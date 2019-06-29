 В больнице умерла вторая пострадавшая от падения дерева на базе отдыха в Харьковской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Департаменте коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.
Таким образом, число погибших от падения дерева увеличилось до двух человек.
Как сообщалось, днем 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харьков.
Писали в прошлый раз
Видать сейчас модно стало - никаких названий , лица у всех затерты , всё покрыто мраком и тайной...
Цей випадок - чистий рандом, бо під час шторму дерево може ********* на голову абсолютно будь-де.
Царство небесное обеим жертвам непогоды и... фатального невезения.