 Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул он.

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По словам Макрона, он "не намерен проводить встречи просто ради их проведения".

"Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть имею в виду, что должна быть достигнута смена нынешних позиций. Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров. Речь идет не об изменении формата "семерки", а о том, чтобы сделать инициативы, которые приведут к полезным решениям", - резюмировал Макрон, уточнив, что для подготовки этих переговоров ждут встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели".

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