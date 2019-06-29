 Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох.

"Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому защитники Мариуполя, ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.

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