 В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

За всю историю Украины судно типа JHSV прибывает впервые, но в акваторию Черного моря это уже второй визит корабля такого типа. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS Carson City (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

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Сейчас судно пришвартовано к одному из причалов Одесского морского торгового порта, где происходит его разгрузка.

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