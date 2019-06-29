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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3356) граница (3226) Львовщина (1686) нелегалы (253)

 При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня утром, неподалеку пункта пропуска "Краковец" на украинском-польской границе, пограничный наряд задержал 7 нелегалов с Коморских Островов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба 01

Наряд проверял прилегающий к пункту пропуска участок границы, когда трое нарушителей африканской внешности пытались преодолеть заградительный забор.

В ходе отработки обратного следа "путешественников", недалеко от места их задержания, в камышах правоохранители обнаружили еще четырех подельников. Часть мужчин имели при себе документы, все назвались гражданами Союза Коморских Островов.

При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба 02

Смотрите: "Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеш, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО

При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба 03

Сейчас установливаются обстоятельства прибытия иностранцев в Украину и лица, причастные к их переправки за границу.

При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба 04

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, совершенное группой лиц, иностранцам грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения. Решение по делу будет принимать суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3134793
 
 
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Нет, ну у меня в Польше были соседями конечно непальцы, но это как-то даже для меня чересчур экзотично При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4414
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С коморских островов их вышло штук 50...остальных сьели по дороге...😀
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***
хантымансийск вскричал сусанин
и хмурый польский офицер
присев на пень стал горько плакать
и обнимать товарищей
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Я так розумію, обличчя заретушовані, щоб і на інших ділянках кордону фоторепортаж про затримання зробити. Тільки цеьвже будуть нелегали з Кабо-Верде. 😁
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Коморские о-ва считаются вроде территорией Франции)
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А вони з Польщі в Україну пробратися хотіли, чи з України в Польщу - за що їх штрафувати? При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 277
Якщо останнє, то надійну українську гранітсу на замкє вони перетнули набагато раніше і зовсім в іншому місці. Наскільки мені відомо, з Коморськими островами в України спільного кордону немає, то ж "повертати" їх слід туди, звідки вони в Україну пробралися, а штрафувати тих, хто цього "уважно не помітив" (а ще ж мабуть і безплатно - з чисто гуманних міркувань).
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А нафіга їм було стільки пертися, щоб потрапити до Євросоюзу, коли один з Коморских островів (Майотта) є 101-м департаментом Франції?

Переплив через протоку, і вже на території Франції. Одружився на місцевій коморянці з Майотти, - знову ж, - вже громадянин Франції. )))
Майотта

Коморский остров Майотта у побережья Африки с 31 марта становится одним из заморских департаментов Франции. В результате Майотта превратится в один из самых отдаленных регионов Евросоюза.

Майотта был французской колонией с 1841 года. В 1974 году этот остров - единственный из Коморского архипелага - отказался от проведения голосования о независимости от Франции. С 1976 года он официально является административно-территориальным образованием Франции. Уже сейчас Париж ежегодно перечисляет на Майотту 635 миллионов евро, что обеспечивает жителям этого острова уровень жизни в 10 раз выше, чем на других Коморских островах. Союз Коморских островов всегда считал Майотту частью своей территории.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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