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 Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

На следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем.

Об этом решении президента сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

В то же время руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что, несмотря на отвод украинских войск, террористические формирования в настоящее время не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Источник: https://censor.net.ua/n3134804
 
 
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паРаше поверить...себя не уважать...это только дурачек зебобик мог поверить...
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Вы все говорите о каком-то зебобике?
Кто это такой? О ком речь?
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Это говорящая голова президента коломойского.
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Это он ещё от вежливости пропустил вторую букву "а".
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Да давно пора понять , живя рядом с ПаРашей нужно быть вторым Израилем .
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В Израиле за такое решение Скомороха бы повесили за музыкальный инструмент!
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Свыню шоле с свинарчуками ?
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Да и жирную свинью Коломойского вместе с подсвинком как ты говоришь свинарчуком Зеленским повесили бы!
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Ну что тупорый скоморох где отвод окупационных войск? Может пора опять на пианино писюном играть!?
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пісюном на піаніно воно думає заграти під час параду армії РФ у Києві.
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а мы ещё дальше отведём, авось и стыдно станет "ополченцам" - да, зебилы?
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Звірина морда кацапа як завжди ховається за жінок, дітей в стареньких.
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Сбу или кто там есть . Накройте свору лизоблюдов . Минстець !
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бггг, лізоблюди - це ті, хто вилизує очко агенту ***** зебуїну.
Ти, недодєлане, якби відвід сил ЗСУ з Станиці Луганськлї відбувся при пороху, тут би на говно переймався:"Зрадаааа!"
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телефон "лейтенанта" баканова підказати, стукач? Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 272
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Вовик, то чем ты играл на рояле можно еще по другому использовать, поверь давно пора!
Иначе сепары тебена голову сядут, если уже не сели и ноги свесили, а ты токо что и можешь Климкину пенять. Тебе впадло было подьехать в МИД и там все в позу поставить. Нет, надо было на весь мир позориться-мой МИД меня не слушается. А кто тебя ваще слушает-МАкрон и Макрель похоже тебя послали на ЖЕ-20 не пригласили, боевики своих не отводят, короче все об тебя вытирают ноги
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На рояле он ничем не играл -- тебе показалось -- а ты и поверил...
Попробуй своим сыграть... -- оч. сильно разачаруешься...*)
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очень даже не плохо играю, но значительно лучше получается, когда в позу поставить. тогда такая симфония
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Стасик! -- они не играют -- они делают вид, шо играют... ..а, это ж -- две большие разницы, чувак...*)
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Террористы не выполняют

-- *****! (пардон) -- какие террористы? ...может ещё "зелёные человечки" ?
Однако! -- все хотят дружит с Россией -- надо полагать! -- тогда: за шо воюем?
Звиздец полный с Украиной...
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Це навмисне подання інформації йде таким вінегретом? То за інформацією ОБСЄ терористи відвели війська, то за інформацією Золкіна - не відвели, то наші відвели, то поліція і Нацгвардія не залишали Станицю Луганську. Весь цей інформаційний кавардак виглядає на димову завісу-прикриття якогось гидкого діяння. Але бісить інше - якщо неможливо дати ситуації однозначну оцінку, то про який аідвід військ біля Маріуполя говорить цілий генерал-майор Бондар? І це лише мені здається, що нова влада таким інформаційним зашкваром робить з мене дурня?
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щас нам раз'яснят шо развод ето вовсє нє отвод, шо ми всьо нєправільно понімайєм. І ващє ето такой термін, которий наше битовойє сознанійє постічь нє можєт!
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тавишо??? танєможєтбить!!!
Ну тепер зебуїн ще поліцію та нацгвардію з Станиці відведе, щоб зберегти їхні життя та щоб вони простопєрєсталісирєлять.
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шо вы говорите? правда что ли? ну надо тебе такое. никогда такого небыло и вдруг.. внезапно.....
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а верили что уйдут после 5 лет войны?????????????? вы дебилы????????????
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В принципе, когда мы убирали Свинарей от корыта, мы предполагали, что на смену террору Порошенка придет Хаос. Штош.. В условиях, когда ВСЕ государственные органы(ВР, ЦВК, КМУ, СБУ, ГПУ и т.д.) самоустранились, пора переходить к народной демократии и выводить людей на улицы.
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Ваууууу!!!
ЗЕ-бил уже о Майдане заговорил!
Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 9059

Ну пойди - пожги покрышки... а мы потом подтянемся... когда-нибуть.
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- А рыжая кучмомразь уже мост ремонтирует! Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 2090
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Лять, такое впечатление, как будто не было пяти лет войны, и мы первый день знаем сепарастов...
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а мы все точно ожидаем выполнения договоренностей от террористов перемешаных с кацапней? - даже ждун уже, походу охужденел...
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Если народ Украины не остановит Зелю, скоро дождёмся "отвода" украинских войск от Киева. Километров эдак на 800 на запад. Аж до Чопа. Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 5781
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в смысле - не выполняют?
а все ждали-надеялись-верили, что выполнят???
т.е. пять лет...пять!!! ничему не научили..."договорщиков"...
ну нельзя с бешеной собакой договариваться.. и ждать что она сама уйдет...
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Повторяю ! Минстець давно злигався с Савушкино .. Подлежит уничтожению . Зарплатные ведомости на все общее обозренее.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин
 
 
 
 
 
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