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 Общество
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 Суд во Львове обязал РФ выплатить семье переселенцев 4,7 млн грн компенсации

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск семьи переселенцев из Станицы Луганской Луганской области и обязал Российскую Федерацию выплатить им 4,7 млн грн моральной компенсации за вынужденный переезд из-за военной агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, члены семьи Чайка доказали в суде, что причиной их переселения во Львов стало нападение России на Украину, а потому они заслуживают компенсации за резкое изменение своего привычного образа жизни.

Четверо членов семьи Чайка переехали во Львов еще в августе 2014 года. До военной агрессии России они жили в Станице Луганской и, как указано в опубликованном 24 июня решении суда, застали оккупацию родного города.

Из-за запугиваний проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации семья решила уехать из Станицы Луганской, оставив там жилье.

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Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение.

"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", - говорится в решении Лычаковского райсуда.

Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

Сейчас Станица Луганская находится под украинским контролем и в ней расположен пропускной пункт на линии разграничения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134788
 
   
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РАСКАЖИТЕ ПРО ЕТО НА ДОМБАБВЕ Я ДУМАЮ МИГОМ ВСЕ СВАЛЯТ ОТ ТУДА, ХАЛЯВА ЖЕ
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Не понял, во втором иске они хотят компенсации от рашки, а в первом от кого?
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"Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение". Источник: https://censor.net.ua/n3134788
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд во Львове обязал РФ выплатить семье переселенцев 4,7 млн грн компенсации
 
 
 
 
 
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