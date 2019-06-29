 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Большинство обстрелов зафиксировано сегодня на Луганском направлении. Там под огонь противника четыре раза попадали позиции украинских войск у Новолуганского. Начиная с ночи и до утра оккупанты успели потратить 38 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, два десятка мин 120 и более сорока боеприпасов 82 калибров. Огонь противник вел с направления с. Доломитное, Гольмовской и Байрак. Также российско-оккупационные войска выпустили семь мин калибра 82 мм в сторону защитников с. Зайцево.

На Донецком направлении противник совершил один обстрел. Это произошло в районе н.п. Гранитное, где оккупанты выпустили пять мин калибра 120 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Украинские защитники вели активные оборонительные действия и открывали огонь из дежурных огневых средств. При этом минометы и артиллерию военнослужащие Объединенных сил не применяли.

Боевых потерь в рядах наших войск в течение текущей суток нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, трое террористов уничтожены, - штаб ООС