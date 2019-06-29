 Украинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БТУ.

В финале турнира среди игроков до 16 лет в городе Вильнёв-лез-Авиньон украинская теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла пятую сеяную австралийку Хлою Изабеллу Цзан: 6:1, 6:4.



За пять проведённых матчей на турнире Лазаренко не проиграла ни одного сета своим соперницам. Отметим, что для 14-летней днепрянки данный титул стал вторым в этом году. В апреле Катерина выиграла турнир U16 в Турции.

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