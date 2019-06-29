 Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

Об этом решении президента сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
В то же время руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что, несмотря на отвод украинских войск, террористические формирования в настоящее время не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
Кто это такой? О ком речь?
Ти, недодєлане, якби відвід сил ЗСУ з Станиці Луганськлї відбувся при пороху, тут би на говно переймався:"Зрадаааа!"
Иначе сепары тебена голову сядут, если уже не сели и ноги свесили, а ты токо что и можешь Климкину пенять. Тебе впадло было подьехать в МИД и там все в позу поставить. Нет, надо было на весь мир позориться-мой МИД меня не слушается. А кто тебя ваще слушает-МАкрон и Макрель похоже тебя послали на ЖЕ-20 не пригласили, боевики своих не отводят, короче все об тебя вытирают ноги
Попробуй своим сыграть... -- оч. сильно разачаруешься...*)
-- *****! (пардон) -- какие террористы? ...может ещё "зелёные человечки" ?
Однако! -- все хотят дружит с Россией -- надо полагать! -- тогда: за шо воюем?
Звиздец полный с Украиной...
Ну тепер зебуїн ще поліцію та нацгвардію з Станиці відведе, щоб зберегти їхні життя та щоб вони простопєрєсталісирєлять.
ЗЕ-бил уже о Майдане заговорил!
Ну пойди - пожги покрышки... а мы потом подтянемся... когда-нибуть.
а все ждали-надеялись-верили, что выполнят???
т.е. пять лет...пять!!! ничему не научили..."договорщиков"...
ну нельзя с бешеной собакой договариваться.. и ждать что она сама уйдет...