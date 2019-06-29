 Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах, что на неподконтрольной правительству Украины территории.

26 июня, наблюдатели ОБСЕ прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, осколками была иссеченна стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления.

Вместе с тем, на улице Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны, в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей обстрел произошел утром 26 июня.

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На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВСУ и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикузы, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Таким образом, учитывая указанные временные показатели, причастность украинских военнных к данному инциденту не подтверждается.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", - отметилив СЦКК.

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