помочь, близорукость мягкотелость и т.п. Не без этого. Но основное это то что достижения Украины тем кто снаружи видятся не совсем так как они видны тем кто двигает эти достижения внутри. Кстати вообще взгляды на то как устроен Запад и как функционирует его устройство вызывают улыбку и чего греха таить иногда до боли похожи на руссопутинский взгляд. Ну что типа нет законов, а есть деньги и интересы, что демократия это только фикция . Не скажу что я эксперт, но когда ты повседневно в этом, на своей шкуре чувствуешь как это работает то лучше понимаешь как оно устроено. И на это нужны годы а то и десятилетия,и то не все удается вычистить от мировоззрения совка.
Как ни крути все же, то что занимает основное место в мировоззрении народа то и есть главное направляющее для элит. Да - с приличными отклонениями как по сути так и по времени, но все равно общий тренд соответствует. И да, таки, демократия работает, но именно в том смысле что тот кто сильно выпирает за пределы общественных интересов (как вперед, так и назад, как вправо так и влево) в конце концов выносится из политикума, хотя иногда уходят десятилетия. Да, иногда направление заданное избирателями оказывается вредным и недальновидным, но , во первых общая инерция сглаживает отдельные сильно негативные импульсы (как впрочем и сильно положительные), а во вторых этим избирателям все и прилетает и некого винить.
Это я к чему. Борьба Украины с Мордором в местном сознании находится на периферии гораздо дальше чем это кажется даже в Украине. Отвечаю за то окружение в котором живу. С одной стороны это деревня, а с другой сгусток интеллекта на высокотехнологичном производстве. Думаю так почти везде на Западе и почти ко всему за его пределами с некоторыми местными колоритными отклонениями . Для Швеции это генетическая неприязнь к Московии. Скажу так - здесь просто мало знают про то что и как происходит, но если таки что то врывается в фокус то шведы точно занимают антирусскую позицию. И даже если пытаются демонстрировать некую "надсобытийность" московиты однозначно вызывают острую и застарелую изжогу, чем кстати капитально подпаливают вату из понаехавших.
Так вот. У элит просто не может быть интересов сильно далеко отличающихся от чаяний народа и это таки реальность. Поэтому никто не спешит крушить свою экономику объявляя холодную войну Москве. Не поймут, потому что просто не знают.
И второе. Таки да - Украина сама должна пройти свой путь, и на Западе нет полной уверенности что вы не свернете опять. Просто представьте что американцы передают вам новинки вооружений и всего шибко нового и секретного а украинская вата выбирает таки на демократических выборах какого нить промосковского хлыща. Где оказаться все эти новинки?Ожидаю здесь бурное возмущение что "Да и за что!". Не буду спорить. Я просто транслируются тот взгляд что имеет место быть . Здесь. Среди тех с кем я сталкиваюсь. И имею право экстраполировать этот взгляд на другие области Запада.
Я помню как здесь на ЛО была в коментах перекличка про "процент ваты" в разных частях Украины. С полгода назад. Там был комент запомнившийся мне про то как директор (или владелец) Запорожского моторостроительного завода строит производство в Китае чтобы обойти эмбарго на поставки в Россию. Что еще добавить? Вы думаете на Западе не знают про это, про настроения? Вы же здесь сами криком кричите как равнодушна основная масса населения к войне. К врагу. И это в стране где уже масса погибших и беженцев. Слушал какую то передачу про создателей оружия в Украине и там была фраза что " в Украине в каждом классе есть хотя бы один ребенок потерявший отца или имеющий друга, который потерял отца" . И ждете что западные народы у которых эта война фиг знает где, фиг знает за год и фиг знает между кем и кем будут более непримиримы чем сами украинцы ? Вы точно в это верите? Так вот, увы, вот те равнодушные к войне украинцы - избиратели, и они запросто могут проголосовать за какую нибудь гниду, за гречку и газ в четыре раза дешевле. Непонимание с Запада уже даже в том что , елки палки, даже визовый режим не введен со страной агрессором! Не может быть Запад более радикальным к Мордору (хотя в плане виз он таки радикальнее Украины) чем Украина и ее народ. Наивно этого ждать и возмущаться вялостью Запада. Ловушки'с демократии господа,как у вас так и на Западе.
Все что я написал - это один из взглядов имеющих место быть - не обессудьте, ибо это в чем то зеркало на которое не стоит менять. И может это поможет иметь свой чуть более трезвый взгляд.\\\\\\\
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Это катера херня полная . Толи дело катера с Ленинской Кузни . Да свыня ?
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Конечно да..своё производство, рабочие места в Украине и для украинцев, налоги в Украине платят в том числе и с зарплат..А ЗЕбилу конечно лутше поддержать Францию чем Украину да..
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Главное что не ЗЕбил как некоторые, бо ЗЕбилизм то неизлечимо..Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1437
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Какое свое производство? Невозможно уже ничего строить на старых заводах. то есть возмложно но убыточно без массы заказов. Потому Петя и продал Ленинскую кузню под застройку жилого массива. Не выгодно все это, как и самолеты строить. Нужны сотни, тысячи заказов чтобы получать прибыль чтобы были рабочие места и людям платить чем-то зарплату. А заказов нет. Все рынки давно поделены.
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А на вооружении нету ничего?
Шоб не получилось что их "получит" РФ. Как те "Гюрзы". Ой, они же ведь и были с оружием Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5385
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Мы свои обіцянки виконуємо! ...шо Петя отцыганил...
А за Зелю? -- нахер нам с Россией воевать за Украину, бо сами договорятся... -- а мы рассморим!
Я скажу -- обижайтесь, украинцы: в Радионовостях теперь, о вас ни звука -- вы никто! ...Пэтя виноват... -- гуляйте... *)
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Что значит "получит"? Безвозмездно, то есть даром? (с)
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Раніше говорили, що катери при Порошенко були не потрібні, а тепер при Зе гірші катери стали потрібні? Оце така зебуїнська демагогія🤔
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Это что получается, Украина уже даже катера не в состоянии сделать?
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гарні катєра - мона переробити на яхти для хєнєралів (по желанію закащіка)))
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спс фрачуки - но целовалово с ****** и нашего клована за щечку трепать двумя пальцами не прекращайте.....
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А в цей час десь далеко на мМальдівах плаче маленький вальцман
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а якесь маленьке зелене, ше досі звиняеться поперед ****** що не зміг, що тей гад, міністер закордонних справ, все гад спортив...
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Порося с Косюком защитит всю акваторию , не нужны ваши подачки .
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Точно согласен, единственно что без тебя не справяца, там нужны будут бронелобые ЗЕбилы в качестве тарана...
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те не - стефанчук с рояльним груддю стануть за Украіну!
та вже стали....
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Вообще новость старая, по крайней мере я об этом читал ещё до нового года. Да и сами катера планировали собирать в Николаеве совместно с французами
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Надо? Пусть будут. Это лучше, чем ничего. Тем более, пора штат адмиралов увеличить. Скока тут? Аж 20(двадцать)!!! Ну вот, ещё 2-3 адмирала на подходе.
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Це ще Петро домовлявся, при ЗЕ в Украiну тiльки портнова прислали.
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Договорился Аваков 18 июня, если бы Петро о таком договорился это давно бы раструбили его каналы.
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Треба все точки над ЗЕ расставить, Аваков от Народного Фронта ,коалиция БПП иНародный фронт которую ЗЕ развалил еще до 18 июня, ДА ЗЕбобики?
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А цена вопроса??? Сколько зебобики на этом отмоют..??
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Zelenski mozet vo franciji dogovorilsia pro eti pokubki.Takije ze 10 let nazad Alzyr kupili dlia svojej armiji.Vsego ix okolo 100 prodali takyje strany kak Benin,Nigerija i Surinam Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3052
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А какая максимальная скорость. потому как 12 узлов єто 22 км/час это бег трусцой Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2158
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Это- экономичный ход. А 35 узлов- вполне, для патрулирования.
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отказаться немедлено и закупить 34 пианины ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин
 
 
 
 
 
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