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 Украинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции

Украинка Екатерина Лазаренко завоевала титул на юниорском турнире Европейской теннисной федерации первой категории во Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БТУ.

Украинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции 01

В финале турнира среди игроков до 16 лет в городе Вильнёв-лез-Авиньон украинская теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла пятую сеяную австралийку Хлою Изабеллу Цзан: 6:1, 6:4.

За пять проведённых матчей на турнире Лазаренко не проиграла ни одного сета своим соперницам. Отметим, что для 14-летней днепрянки данный титул стал вторым в этом году. В апреле Катерина выиграла турнир U16 в Турции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134795
 
   
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Какое хорошее поколение растёт и вырастает. С победой ✌🏻🇺🇦

Зы. Очень странная форма кубка. Как форма для духовки.
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Вітання! Щастя тобі й блискучих перемог, юна зіронько!
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Дякуємо тобі мила дівчинко !В черговий раз звучав гімн України, а це значить престиж країни знову підріс!
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слава богу, що зюзіни корєша ще не встигли українським спортом накерувати
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции
 
 
 
 
 
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