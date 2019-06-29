 Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул он.
По словам Макрона, он "не намерен проводить встречи просто ради их проведения".
"Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть имею в виду, что должна быть достигнута смена нынешних позиций. Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров. Речь идет не об изменении формата "семерки", а о том, чтобы сделать инициативы, которые приведут к полезным решениям", - резюмировал Макрон, уточнив, что для подготовки этих переговоров ждут встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели".
Президент скажет что-нибудь по этому поводу?
Единственное, что он должен сделать, это заявить, что Украина не примет никаких планов и предложений которые обсуждались и принимались без ее участия. А обсуждать дела в Украине могут не только Макрон с Путиным, но и любые две бабки на скамейке у дома.
***Что?! Где?!
Это вы ко мне!?
о чем что что Украины позиция??!
Какая позция Где?? в Каммасутре??!
Нет!?
А где моя позиция ??!
А я каким боком??!
Что?!
Я работаю Президентом Украины?!
Серьезно?!
Думал дали булаву и крутись как хочешь
..да еще на депозитарии мне какую то зарплату насчитали..
вот это да... сколько- сколько!!!! 10 тысч долларов...
НЕТ!!
блох Украины гривен да вы что сметесь да я на шаурму больше в 3 раза трачу..
Что чего какая позиция чего озвичить какой Номрандский формат куда ехзать
ДААА!
В самом деле... а зачем
Пусть Путин и Макрон все порешают... а мне скажут чего и как...
Пока я вам ничего не должен....
Че-то мне так кажется, что Порох в таком случае наехал бы. На дипломптическом языке, без обид, но так бы это дело не оставил.
Нука, клован с комплексом наполеона, выдави что-то внятное!
Глава Украинского государства Владимир Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию Украинского дома, где планируют разместить Офис президента, были потрачены не бюджетные деньги, а "европейские гранты", сообщает "Новое Время".
На Офис президента Украины, который планируют разместить в Украинском доме, планируют потратить около 300 млн гривен ($11,46 млн), сообщило 28 июня "Новое Время".
СМИ, ссылаясь на слова разработчиков, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию были потрачены не бюджетные деньги, а "европейские гранты".
Реконструкцию планируют сделать за девять месяцев. Ею будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65 позицию в списке партии "Слуга народа", а также является сыном известного архитектора Сергея Юнакова.
Зеленая шмаркля - нет
порошенкоБог союзничков....
Ну за ржубли
ще один доказ перетворення суб'єкту на об'єкт
то Пєтя такий поганий був?
це йому дякувати?
Или уже потом проинформируют что решили?....
За нас договариваются как по Сирии уже... - мнение индейцев никого не интересует...
Пипец....
Нет, раньше тоже договаривались без Украины. Просто тогда это было удобно не замечать.
-а то шо?
"А то **** что"
Уже некому им напомнить, что у нас с Рашей война.
Картинка в тему. Просьба уважаемым модераторам не удалять. Просто интересно, кто-нибудь узнает это лицо или нет.
а меркель трястись начала..
от я єму!
Хреновое у тебя какое-то сравнение, ты это, давай поподробнее об "ехать", что имеешь в виду?
буде роздувати щічки, морщити лобік і всячєскі вдавати обурення
И Меркель и Макрон созванивались с ****** а потом проталкивали предложения ***** Пете. И все это под патриотический шумок "так хорошо для Украины"
Теперь тайное становится явным. А перемены все еще впереди.
Объясните, пожалуйста , зебилы?
Тому як перший варіант не пройшов, а кацапи замирюватися інакше ніж як на їхніх умовах не хочуть, то Макрон буде пропонувати ***** інші варіанти, якісь там ініціативи по лінії G7.... які ще ініціативи? Що, Макроне, досі не зрозуміло, що тільки на умовах *****?! Хоч як не крути, не викручуйся та не танцюй перед ******, хоч які ініціативи, хоч в яких форматах, але
"гроші вперед!"(с)всерівно на умовах *****. Тобто за рахунок України. Клімкін свій обов,язок на посаді виконав, він вистрілив раз але у самий потрібний момент, зірвавши антиукраїнський договірняк. Але це не надовго, шахраї шукають нові варіанти та можливості, та й Клімкін ось вже скоро піде.
Такие обмены проводят очень редко и оккупанты хотят, чтобы мы отдавали за наших людей своих палачей и убийц. Они передают нам людей марионеток лояльных к РФ и Медведчуку, таких как продажная кремлёвская кукушка Гадя - Сявка. А отдавать пленных, тех кто не сломался и не предал присягу, просто так никто не будет.
Страна должна знать своих героев в лицо.
1.Большой Дмитрий Николаевич, 1988 г.р., военный 25 бригады ВСУ, попал в плен 11.09.2016 - Был постоянно в Днепре и странным образом попал на оккупированную территорию в плен.
2.Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018 - По данным военных пошел в атаку и дальнейшая судьба неизвестна.
3.Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г.р., непонятный гражданский, был задержан боевиками 16.10.2017 - Вообще неизвестный человек для СБУ и даже тех кто занимается обменом, кроме сепаратистов - террористов которые его навязали на обмен..
4.Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г.р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019 - Преступно завез людей через блок пост (по информации СМИ он был водителем, который перешел на сторону противника. А вот дальнейшая судьба и позиция других военных которые были с ним в машине неизвестна террористы их не отдали .ЗЕбилы это ПЕРЕМОГА !!!