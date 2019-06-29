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 В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Сегодня, 29 июня в Одессу прибыло судно обеспечения США USNS Yuma. Целью визита является логистическое обеспечение украинского-американских учений "Си Бриз-2019".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma 01

За всю историю Украины судно типа JHSV прибывает впервые, но в акваторию Черного моря это уже второй визит корабля такого типа. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS Carson City (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. ФОТО

Сейчас судно пришвартовано к одному из причалов Одесского морского торгового порта, где происходит его разгрузка.

В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma 03

Читайте: Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma 04

Источник: https://censor.net.ua/n3134798
 
   
 Топ комментарии
 
У скабеєвої від цієї новини випадуть зуби і настане клімакс.
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Если США захотят разместить свою военную базу в Украине - тогда мы им скажем....

ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ! В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 2575
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Заметили на фоне какого флага он сфоткался?))))
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Прапор афробандерівців Анголи (і так, у них був харизматичний антикомуніст і просто брутальний чувак Жонас Савімбі):

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 4596
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У скабеєвої від цієї новини випадуть зуби і настане клімакс.
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ну, то, что от этой новости ублюдков россиян мощно типает, так это точно.
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Феєричний комент з ТиШлангу (до одного з випусків "Вечора з Яніною Соколовою").
Тепер в мене два рівнозначних найменування для Скаби: вже класичне Змивний Бачок - і ОЦЕ (до того ж автор Вадим Жучков надав вільний permission на використання).

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 3262
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************ = это очень круто )))))))))))!!!!!!! - берем на вооружение
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я її давно скарабєєвою зву...(скарабєй- жук -навозник)
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Ні, для такого я надто поважаю Стародавній Єгипет (зокрема його містичну традицію).

Стародавні єгиптяни в його поведінці вбачали прообраз руху Сонця - світила, якому вони поклонялися найбільше. Культ священного скарабея був настільки поширеним у Стародавньому Єгипті, що у формі жука виготовляли печатки, амулети, магічні предмети й прикраси, його зображували на папірусах, фресках гробниць. У храмовому комплексі Карнак недалеко від Луксора збереглася колона, яку вінчає кам'яний скарабей. Єгипетського бога Хепрі зображували з головою у вигляді скарабея.

...
уявив РАПТОВУ містичну зустріч з богом Хепрі в ТАКОМУ вигляді
@
обгидився цеглою

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 1112
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Если США захотят разместить свою военную базу в Украине - тогда мы им скажем....

ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ! В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 2575
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Ще й пригостимо борщем, варениками та салом
Під таку перцівочку, що в найсуворіших техаських реднеків оченята рогом полізуть (спокійно здолають хіба що латиноси)
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Зе на это не пойдет т.к. тогда половина лохтората от него отвернется.
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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а что вы ожидали от грязных генетических дегенератов?
это для них Н О Р М А Л Ь Н О!!!
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Фигня. Есть страны, которые не топят, а просто отдают свои корабли врагу, в том числе в собственных военных базах.
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Спасибо зрителям Квартала за зезедента оригинала. В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 8342 Якута вам в дупу. Калмика вам у пику. Бурята вам в хату. В США Сватов не смотрят..
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вместо Малороссии будет Новобурятия В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 560
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Красавец. Совершенство техники.Тревога и страх для врага.
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Раньше такие строили и у нас. Потом скатились до плавающих БТР-ов.
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Строили...много чего строили. Ценой миллионов жертв и пока кушать стало нечего. Не говоря уже об отставании в общественно-нравственном и технологическом развитии на полвека.
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Хорошо хоть сейчас всё наладилось. Опережаем всех лет на 20.
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С чего бы налаживаться...Пока совки зелебенили на РФ, коллеги реформы тяжкие проводили. И опять лишь 25 В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 1243Готовы догонять. Пока телеботве покращення вже сьогодні нать.
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але, что строили ? вот это ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Spearhead-class_expeditionary_fast_transport
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Самое правильное - перенимать все у Америки. Как это делала Япония. И законы. И бизнес. И экономику. И совершенствовать по возможности.
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о...та то кухню привезли..бар.ресторан столова
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вітаємо союзників на хлібосольній українській землі і морі!
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Да 18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача ленина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полуордынцам приходилось много раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними у татар Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением всех кораблей черноморского флота лапотной московии - орды. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 огромных линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Оккупанты лапотники в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных.
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USS Yuma has been the name of five ships of the United States Navy.
The name is taken after the Yuma tribe of Arizona.

-USS Yuma (1865) was a river monitor launched in May 1865, but never commissioned, and sold in 1874
-USS Yuma (YT-37) was a tug originally named USS Asher J. Hudson and later renamed Yuma; she was sold in 1921
-USS Yuma (AT-94) was a Navajo-class fleet tug commissioned in 1943 and transferred to Pakistan in 1959
-Yuma (YTM-748) was a Chicopee-class medium harbor tug the Navy acquired in 1964 from the US Army, where she had served with the designation LT-2078 since 1954; she was placed out of service in 1976 and sold into commercial service in 1987
-USNS Yuma (T-EPF-8) is a planned Spearhead-class expeditionary fast transport
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО
 
 
 
 
 
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