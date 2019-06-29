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 Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Наемники РФ пытаются обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле населенного пункта Пикузы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК 01

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах, что на неподконтрольной правительству Украины территории.

26 июня, наблюдатели ОБСЕ прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, осколками была иссеченна стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления.

Вместе с тем, на улице Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны, в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей обстрел произошел утром 26 июня.

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На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВСУ и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикузы, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Таким образом, учитывая указанные временные показатели, причастность украинских военнных к данному инциденту не подтверждается.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", - отметилив СЦКК.

Также смотрите: Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3134803
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля де "потужні" дипломатичні заяви? Будь Президентом, а не "ПреЗЕрвативом"! Якщо не нагадувати ПОСТІЙНО Європі (Світу) про те, що у нас іде ВІЙНА, то скоро втратимо більше!!! ПАРЄ то була "розвідка боєм"! Якщо немає у тебе "кебеки", то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках! 73% "забийте" ви вже на свою "зраду" і подумайте, що на кону вся країна - потрібно діяти, а не сваритися та ображати своїх же (Ху*ло тільки цього і хоче - перевести все у наш "конфлікт")!
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Зеленский, прекрати братоубийственную войну! Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 7274
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Вы не против, если я некоторые из Ваших находок буду использовать для распугивания зелебобиков? Понаделываю из них тестов, и...?
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Даю вільний permission Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2378 Тролювання бавовни та Зе-філів - то є добра справа.
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путін намагається зірвати звільнення полонених моряків Україні, до якої путіна принуждають США та ЄС і намагається влаштувати якусь гучну провокацію, щоб звинуватити Україну і відмовитись від звільнення під якимось приводом! США та ЄС потужно тиснуть на путіна і дають йому прянік у вигляді повернення в ПАРЕ та обрання російського говнодепутата віце-Президентом ПАРЕ, але з іншої сторони путіну стискають яйця, бо рішенням суду Австрії Фірташа видають злим американцям які кожен день будуть топити Фірташа в брудній калюжі, поки він не здасть всі секрети путіна і не почне проти нього свідчити в міжнародному трибуналі! путіна загнали в кут і намагаються примусити виконати рішення міжнародного морського трибуналу і тут путін задіює своїх агентів порошенка та клімкіна які пишуть без відома Зеленського якусь маляву-ноту від імені України в Росію, щоб путін образився і відмовився виконувати рішення міжнародного морського трибуналу! Зеленський намагається зупинити путінських агентів порошенка та клімкіна і робить гучні заяви, щоб зупинити неконтрольовану діяльність підконтрольного порошенку-путіну українського МЗС.
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Війна стій! Раз-два.

РФ с 3-мя % мирового ВВП может только мультиками пугать,но не создавать какую-то угрозу Западу.
Это как алкоголик, который буянит, а ни кто не хочет с ним возиться.
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Откуда данные о 3% ?? Было пару лет назад 2% сейчас уже около 1%. В основном сырьё.
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Тымчук Царство ему Небесное часто говорил что сепары сами себя обстреливают! По иронии судьбы он сам от самообстрела и погиб.
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Донбасс нужен России как инструмент подрыва экономики Украины.
Остальное - декорации.
Но США придавили Вована, а он в ответ мультики создает и машет ядерной дубинкой...
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Зеля де "потужні" дипломатичні заяви? Будь Президентом, а не "ПреЗЕрвативом"! Якщо не нагадувати ПОСТІЙНО Європі (Світу) про те, що у нас іде ВІЙНА, то скоро втратимо більше!!! ПАРЄ то була "розвідка боєм"! Якщо немає у тебе "кебеки", то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках! 73% "забийте" ви вже на свою "зраду" і подумайте, що на кону вся країна - потрібно діяти, а не сваритися та ображати своїх же (Ху*ло тільки цього і хоче - перевести все у наш "конфлікт")!
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Давай в следующий раз тебя президентом выберем?
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Дурне питання! На сьогодні, я можу і із тієї посади, яку я займаю, краще допомогати Україні! Крім того, у мене немає на "презедентську кампанію" "мільйона та ТБ" (особливо останнього)! А ось потролить тобі мене не вийде - якщо пергнеш палку, затролю до сказу, тому краще мовчи!
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Бандера за 5 років до Бєрліна дойшов, а ти з папіредніком, досі на місті ТУПцюешь...))
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то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках!

Спаси и сохрани от таких папаредникив!
За 5 лет ни чего путнего не построил, окромя коррупции в стране!
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Якщо не має мізків щоб зрозуміти, що відбувається - то ПНХ!
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Извините шо не в тему .Пара ублюдков, для которых не указ даже Верховный Суд, терроризирует целую страну. Кто нибудь, разбудите Гаранта Конституции.. Иначе линчевать придется и его.
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линчеватель, давай уже заводи свой боевой диван и выезжай на майдан, а то только одни угрозы в интернете ))
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Это прям как твой ЗЕкловун, новости с интенета узнаёт и в фейсбуке своих зебилов развлекает..
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опять ноют эти вояки! )) чечены за такое головы отрезали и кацапским свиноматкам отправляли в бандерольках, а эти ноют... с такой армией ПОБЕДИМ! лет через 100, если еще будем существовать ))
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"давай уже заводи свой боевой диван и выезжай на фронт, а то только одни угрозы в интернете ))"(с)
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а я никому и не угрожаю! ) я за мир во всем мире
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Вже бачили як сепари в чотирнадцятому шмаляли на два боки Градами обстрілюючи житлові квартали і позиції ЗСУ одночасно, імітуючи отвєтку.
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ЗЕбилы, московский проспект уже вернули в Киев, идите уже за паспортами в ДНР че резину тянуть.
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какая трагедия! а вот если б назывался проспектом Бандеры, ото б Украина показала кузькину мать и кацапскую армию поставила бы на колени за 2 недели! )))
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козломордая чушка для вас проспект Бандеры это и правда трагедия. Потому так и кудахтаеш..
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та мне вообще пофиг! хоть проспектом Гитлера назови. я на такие мелочи внимания не обращаю
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Откуда там наёмники? Там регулярная армия 🤣
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК. КАРТА
 
 
 
 
 
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