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 Политика Украины
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Все про:образование (1859) школа (1867) Гройсман (4801) учитель (288)

 "Я пошел в школу, когда мне было 2 года", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман хорошо знает, что такое труд учителя и о проблемах образования, поскольку вырос в семье педагогов.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда - педагоги.

С самого детства я не только понял, но и почувствовал, что такое образование. Что это тяжелый труд для учителей и фундамент всей последующей жизни для ребенка. Пытался всегда спрашивать себя, чем я могу помочь, чтобы образование становилось лучше", - написал Гройсман.

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Премьер отметил, что как только пришел работать в парламент, затем в Правительство для него было крайне важно начать системные изменения в образовании.

"И вот мы подводим итоги первого года внедрения Новой Украинсой Школы. В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн. А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировки учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу", - сообщил Гройсман.

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Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134797
 
   
 Топ комментарии
 
Вот кто клован и шут!!! Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8736
Порохоботы, не на того бочку катили Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3033
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Ой ну прям слезы капают, несчастный ребенок из нищей семьи своим умищем выбился в премьеры.))
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Боше мой! Какой умний мальчік! )))
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а президент владимир в его годы в эрденете монгольском вже пас ягнята
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В 2 года Гнойсман уже крал в школе мел.
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а ты мел ел, бутерброд твои нищеброды тебе не давали в школу
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Телеканал "Прямий"‏ @prm_ua 28 июн.

Володимир Зеленський у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Конституції осоромився, назвавши українських дітей "майбутніми громадянами".
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Больше. Как можно больше упоминаний о Зеленском в теме про Гройсмана "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8620
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История успеха. Он потому и стал премьер-министром, потому что с двух лет учился, пока его сверстники до 6-7-ми лет халтурили по детсадам!
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А для чого здав Клімкіна? Цьому навчали на вулиці після уроків? Не думаю....
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климкин сам хочет уйти, но президент в силу непрофессионализма своей команды не может этого сделать...гройсман подсказал и теперь команде непрофессионалов придется пойти на поводу у гроси...за этим наблюдают миллионы))))
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Было бы гораздо лучше если ты пошел на завод работать.Может знал как поднять производство.А от твоих реформ в школах уже воют.
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Над кем пытаетесь смеяться, граждане?
Он-премьер страны, а вы-никто и ничто без имени, только с кличками))))
Над собой смеётесь, убогие)
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После парламентских выборов он станет не просто никто, но и ничто. "Возвращайтесь в кабаре. Ногами дрыгать".
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Павел Лазаренко тоже был премьером. И тоже не убогим. А поди ж ты - восемь лет в тюряге отсидел. И денежки отдал. А сейчас доживает, вздрагивая и во сне, и наяву.
Так что ещё вопрос, кто есть ху, и кому смешно, а кому нет.
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Освітяни - розум, церква - совість, лікарі - здоровя,чесні суди - справедливість.
Всі ці люди надважливі для успішної країни.
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Мечты. Реальность - барыги, бандиты и шуты
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останнім часом, найчастіше - блазні
ну, от взяти, приміром, хоча б президента: він хто - барига, бандит, чи блазень?
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Схоже на те, що він не гундяй. І люди це бачать.
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Именно поэтому 60% выпускников не знают таблицу умножения!
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Лучше бы твоя мама в психбольнице работала. Может быть уже вылечили бы, вундеркинд ты наш
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а шо з ним не так, малєнькій?
шо тобі не додали?
і шо тобі додасть той, хто його змінить?
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ворона в авоське уже таким принесла.аист тогда болел.
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вы придурки номерованные хоть раз в зеркало смотрелись?
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щас расскажу жене, как Гройсман провёл реформы в её школе)) заметил одно отличие: раньше учителей гоняли на рыговские мероприятия, последние пять лет - на бпп-шные.
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партизанам із- за порєбріка..

Не Гройсман вже ганяв освітян на ЗАЛИЗУВАННЯ ДУПИ ПРЕЗИДЕНТУ..

це вже місцеві ініціативи ..на рівні міста... Це напевне "основний істинкт " освітян.. "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7076
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***
- в два он бегал как конь, в три стал декламировать Бродского, в четыре очень громко играть фуги Баха...а в пять - перекричал Шаляпина...
- ой, какой же у вас талантливый ребенок..
- при чем тут мой ребенок??? это ваш муж-алкаш не давал нам спать всю ночь!!!!
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- Алкаш? Но у него диабет.
- Вы еще скажите, что он в подъезде на моих глазах выпил литровую бутылку инсулина.
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Я так подозреваю, что в соевой шобле все сплошь такие вундеркинды??? Уверен, что шановный ПОПа ходить и воровать у папы лишние рублики начал одновременно
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Ходити навчився у два роки,говорити в три...Вже у два роки мама принесла мене в школу і поклала на підвіконня...Тато в цей час працював викладачем в університеті (плитку в туалеті викладав) і мав там багато знайомих...Тому я вже туди не пішов,а диплом просто купив...Виписка з автобіографіі...
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Пошол в школу в 2 года.. Жвачкой что ли торговать.. ( или вариант, " я пошел в школу когда отработал премьером 2 года")
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воровал мел и потом продавал во дворе под видом заморских конфет
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Володя пішов до школи у два роки - два роки до свого народження у батьковських яйцях. Зараз важко згадати у првому чи лівому, але пішов і це факт. Навчання спочатку йому давалось важко, бо через батькоаські сімейні труси неможливо в повному об'ємі сприймати шкільну программу, особливо коли немає очей вух та мізків, а замість них лише хвостик і пошкоджена ланка хромосом. Але вже тоді у володі з'явився потяг до навчання. Разом з ним до школи пішли численні братики та сестрички, але до першого дзвонику дійшов лише Володя, як самий здатний до навчання та виховання. Інші відправились у подорож до вінницькоі каналізаціі і іхня доля нажаль невідома.
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Какая омерзительная мерзость этот грося.
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Петя там тоже недалеко ушел. Выборы, однако.

Любовь Савина
Подписаться · 54 мин.
І чому це тільки в Україні оцінюють розум і дії президента вже через неділю/місяць? А весь світ чекає хоча б 100 днів, щоб зробити перші висновки ? Може бояться за Порошенко, тому так спішать, бо він вже і на дзвіницю в селах лізе, щоб докричатися про своє бажання повернутися у владу"Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 970
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всі бачать ці чисті руки,що ніколи нічого не крали !?
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Петро показує свій Томас з Колокольні,нічого цікавого,йдіть далі))
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Это ещё вы видео не видели
Там Петя повернулся опять жопой к народу на той колокольне
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так он оказывается ещё и промышленный альпинист
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у 3 роки він вже виводив інтеграли.. правда ,руки ще добре олівець у руці не тримали.... "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1531
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Оно и видно, что слишком уж образованный, ах-ах-ах.
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А мій друг з п*яна мені полум*яно доводив, що в 10 рочків випустився з дитячого садочку.
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Як тільки почав ходити, так і пішов, і пішов.
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- Табличку ділення вивчив ще в утробі! "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4719
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Хочу запитати Вову із сім'ї педагогів. А яка пенсія у твоєї мами? Я розумію, що вона їй по барабану, але цікаво, яка?
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У мами не знаю,а от теща в нього богато отримує,бо з пенсії купила йому квартиру у Київі))
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Так теща мабуть нЄ пЄдагог, а все життя бізнЄсом займалась... До речі мабуть дуже талановита бізЬнЄсмЄнша була, прямо бізнЄсьлЄді, мля... Ще при БрЄжнЄві начинала бізнЬЄс... "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7316
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А в кубики он играл еще в п...де, где ему и сейчас место.
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Чудо без середньої освіти,з купленим з виручки з трусів дипломом робе реформу освіти))
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ЗачОтная школа!! Такую же школу проходили яйцэнюги, насралыки, насцировы, кабелевы и прочие "отличники"!!!
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В два года в школу пошёл,каких колёс наглотался что так его прёт.
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Какая трудная судьба...в 2 пошел в школу...в 16 торговал на рынке.......результат - купленный диплом.
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Шо таки обрезанийо кошерное делает!
😇
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я пошел в школу, когда мне было 2 года", - Гройсман
 
 
 
 
 
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