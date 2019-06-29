 Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох.
"Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому защитники Мариуполя, ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.
https://toomth.livejournal.com/5792845.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=OuxBMbDfi2Y
Вроде бы должны быть мужики.... военные.... Иметь яйца - проффесия обязывает.
А тут ноют и даже не оправдываются.
Опасно ли это, что сделано для противостояния...
Запускаем ли мы беспилотники с бомбами в ответ. Что сделано для уничтожения пункта управления?
Мы вроде бы производим неплохие системы радио борьбы? По крайней мере по пафосным бла бла пети и турка.
13:51, 20 сентября 2014 //24tv.ua/ru/geletey_zayavil_chto_rossiya_vse_zhe_primenila_v_ukraine_takticheskoe_yadernoe_oruzhie_n487339 .