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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции ОС зафиксировано семь вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Противник активно применяет минометы запрещенных калибров, а также ствольную артиллерию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Большинство обстрелов зафиксировано сегодня на Луганском направлении. Там под огонь противника четыре раза попадали позиции украинских войск у Новолуганского. Начиная с ночи и до утра оккупанты успели потратить 38 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, два десятка мин 120 и более сорока боеприпасов 82 калибров. Огонь противник вел с направления с. Доломитное, Гольмовской и Байрак. Также российско-оккупационные войска выпустили семь мин калибра 82 мм в сторону защитников с. Зайцево.

На Донецком направлении противник совершил один обстрел. Это произошло в районе н.п. Гранитное, где оккупанты выпустили пять мин калибра 120 мм.

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Украинские защитники вели активные оборонительные действия и открывали огонь из дежурных огневых средств. При этом минометы и артиллерию военнослужащие Объединенных сил не применяли.

Боевых потерь в рядах наших войск в течение текущей суток нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134787
 
 
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Отакой, миномети не застосовували, рогатками мабуть відстрілювались... дожились, *****!!!! смерть клятой расії!!!!
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Ух ты! зебоба что то высрет по этому поводу?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны
 
 
 
 
 
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