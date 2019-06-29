 В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
За всю историю Украины судно типа JHSV прибывает впервые, но в акваторию Черного моря это уже второй визит корабля такого типа. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS Carson City (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.
Сейчас судно пришвартовано к одному из причалов Одесского морского торгового порта, где происходит его разгрузка.
Тепер в мене два рівнозначних найменування для Скаби: вже класичне Змивний Бачок - і ОЦЕ (до того ж автор Вадим Жучков надав вільний permission на використання).
Стародавні єгиптяни в його поведінці вбачали прообраз руху Сонця - світила, якому вони поклонялися найбільше. Культ священного скарабея був настільки поширеним у Стародавньому Єгипті, що у формі жука виготовляли печатки, амулети, магічні предмети й прикраси, його зображували на папірусах, фресках гробниць. У храмовому комплексі Карнак недалеко від Луксора збереглася колона, яку вінчає кам'яний скарабей. Єгипетського бога Хепрі зображували з головою у вигляді скарабея.
...
уявив РАПТОВУ містичну зустріч з богом Хепрі в ТАКОМУ вигляді
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обгидився цеглою
ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ!
Під таку перцівочку, що в найсуворіших техаських реднеків оченята рогом полізуть (спокійно здолають хіба що латиноси)
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
это для них Н О Р М А Л Ь Н О!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Spearhead-class_expeditionary_fast_transport
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_1239
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунь_(экраноплан)
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полуордынцам приходилось много раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними у татар Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением всех кораблей черноморского флота лапотной московии - орды. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 огромных линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Оккупанты лапотники в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных.
The name is taken after the Yuma tribe of Arizona.
-USS Yuma (1865) was a river monitor launched in May 1865, but never commissioned, and sold in 1874
-USS Yuma (YT-37) was a tug originally named USS Asher J. Hudson and later renamed Yuma; she was sold in 1921
-USS Yuma (AT-94) was a Navajo-class fleet tug commissioned in 1943 and transferred to Pakistan in 1959
-Yuma (YTM-748) was a Chicopee-class medium harbor tug the Navy acquired in 1964 from the US Army, where she had served with the designation LT-2078 since 1954; she was placed out of service in 1976 and sold into commercial service in 1987
-USNS Yuma (T-EPF-8) is a planned Spearhead-class expeditionary fast transport