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 В больнице умерла вторая пострадавшая от падения дерева на базе отдыха в Харьковской области

В харьковской больнице сегодня днем умерла 27-летняя девушка, пострадавшая в результате падения дерева накануне на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Департаменте коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Таким образом, число погибших от падения дерева увеличилось до двух человек.

Как сообщалось, днем 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харьков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять человек, в том числе трое детей пострадали в результате падения дерева на территории центра отдыха во Львове

Источник: https://censor.net.ua/n3134794
 
 
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А чего, собственно БАЗУ НЕ НАЗЫВАЕМ ??? Что за секретность?! А если я туда завтра сдуру повезу семью?!
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Это будет для вас секретом и "приятным бонусом" ( шутка) !
Видать сейчас модно стало - никаких названий , лица у всех затерты , всё покрыто мраком и тайной...
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І що? Ви вважаєте, що там неякісні дерева, а на інших базах міцніші?
Цей випадок - чистий рандом, бо під час шторму дерево може ********* на голову абсолютно будь-де.
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беда нашла и на отдыхе...
Царство небесное обеим жертвам непогоды и... фатального невезения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больнице умерла вторая пострадавшая от падения дерева на базе отдыха в Харьковской области
 
 
 
 
 
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