 "Я пошел в школу, когда мне было 2 года", - Гройсман

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда - педагоги.
С самого детства я не только понял, но и почувствовал, что такое образование. Что это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка. Пытался всегда спрашивать себя, чем я могу помочь, чтобы образование становилось лучше", - написал Гройсман.
Премьер отметил, что как только пришел работать в парламент, затем в Правительство для него было крайне важно начать системные изменения в образовании.
"И вот мы подводим итоги первого года внедрения Новой Украинсой Школы. В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн. А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу", - сообщил Гройсман.
Володимир Зеленський у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Конституції осоромився, назвавши українських дітей "майбутніми громадянами".
Он-премьер страны, а вы-никто и ничто без имени, только с кличками))))
Над собой смеётесь, убогие)
Так что ещё вопрос, кто есть ху, и кому смешно, а кому нет.
Всі ці люди надважливі для успішної країни.
ну, от взяти, приміром, хоча б президента: він хто - барига, бандит, чи блазень?
шо тобі не додали?
і шо тобі додасть той, хто його змінить?
🤔
Не Гройсман вже ганяв освітян на ЗАЛИЗУВАННЯ ДУПИ ПРЕЗИДЕНТУ..
це вже місцеві ініціативи ..на рівні міста... Це напевне "основний істинкт " освітян..
- в два он бегал как конь, в три стал декламировать Бродского, в четыре очень громко играть фуги Баха...а в пять - перекричал Шаляпина...
- ой, какой же у вас талантливый ребенок..
- при чем тут мой ребенок??? это ваш муж-алкаш не давал нам спать всю ночь!!!!
- Вы еще скажите, что он в подъезде на моих глазах выпил литровую бутылку инсулина.
Любовь Савина
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І чому це тільки в Україні оцінюють розум і дії президента вже через неділю/місяць? А весь світ чекає хоча б 100 днів, щоб зробити перші висновки ? Може бояться за Порошенко, тому так спішать, бо він вже і на дзвіницю в селах лізе, щоб докричатися про своє бажання повернутися у владу
Там Петя повернулся опять жопой к народу на той колокольне
Гавнорептилоид, не?
😇