EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Создание Поместной Церкви Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия, Фоторепортаж
  5740  131
Все про:Нацполиция (9613) самоубийство (637) Донецкая область (4288) ГБР (389)

 На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР проводят расследование обстоятельств смерти задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 01

По предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло производство по факту ранения подростка во время учебных стрельб курсантов МВД

Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

На Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР 03

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также: На Буковине пограничник после конфликта ударил офицера ножом в спину, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3134789
 
 
 Топ комментарии
 
ха-ха-ха-ха-ха-ха такую версию впервые слышу , может он еще умудрился два три раза в себя для верности стрельнуть а потом еще и выпрыгнул с окна?
 показать весь комментарий
 
Этот полицейский значит только для селфи годиться. Или же наоборот, пристрелили парнягу, а списали на самоубийство.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А перед етим избил почками и животом в сапоги дежурного Что за палиция если задержанный в наручниках смог выхватить пистолет у полицая и выстрелить
 показать весь комментарий
 
 
"В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался." - в обойме 6 патронов. Выстрелил в себя два раза?
 показать весь комментарий
 
 
"преследуя правонарушителя, старшина Петренко сделал два предупредительных выстрела в голову...." (С)
 показать весь комментарий
 
 
Мусара продовжують вбивати Українців.Це таке завдання від Авакова?
 показать весь комментарий
 
 
А че, про Сашка Белого версия проканала. Никто даже не пискнул провести независимое расследование. Почерк один и тот же. Теперь боюсь частенько будет такое случаться.
 показать весь комментарий
 
 
а с 5 летним мальчиком в переяславе не могло получиться так же?
 показать весь комментарий
 
 
спьяну не сообразили - придумали только: упал-убился, а можно было сочинить по-интересней.
 показать весь комментарий
 
 
реформированные убийцы на содержании народа
 показать весь комментарий
 
 
Я конечно не против если ето действительно квартирный домушник был. Уж очень сильно они беспредельничают чуствуя безнаказанность. Их только отстреливать.
 показать весь комментарий
 
 
Лакась лажа.
Стрілятись не пристреливши перед цим "мєнта"?! Ні - не вірю.
 показать весь комментарий
 
 
Полчаса орал "русские не сдаются!", пока это какому-то сержанту не надоело. На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 7342
 показать весь комментарий
 
так і запішем--в наручніках вихватив пістолет...два раза
 показать весь комментарий
 
 
Сказочка для наивных дурачков вероятно стволом пугали а потом пристрелили ну и по байке дисциплинарка он же сам застрелился...
 показать весь комментарий
 
 
Очередное убийство полицейскими безоружного человека!
 показать весь комментарий
 
 
Ага,сейчас мусора расскажут ,как он застрелился ,при чём руки в наручниках были за спиной ! На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 6251
 показать весь комментарий
 
 
А что - Саша Белый же смог... Почему бы и этому не ухитриться?
 показать весь комментарий
 
Это был Джейсон Стэтхэм. Хороший был артист. Жаль застрелился.
 показать весь комментарий
 
 
Для эксперимента, попробуйте передернуть затвор Макарова в наручниках.
 показать весь комментарий
 
 
Как два пальца. Просто зная ход затвора положить на него руки. Фсе.
 показать весь комментарий
 
Зумисне, групове вбивство за обтяжуючих обставин. Виконавцю - чірік, свідкам по трьохє за співучасть.
 показать весь комментарий
 
 
охранка авакова-зели решает вопросы без суда и следствия?
 показать весь комментарий
 
 
Застрелился двумя выстрелами в голову, после чего бился головой об стену и зажимал себе пальцы в двери.

 показать весь комментарий
 
 
Мусорские подонки регулярно сочиняют небылицы:
1. О самоубившихся задержанных.
2. О самопобитых арестантах.
И все этимтварям сходит с рук.
Почему?
 показать весь комментарий
 
 
Нє, ну я розумію, якби це затриманий сєпар застрелився. Ну, совість заїла, думає:" Ось, передадуть справу про сепаратизм в суд, а там суддя з ватними мізками і колорадкою на шиї під мантією - рік умовно - на на зло патріотам!". А домушник ні, не повірю
 показать весь комментарий
 
 
Застрелился в наручниках?! И наверное еще дважды в себя стрелял, как генерал Кравченко?
 показать весь комментарий
 
Ну якщо це був порохосос, то і не шкода...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донетчине задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх