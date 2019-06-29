 Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

Об этом решении президента сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

В то же время руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что, несмотря на отвод украинских войск, террористические формирования в настоящее время не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту.

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Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.