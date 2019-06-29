 Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала депутат Сумского облсовета, коллега Семенихина по партии Елена Сердюк.
"Состояние Артема - стабильно тяжелое. Это так врачи говорят. Они ждут, пока пройдет трое суток, чтобы увидеть динамику. Вчера делали КТ. Слава Богу, по результатам состояние не ухудшилось. Больше - будут значть после трех дней, чтобы понимать, надо ли делать операцию. Относительно пятого позвонка (сломался отросток) - оперировать не надо. Ну, а так все болит, конечно. Голова болит. Говорят, что нужно минимум две недели, чтобы перестала болеть голова. Но главное, чтобы не было операции. Сейчас он в сознании, но говорить ему очень сложно. Когда он записывал видео, тогда он еще как-то бодро держался. Несмотря на ужасную транспортировку в Киев. А сейчас он практически не общается. Больше спит", - рассказала она.
Желающие помочь с лечением Артему Семенихину могут перевести деньги на карту:
№5168 7427 2601 3182 Олена Сердюк.
Отметим, экс-мэр Конотопа Артем Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).
Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.
Для расследования нападения в Конотоп была направлена усиленная группа из руководства Нацполиции.
После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.
28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.
если пошел оттек то все пиши пропало еще + 5-9 суток и кома 2-3 степени и некролог..
«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке.
В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин. «Далее начались сйомки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/06/21/chekalkin-rasskazal-kak-yumor-zelenskogo-sistemno-unizhal-ukrainu/
Інфа для деб. соєвих !
.Скавчанням *песиків* задоволений .
.
.
И всякая лахтинская шелупонь типа тебя набегает и отмазывает вазелина?)) и когда шувалова не пустили в Украину - вазелин взбесился и уволил..Ах да, мы же помним:Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинетеhttp://nikvesti.com/news/politics/161533Совпадение?) Не думаю - медведчук и вазелин давние партнеры и друзья...
То хто там *ахент * ?
Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дар'ю Коцюрубу та її товариша Романа Філюка, які наприкінці травня вийшли на пікет за імпічмент президенту.