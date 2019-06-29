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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (24866) Макрон (276)

 Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций"

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине и "Нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июле состоится встреча министров обороны и иностранных дел стран "нормандской четверки", - Макрон

По словам Макрона, он "не намерен проводить встречи просто ради их проведения".

"Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть имею в виду, что должна быть достигнута смена нынешних позиций. Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров. Речь идет не об изменении формата "семерки", а о том, чтобы сделать инициативы, которые приведут к полезным решениям", - резюмировал Макрон, уточнив, что для подготовки этих переговоров ждут встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков

Источник: https://censor.net.ua/n3134786
 
 
 Топ комментарии
 
Зю ему сказала, что она на всё согласная? Вот только Климкина надо убрать, и... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9198
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И, конечно, без Украины.
Президент скажет что-нибудь по этому поводу?
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а с Украины кого нибудь пригласят...?
Или уже потом проинформируют что решили?....
За нас договариваются как по Сирии уже... - мнение индейцев никого не интересует... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 6894
Пипец....
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Зю ему сказала, что она на всё согласная? Вот только Климкина надо убрать, и... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9198
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И, конечно, без Украины.
Президент скажет что-нибудь по этому поводу?
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Україна була незаслужено на авансцені світової політики минулі 5 років. Тобто ворог підтвердив що це заслуга пороха. При зєлі все стане на свої місця
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Другими словами, ты только что сказал что враг напрямую агитировал за Порошенко?
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Успокойся, выборы прошли, Петя ушел. А теперь вы со своим шаурменом летите со скоростью лифта, у которого трос оборвался. Даже дебилы в кацапии это заметили.
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Ясна річ. З кожної кремлівської клоаки верещали иби не порох. Но тебе ж не проведеш нє
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А шо он может сказать? Выразит озабоченность, но он не может запретить встречу Макрона и Путина без его участия.
Единственное, что он должен сделать, это заявить, что Украина не примет никаких планов и предложений которые обсуждались и принимались без ее участия. А обсуждать дела в Украине могут не только Макрон с Путиным, но и любые две бабки на скамейке у дома.
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(зе-клоун)
***Что?! Где?! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098
Это вы ко мне!? Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098
о чем что что Украины позиция??! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 2794
Какая позция Где?? в Каммасутре??! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9040
Нет!? Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1757
А где моя позиция ??! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7185
А я каким боком??! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1943
Что?! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098
Я работаю Президентом Украины?! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 2794
Серьезно?! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 3852
Думал дали булаву и крутись как хочешь Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9040
..да еще на депозитарии мне какую то зарплату насчитали..
вот это да... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098 сколько- сколько!!!! 10 тысч долларов...
НЕТ!! Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1757 Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1757
блох Украины гривен Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1757 да вы что сметесь да я на шаурму больше в 3 раза трачу.. Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7429
Что чего какая позиция Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098 чего озвичить какой Номрандский формат куда ехзать
ДААА!
В самом деле... а зачем Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 2794
Пусть Путин и Макрон все порешают... а мне скажут чего и как... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 6671
Пока я вам ничего не должен.... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7098
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А слабо на Макрона наехать так, как на Климкина? Причина та же, даже покруче - судьбу Украины решают без ведома Украины, т.к. не видят, с кем в Украине это можно делать.

Че-то мне так кажется, что Порох в таком случае наехал бы. На дипломптическом языке, без обид, но так бы это дело не оставил.
Нука, клован с комплексом наполеона, выдави что-то внятное!
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Президент занят не мешайте.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию Украинского дома, где планируют разместить Офис президента, были потрачены не бюджетные деньги, а "европейские гранты", сообщает "Новое Время".
На Офис президента Украины, который планируют разместить в Украинском доме, планируют потратить около 300 млн гривен ($11,46 млн), сообщило 28 июня "Новое Время".
СМИ, ссылаясь на слова разработчиков, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию были потрачены не бюджетные деньги, а "европейские гранты".
Реконструкцию планируют сделать за девять месяцев. Ею будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65 позицию в списке партии "Слуга народа", а также является сыном известного архитектора Сергея Юнакова. Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 1331

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Проміняли бультерєра з мертвою хваткою на таксу тепер жріть хоч повилазьте
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Змінила сторожового пса на дебілуватого баранчика- тепер плямкай мовчки.
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Криво рожская чувырла уже донесла на СФ.
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Макрон обиделся, что его план и договоренности не сработали, а Пукин его еще и поимел...Климкину респект!... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 8283
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А воффку воффку то позвали? если нет советуем записать ролик и дать 24 часа, думай те
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ще один доказ переговорів про Україну без України
ще один доказ перетворення суб'єкту на об'єкт
то Пєтя такий поганий був?
це йому дякувати?
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а с Украины кого нибудь пригласят...?
Или уже потом проинформируют что решили?....
За нас договариваются как по Сирии уже... - мнение индейцев никого не интересует... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 6894
Пипец....
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твой ник - это столько тебе капает за один высер?
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От Украины им пришлют видеоролик, если они попросят или захотят поржать...то раньше им Порох надоедал, а сейчас они все решают... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 7833
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Можно подумать, раньше договаривались при обязательном присутствии Солнцеликого Порошенко.
Нет, раньше тоже договаривались без Украины. Просто тогда это было удобно не замечать.
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из госдумы сказали, что украина покидает авансцену...так, что раньше договаривались не без порошенка
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А кому на руку такое заявление из госдумы?
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а кому было лучше, чтобы отмалчиваться и никому ничего не обещать ибо нечего?...и так все следующих 5 лет
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клоун-наркоман к сдаче позиций готов! Но то он и был поставлен, чтобы капитуляцию Украины преподносить, как победу.
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Україні треба відмовитись від нормандського формату і домагатись виконання своїх міжнародних зобов'язань країнами "Будапештського меморандуму". Німці і французи ненавидять США за перемогу в війні і завжди будуть на стороні Росії.
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Буратино, этот Макрон: не надо было Путлеру аванс в виде возвращения в ПАСЕ давать! Роисское хамское быдло УЖЕ в ПАСЕ, а украинские моряки ВСЕ ЕЩЕ в плену.
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У Зєлі карма. Доля. Дізнаватися новини про Україну з інтернету. Надто довго з відкритим завалом і круглими очима стояв. Тепер за подіями просто не встигає. А у світі світової політики серйозні дяді його серйозно не сприймають. Сценку про рояль теж бачили.
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Напольйон ошелешений. Він думав шо тут шапіто.
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Не трогайте Карму, идиотизм это не философия, а медицинский диагноз😀
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-зебобики, прекращайте говно жрать!
-а то шо?
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Исходя с того, что творится в мире, то Вангую, что Путина на ЕГО условиях вернут в восьмерку, только чем пожертвуют россияне, страшно представить
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Президент евроарабов сам хоть понял, что сказать хотел?
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"... различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. "

Уже некому им напомнить, что у нас с Рашей война.
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Західна Європа себе показала.Нахєр.Друзі України визначилися на засідані ПАРЕ.Потрібно об'єднуватися на противагу ЄС з обов'язковим вступом в НАТО.В кого які думки з цього приводу?
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Давно фашисты по Парижу не шагали. Память у этих узколобых короткая .
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Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 966
Картинка в тему. Просьба уважаемым модераторам не удалять. Просто интересно, кто-нибудь узнает это лицо или нет.
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прем'єр-міністр Великої Британії. Клемент Еттлі якщо по-часнику, то знайшов в гугглі...
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не возбраняется. главное, чтоб мой "тонкий" намёк был понят
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Це Зе дал ангельской пильці нюхнуть)))
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Спачатку падумаў, што гэта Янка Купала, з-за вусоў, учора быў дзень яго памяці.Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9242
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А на Макрона возлагали большие надежди, а он подху.ловником стал. Бабло творит чудеса.
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Це Зе дал ангельской пильці нюхнуть)))
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клоун замість себе голограмму спробує втюхати...всім вже зрозуміло, що він не збирається особисто виконувати свої прямі обов'язки- відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні...На хрена нам таке чмо?
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Про Украину без Украины!Трамп и Хутин,Трамп и Меркель,Меркель и Хутин,Макрон и Хутин.С Украинской стороны не с кем обсуждать,нарот выбрал некомпетентного ****** Владимира.Поэтому судьбу Украины решает кто угодно, только не Украинцы.
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Батько захопленого українського моряка Василя Сороки Віктор відреагував на конфлікт президента Володимира Зеленського і глави зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна у питанні звільнення моряків. На його думку, варіант визнання полоненими своєї провини, як того хоче Росія, є неприпустимим.«Я б не хотів, щоб наша влада сьогодні розмовляла між собою на емоціях. Тому що це не веде до вирішення проблеми. Ми добре розуміємо, що наші хлопці стали заручниками геополітичної боротьби, але одночасно вже і не є дітьми - вони військовослужбовці, офіцери ЗСУ. І вони не попливли на риболовлю, не попливли на прогулянку, вони виконували завдання з метою збереження незалежності та територіальної цілісності України. Хотілося б, щоб про це пам'ятали ті, хто хоче вирішити питання. І дуже не хотілося б, щоб наші військовополонені були змушені визнати свою провину, що винні вони, а Росія - ні. Тому що від самого початку було заявлено, що вони військовополонені і жодних законів Росії не порушували. А ситуація складається так, що все перекручується в інший бік, їх поставлять перед вибором: визнайте свою провину, і ви будете вдома....
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У справжнього українського патріота, чудового моряка батьком теж може бути лише справжній український патріот. Висновок: патріоти розуміють, що сталося і знають, хто винуватий. А непатріоти це ніколи не зрозуміють. Чому? У шкалі їхніх цінностей лозунгу "Україна понад усе!" не було, немає і ніколи не буде.
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Жабоед торопится отполировать пыне зад. Пока "новоизбранный" в Украине дупля не отстреливает. Он же видит,что зеле грош-цена как политику.
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Не трогайте Карму, идиотизм это не философия, а медицинский диагноз😀
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пачєму Клімкін нє далажил, шта аб Украіну витірают ногі?
от я єму!
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и почему климкин не может подготовить участие президента в этой встрече?...опять палки в колеса
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всьо пропало, петіна агентура всю політику зіпсувала нашому хлопчику
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Типа до этого пусть и на полшишечки и нехотя, но всё же позиция была такая, что санкциями эбали роиссю, а теперь нужно поменять позицию? Ну и кого предусматривает при смене позиции эбать Макрон? Не Францию же?
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очевидно, Украину, за несоблюдение Минских соглашений ! А ты думал в сказку попал ?
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А Зеленский где-то потерялся... Позвонил бы, что ли, Макрону, напомнил о себе и об интересах Украины.
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Вам шашечки или ехать? Порошенко это были шашечки а Зеленский ехать.
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В жопу ехать? Нет, спасибо.
Хреновое у тебя какое-то сравнение, ты это, давай поподробнее об "ехать", что имеешь в виду?
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куда ехать？ в задницу？ так похоже что с руоевым зебобиком мы туда уже едем...и с каждым днем все быстрее...
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та він йому відосік запилить
буде роздувати щічки, морщити лобік і всячєскі вдавати обурення
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Ну, примерно так и будет, в итоге государство Украина будет в смартфоне и больше нигде.
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Почитал коментарии и увидел как порохососы аж ссут от радости как Украину имеют. Уверен что ети твари и росийские танки в Киеве с цветами встречать будут лишь бы отомстить 74% за то что не выбрали Мародера еще раз. Видать хорошо платил им из бюджета за высеры. Нужно срочно проводить в Минстеце обыски и раскрывать списки и имена порохоботов которые с бюджета получали деньги.
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Мне больше интересно, кто сейчас их финансирует. Неужели Пеца сам, из своего кармана ?
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Дурак, что-ли? "Порохососы - не порохососы", а за Украину как раз душа болит, именно за украинскую Украину, европйскую, независимую и свободную. Что, похоже, с Зеленским и его командой несовместимо. А ты здесь серешь, нашел, блин, врагов.
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Впереди грандиозный слив Украины! Вперёд ЗЁ дебилы!!!
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назови хоть одно действие Зеленского, которое привело бы "сливу" Украины. В отличие от Парашенки, который просрал всё, что мог.
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А зебобик об этом узнает из интернета...😀Чувак на мировой арене никто...ноль...зеро...
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Ну да, можно подумать твой Рошенка был просто глыба, один из столпов мировой политики )
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Хорошо что это озвучивается сейчас. Раньше подобное тоже было, только пряталось и не озвучивалось.
И Меркель и Макрон созванивались с ****** а потом проталкивали предложения ***** Пете. И все это под патриотический шумок "так хорошо для Украины"

Теперь тайное становится явным. А перемены все еще впереди.
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Как только Зеленский заткнулся об необходимости изменения Нормандского формата (что абсолютно правильно), так **** сразу заявил, что необходимо сохранить этот самый формат . Почему Украинский вопрос Макрон обсуждает с Путлером без участия Президента Украины? И что такое новые позиции Макрон анонсував нову зустріч із Путіним щодо України: "Має бути досягнута зміна нинішніх позицій" - Цензор.НЕТ 7995?. Продвижение куда?
Объясните, пожалуйста , зебилы?
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Ну що, Клімкін 100% був правий, він вчинив абсолютно вірно зірвавши договірняк Зєлємойського з ****** про видачу моряків на кацапських умовах в обхід рішення міжнародного трибуналу. Якщо до ноти МЗС що кацапи, що "європартньори" цілком впевнено заявляли про ось вже найближчим часом зустріч у нормандському форматі (де ймовірно мали бути підбиті підсумки успішного першого етапу замирення України з кацапами та мали бути накреслені подальші кроки щодо зустрічі "гдє-то посрєдінє" (с) Зє), то тепер Макрон обережно заявляє лише про необхідність продовження нормандського формату: "... Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств",Источник: https://censor.net.ua/n3134786
Тому як перший варіант не пройшов, а кацапи замирюватися інакше ніж як на їхніх умовах не хочуть, то Макрон буде пропонувати ***** інші варіанти, якісь там ініціативи по лінії G7.... які ще ініціативи? Що, Макроне, досі не зрозуміло, що тільки на умовах *****?! Хоч як не крути, не викручуйся та не танцюй перед ******, хоч які ініціативи, хоч в яких форматах, але "гроші вперед!"(с) всерівно на умовах *****. Тобто за рахунок України. Клімкін свій обов,язок на посаді виконав, він вистрілив раз але у самий потрібний момент, зірвавши антиукраїнський договірняк. Але це не надовго, шахраї шукають нові варіанти та можливості, та й Клімкін ось вже скоро піде.
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Продажный кремлёвский холуй и кум фашиста )(уйла Мертвечук вывез четырех человек которых ему отобрали кровавые нелюди бандиты - сепаратисты он их забрал из оккупированной кремлёвскими фашистами территории Донбасса. Плюс это конечно, для него предвыборный пиар. И эти противоправные действия не согласованы с СБУ и он преступно действовал по указанию кремля..
Такие обмены проводят очень редко и оккупанты хотят, чтобы мы отдавали за наших людей своих палачей и убийц. Они передают нам людей марионеток лояльных к РФ и Медведчуку, таких как продажная кремлёвская кукушка Гадя - Сявка. А отдавать пленных, тех кто не сломался и не предал присягу, просто так никто не будет.
Страна должна знать своих героев в лицо.
1.Большой Дмитрий Николаевич, 1988 г.р., военный 25 бригады ВСУ, попал в плен 11.09.2016 - Был постоянно в Днепре и странным образом попал на оккупированную территорию в плен.
2.Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018 - По данным военных пошел в атаку и дальнейшая судьба неизвестна.
3.Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г.р., непонятный гражданский, был задержан боевиками 16.10.2017 - Вообще неизвестный человек для СБУ и даже тех кто занимается обменом, кроме сепаратистов - террористов которые его навязали на обмен..
4.Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г.р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019 - Преступно завез людей через блок пост (по информации СМИ он был водителем, который перешел на сторону противника. А вот дальнейшая судьба и позиция других военных которые были с ним в машине неизвестна террористы их не отдали .ЗЕбилы это ПЕРЕМОГА !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМакрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций"
 
 
 
 
 
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