 При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Наряд проверял прилегающий к пункту пропуска участок границы, когда трое нарушителей африканской внешности пытались преодолеть заградительный забор.
В ходе отработки обратного следа "путешественников", недалеко от места их задержания, в камышах правоохранители обнаружили еще четырех подельников. Часть мужчин имели при себе документы, все назвались гражданами Союза Коморских Островов.
Сейчас установливаются обстоятельства прибытия иностранцев в Украину и лица, причастные к их переправки за границу.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, совершенное группой лиц, иностранцам грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения. Решение по делу будет принимать суд.
хантымансийск вскричал сусанин
и хмурый польский офицер
присев на пень стал горько плакать
и обнимать товарищей
Якщо останнє, то надійну українську гранітсу на замкє вони перетнули набагато раніше і зовсім в іншому місці. Наскільки мені відомо, з Коморськими островами в України спільного кордону немає, то ж "повертати" їх слід туди, звідки вони в Україну пробралися, а штрафувати тих, хто цього "уважно не помітив" (а ще ж мабуть і безплатно - з чисто гуманних міркувань).
Переплив через протоку, і вже на території Франції. Одружився на місцевій коморянці з Майотти, - знову ж, - вже громадянин Франції. )))
Майотта
Коморский остров Майотта у побережья Африки с 31 марта становится одним из заморских департаментов Франции. В результате Майотта превратится в один из самых отдаленных регионов Евросоюза.
Майотта был французской колонией с 1841 года. В 1974 году этот остров - единственный из Коморского архипелага - отказался от проведения голосования о независимости от Франции. С 1976 года он официально является административно-территориальным образованием Франции. Уже сейчас Париж ежегодно перечисляет на Майотту 635 миллионов евро, что обеспечивает жителям этого острова уровень жизни в 10 раз выше, чем на других Коморских островах. Союз Коморских островов всегда считал Майотту частью своей территории.