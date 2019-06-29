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 Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны

В последнее время подразделения российско-оккупационных войск практикуют использование беспилотников для огневого воздействия на позиции украинских военных на подступах к Мариуполю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох.

"Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому защитники Мариуполя, ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134796
 
 
 Топ комментарии
 
А не пора ли эту говорящую обезьяну из Квартала-95 отправить куда-нибудь.... в Кривой Рог, пока она не надела делов? Хотя, она уже таких дров наломала, что, кажется на дверях б.СБУ на Владимирской пора вешать "ФСБ РФ. Киевский филиал".

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4480
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А де ж наші безпілотники? Порошенко ж купу грошей на турецький мотлох витратив. Чи отримав відкат, і порядок?
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Техническое превосходство возможно только с США.
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Какое еще ПВО против маленьких квадрокоптеров? Их можно сбить только случайно стрелковым оружием.
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да системы подавления элеткроныне применить и все БЛА упадут на землю и делов то.. как мухи дохлые.. беспилотник имеет програмную электронную начинку вот и вся нелегкая а электронная система подавления, есть кстати электронные бомбы там радиус поражения от 4 до 50 км. по диаметру... горит славно все трансформаторы, системы Интернета, мобильная связь, диспетчерские облэнрего газа света, светофоры и семафоры, летит вся ничинка в автомобилях, авиация..корабли и систем ПВО все слепнет и глохнет...
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неплохо,неплохо_еще на вентилятор подкинь
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На всякую хрень найдётся противоядие.
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нужно попросить у Донни шестиствольный 5,56-мм XM214 «Микроган» Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 115



https://toomth.livejournal.com/5792845.html







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На фронте из ПВО максимум зенитки, стреляют даже с ДШК по бесплотникам, но не всегда дает добро командывание, поскольку это может ОБСЕ летать, никто не знает, никто никого не информирует. Даешь инфу в штаб, там хер его знает чем маются, молчат, а стрелять? Так может это ОБСЕ, хрен его знает, шо делать в таких случаях.
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Та мочить усіх. Хай "свій-чужий" застосовують. Не проблема.
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Полностью согласен. Мы как передавали инфу, шо беспилотник пролетел и летит в Констаху, нам говорили стандартное слово "наблюдайте", таких пропустили соседнии позиции еще аж 2 штуки, итог? Сбросили горючую смесь на военную часть возле Констахи, погид пацан срочник. Какого хрена? Стрелять во все, шо двигается в сторону Украины самый хороший вариант исхода событий.
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це тому, що їхні тата презервативи не використовували
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Техническое превосходство возможно только с США.
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Сейчас начнут минстэцевские что это всё Зе виноваты.
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Невже нічого дієвого не придумано ще для боротьби з безпілотниками ??
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камера "5 каналу" зафіксувала ворожого стрільця в "покинутій" бійниці

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 287

https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=OuxBMbDfi2Y
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Они видимо очень просят украинских бойцов перенять их новаторскую разработку.
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что совпало со словами "речника" - наши дали адекватный ответ, правильно?
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Разве ВОГ это не граната для подствольника?Если да, то не слишком ли сложно это выглядит?
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Это вообще бредово выглядит, к слову.
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А не пора ли эту говорящую обезьяну из Квартала-95 отправить куда-нибудь.... в Кривой Рог, пока она не надела делов? Хотя, она уже таких дров наломала, что, кажется на дверях б.СБУ на Владимирской пора вешать "ФСБ РФ. Киевский филиал".

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4480
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ты болен, срочно к доктору.
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Война 21 века ето война беспилотников а не танков и пехоты. И чем быстрее мы ето поймем и сделаем выводы тем лучше. Нужно изобретать новые виды боевых дронов способных и воевать против наземных сил врага и против воздушных дронов противника.
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А что зебоба заканчивал? надо срочно закрыть это заведение -такое позорище..
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А может диплом ему друзья на день рождения подарили,похоже?
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Поця Поросьонко взагалі саджав бійців за порушення безальтернативного перемир'я, а цей хоч дозвіл застосовувати зброю на розсуд командира дав.
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у відповідь ЗСУ використали ударні безпілотники турецького виробництва Байрактар?
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Ще тоді експерти казали, що вони не пристосовані для таких операцій, а придатні лише діяти проти неозброєних ППО курдських повстанців. Порохоботи ж тоді свого Порося захищали, а він просто на цьому відкат заробив.
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З таким презєдентом ніяка зброя не допоможе. Може у ЗЄбілів є ідея як перемогти сєпарів?
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Є ідея. Підписати ще якісь Мінські домовленості, і ще якусь територію Путіну подарувати, як Порошенко зробив.
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Владимир Александрович полностью поддерживает минские соглашения... Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9841..выходит, что он предатель интересов Украины?... Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1323
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А что ему еще остается делать после их подписания? Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. Но я о другом писал, что даже Янукович в 2003 году Тузлу и Крым отстоял, а Свинья все сдал.
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Согласен, что после последних событий назвать преЗЕдента иначе, чем Свиньей нельзя...это точно... Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1057
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А де ж наші безпілотники? Порошенко ж купу грошей на турецький мотлох витратив. Чи отримав відкат, і порядок?
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Новый командующий пытается продать куда то, видимо
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Тебе видимо??? Так не употребляй наркотики, чтобы галюцинаций не было.
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Не пидропарашенко пакрасил и спалил, шоп канссы не нашли.
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Найманці РФ використовують безпілотники-українські бійці збивають їх рогатками
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Никому нытье не надоело?
Вроде бы должны быть мужики.... военные.... Иметь яйца - проффесия обязывает.
А тут ноют и даже не оправдываются.
Опасно ли это, что сделано для противостояния...
Запускаем ли мы беспилотники с бомбами в ответ. Что сделано для уничтожения пункта управления?
Мы вроде бы производим неплохие системы радио борьбы? По крайней мере по пафосным бла бла пети и турка.
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То дурчилов а мультяхи чесал, а ты паверил. Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4684 Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4684 Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4684
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И что? У ВСУ все равно потерь никогда нет даже когда на них атомную бомбу в ЛАПе сбросили! Гелетей заявил, что Россия все же применила в Украине тактическое ядерное оружие
13:51, 20 сентября 2014 //24tv.ua/ru/geletey_zayavil_chto_rossiya_vse_zhe_primenila_v_ukraine_takticheskoe_yadernoe_oruzhie_n487339 .
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Коли Гельмєнтей носика підмарафетить то, щей не таке говорить. Срамота призначена Поцею Поросьонком
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Спасибо зрителям Квартала за зезедента оригинала Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7080 Якута вам в дупу. Калмика вам у пику. Бурята вам в хату.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны
 
 
 
 
 
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