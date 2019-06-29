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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17626) Путин (24866) Пушков (34) Трамп (2292)

 Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что это первая встреча президентов США и России (на саммите большой двадцатки в Японии), перед которой никто так и не позвонил в Киев..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пушкова.

"Тревожных звонков для нынешней Украины много, - написал он. - Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге".

Украина, по словам Пушкова, "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны". Киеву "придется занять причитающееся ей место", - добавил российский сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об обращении Зеленского касательно украинских моряков: "Нужно спокойно с этим разобраться"

Как сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко заявил о том, что Киев должны были проинформировать о встрече президентов России и США. По мнению экс-главы Украины, то, что этого не произошло, – "очень тревожный звонок" для его страны.

Напомним, 28 июня в японской Осаке на полях саммита G20 прошла встреча Путина и Трампа. Она продолжалась почти полтора часа.

Источник: https://censor.net.ua/n3134784
 
 
 Топ комментарии
 
Вы этого добивались, зелень73? Дык радуйтесь, манкурты! Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков - Цензор.НЕТ 6897
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Вы сделали это вместе...
73% дегенератов....
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Им лишь бы пожрать и поржать. Больше ничего не надо. Перефразируя овцу с Г+Г, международные отношения на хлеб не намажешь.
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А если он ни на что не имеет влиянмя,то тем более лайно.Зачем полез в политику?Использованная шестерка Бени.Почему при нем всерыги обратно сползлись?Короче..можешь не вытираться))))
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У СОЕВЫХ ЛОГИКА ОТСУТСТВУЕТ НАПРОЧЬ И ВСЕ ВОПРОСЫ КАК ИЗ ДЕТСАДА. НАХ!
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А у не соевых?Или у зебилов только соевые вне зебила?Стадо зебизян не может осилить ответы на вопросы,т.к.вместо мозга у них пластилин.
Не вытирайся,лови струю)))
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Черная хвойда Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 4228! Так "при Зеленском" или "про Зеленского" Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 3477? Еще раз - ну-кать будешь своему бойфренду, сявка. Какие нужны полномочия, чтобы элементарно не отступать, не срать на своих министров. Провал в ПАСЕ - почему он выступил с обращением к народу Украины, что дипломаты наши представители лохи. ВАШ ШУТ - НЕ ОТВЕЧАЕТ НИ ЗА ЧТО
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Лишнехромосомный, не было ни одного заявления Зелемойского о его какой-то позиции, а одни лишь истерики - ему мешают.
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Почему рыгоаналы лезут в нардепы скйчас,при зебизяне?
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Регионалы сейчас активно лезут в нардепы-при зе'бльо.
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Лугандійці тянуться до Ростова, бо там їхній овощ, а куди потягнуться Зе!Зе!Зе! Зебіли, коли їхній головний сбіжить у Єрусалим?
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
23 ч. ·

При Порошенко эти пророссийские сепары-малоросы сидели тише травы, ниже воды, а теперь вылезли наружу! Их теперь приглашают даже на канал Порошенко!
Ганьба Зеленському!!!Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков - Цензор.НЕТ 4782
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Пани Помолова,канал Поросенка,а ганьба Зеленскому...Вот он пик женской логики.Сама хоть поняла,что сморозила?
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Дядьку, ви колись хоч щось про сарказм чули?
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ой, ви така дотепна!
мабуть, на жартах 95-го кварталу відточували почуття гумору?
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ні,не чув.трохи тупенький.просто Вася.
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Ну если их приглашают на канал потрошенки, то умным людям должно быть понятно, что это потрох специально приглашает сепаров и делает эту картинку, чтобы критиковать Зеленского. Но откуда умные люди среди порохоботов? )
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Так ето же Петины партньоры. Он даже перед выборами рыгам расчистил дорогу уничтожив всех патриотов и националистов. Против националистов организована была целая 5-ти летняя кампания. Парашенко готовил во второй тур Бойка своим компаньйоном. Зеленского спасло что он выскочил недавно и неожиданно для Парашенка и за него заступился Беня. Парашенко к етому был не готов. Он готовил коалицию с рыгами.
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Асисяй, зебилы! И тут Петя виноват Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков - Цензор.НЕТ 9077 ?!

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Порохоботы радуются неудачам Украины,шоб за уши приволокти политический труп парашенки снова на трон )) - Ну не уроды ?
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Запомни, дыровец, ваш сопля никакого отношения к Украине не имеет-поэтому размазывать его, под ваш визг, отдельное удовольствие)
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ты совсем крышей уехал, что такую пургу несешь? Или забыл, что ты в адрес кондитера писал? Только тебя тогда ни кто в предатели не записывал В ошибках Зели виноваты порохоботы? Может это у вас, лехтората шута, с головой не все в порядке?
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Раньше ,когда нас называли "фашистами",мне как-то приятнее было...
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 12 ч.12 часов назад

Зеленский так прекрасен в роликах.
С трибуны по бумажке уже похуже.


Без бумажки - тупой у@бан.
Страшно представить его на переговорах за закрытыми дверями.
Скажите, а нельзя переговариваться видеороликами?
Типа Зеля свой ролик Макрону, тот - Зеле? Нет?
Жаль. Зеля бы всех сделал.
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Это параша в мире "...по весу, по рангу, по состоянию страны"? Как о ней сказано:

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а мнение пушка важно для сша?
--
и почему договорняк порошенко с рыгами не сччитается позором?
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Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada



Российские СМИ сообщают: «Трамп 2 раза улыбнулся Путину, 1 раз пожал руку, 3 раза похлопал по плечу, и 4 раза сказал «Пошел вон отсюда, мразь!».
Такой насыщенной встречи у Путина с Трампом еще никогда не было!
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На авнсцену виходит Расея, где веселий ДОНАЛЬД будет ставить раком, под апплодисменти цивилизованого человечества!)))
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Барыга сделал зачетное заявление для всех раша -утюгов.
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это влажные фантазии пушкова и не кажить "гоп".
Похлопывания по плечу еще ничего не значат,каждый уехал домой с дулей в кармане)))
А то,что переговоры по Украине прошли без Украины - это "благодаря" позору мародера пЭце.
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Зебилы сами обделываются полные штаны и все Пеця виноват.Потому что никчемные зебилы.
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Им теперь Пётр Алексеевич все пять лет будет в штаны срать. При Порохе с Украиной считались. При ЗЕлёном недоразумении началось унижение Украины. И враги не скрывают своего восторга. Вон как пушков запрыгал от радости. Навыбирали, 73процентодебилов ? Жрите не обляпайтесь.
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ЗЕбилы , вам нужно уши бантиком над макушкой завязать может тогда лапша от ЗЕбобика не пролезет. Но так опускать страну в которой живешь недопустимо.
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Муссолини,это тебя за ноги подвесили?Где и кто опустил Украину?Ты о чем звиздишь,уродец?Влажные фантазии,или воспоминания,опущенец ты наш?Сообщи ка обществу,когда последний раз Трамп,Меркель или Макрон сообщали Поросенку,что будут говорить с пуйлом об Украине?Всегда,после таких встреч и разговоров,в СМИ появлялись только краткие сообщения о том,что такие встречи были.
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Судя по заявлениям Пушкова, то, что происходит в Украине, не устраивает кремль.
Ещё бы, это ведь угроза режиму. Режиму, который полностью устраивает *****.
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интересно, что надо иметь в голове чтобы в высере пушкова увидеть неудовольствие.
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Мозги надо иметь в голове, чтобы уметь анализировать ситуацию

Советую обзавестись.
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Так что тут анализировать. Зебил все просрал за месяц а виноват порошенко.
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уверена что "Зеленский все просрал" пишут те же кто писал "Горбачев развалил СССР" и "какую страну просрали"

и уровень аналитики аналогичный

Украина уже давно не на первом месте в списке обсуждаемых вопросов. Трамп дал согласие на встречу с ****** не из-за Зеленского, а еще при Порошенко начал с ****** созваниваться и кто ему запретит? Петя? Шо ж не запретил?

о том что Петя поддерживает тот же режим что и *****, устраивая только шоу для Запада, пишут и в немецкой и в американской прессе

О том как Петя выступал перед пустыми залами на Западе тоже все знают. Просто вставали все и уходили.

Зеленский виноват? Ну-ну
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Странно. Любой адекватный человек в словах пушкова видит только злорадство. Т.е., пушков скачет от радости. Потому что режим ЗЕлёной плесени, которую они привели к власти, пока делает всё по их сценарию. Ибо бабло, которое кремль ввалил в дискредитацию Порха не пропало даром.
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ЗебиЛоиды сделали это.их первыми будем отстреливать. после изгнания зели на ростов.
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Диван не проперди
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Петя, это ты спрятался под ником "мета"?
Новинский тебе в Санкт-Петербурге уже квартирку присмотрел? Ну не у сватов же тебе, Мародёр, жить.... Ещё зубную пасту у них "потыришь".
И в Марбелье не спрячешься, потому, что Испания выдаст
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Какие громкие слова! А только реально другое. Возвращаются беглые рыги и убежавшее ворье. Уже вернулись - В .Хорошковский, А. Портнов, А.Онищенко.
Уже и Бимба Ян Азирович заявил, что он возвращается в Украину .

Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 332
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Украина и не претендует на мировую гегемонию - просто борется за свое существование.
А вот путинская РФ путает роль мирового пугала со статусом великой державы.
По этим критериям КНДР куда круче РФ - там и антиамериканизм на более высоком уровне и обещания "ядерного пепла" куда жестче.
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Ребята не надо ссоритться, у нас один враг Пуйло и его загнившая империя.
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СОЕВЫЕ МАРОДЁРЫ - НЕ МЕНЬШИЙ ВРАГ. И ОНИ САМИ СЕБЯ ОБОЗНАЧИЛИ КАК ВРАГИ.
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Та да) втюхало нам быдло малороса, а теперь давайте замиримся)))) нет, слишком от зебобиков воняет мочой зеленского...
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Лерочка,а ты гурман.И где ты нюхала мочу Зеленского?На вкус не пробовала?А я думаю откуда столько желчи,ненависти и злобы к президенту Украины?А это Зеленскому сцать на тебя и твои высеры .Сиди и принюхивайся.
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Бггг, доказывает, что от него мочой незеленского воняет... зебобики такие бобики))))) 9
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х.йло враг для украинцев ,, но никак не для малоросов , во главе с преЗЕрвативом . Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 658 .Разве ж этого не видно . ?
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У этого врага есть союзники. Внутри Украины. Оппоблок, всякие тимошенко-саакашвили-гриценки-савченки. А теперь к этому кодлу присоединяется новый преЗЕдент. Печально. Кстати, поддержите петицию
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И это не первый (но надеюсь последний ) случай поддержки пороха и КО со стороны *********. Вспомните хотя бы последние: Введение липовых санкций (которые по факту полностью защищают бихнес пороха и ко в РФ. 2. Активное придание анафиме пороха в лугандоне перед самыми выборами (что должно было поднять его рейтинг как "защитника". Типа раз враги так ненавидят - значит хороший. ) .... Или Вы наивно полагаете, что бывалый политик Пушков - не понимает , на чью мельницу льет воду такими высказываниями, да еще перед выборами?
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Походу Петя теперь открыто отрабатывает должек перед кремлядями...но это не долго, сядет упырь на нары, с конфискацией!
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сяде, сяде... а в зеваждя коли будеш офшори конфісковувати?? чи то просто божа роса? йому можна, бо він красівий і вапще прикольний клоун?
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Скоро Петя и Фирташ будут "перестукиваться" в американской тюрьме
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Не будут. Петя пусть сидит в украинской
Самолично отреформированной украинской тюрьме
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Та я ж не против... Вот только духу не хватит у ЗЕли его посадить. Всё же не Саакашвили, как ни крути...
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Должен сажать суд вообще-то
Независимая судебная система
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..Та ты шо ,, неужели таки суд Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 1620 .??? А ещё пару - тройку месяцев назад , твои собратья по разуму , с пеной у рта , предъявляли претензии к Пороху ,, за то шо он " никак не может пасадить трёх своих друзив" . А теперь значит , таки оказывается , суды виноватые .!! Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 5895 .
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Это тебе подстилка лахтинская так в новых методичках написали ?
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Как говорил Парашенко, Украине выгодно торговать с расией и не перекрывать границы. Когда между честью и деньгами выбираешь деньги ты остаешься и без чести и без денег выброшеным и изнасилованным на улице. Ну вот и доторговались. Скажим спасибо Мародеру и 24% ********.
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Герус: Торговля с паРашей делает Украину сильнее. :D
Лахта, меняй методичку - Герус вас спалил.
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Действительно,начиная с 2004-го Украина была на высоте,весь мир был в восторге,в ожидании реализации «бандитам тюрьмы».Но бездарный Ющара пустил все вспять,потом зек Янукович,который не имел права вообще быть президентом,и в завершение самый брехливый и циничный Порошенко.
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Ну красота же. Кремль в екстазе от политики зелебени, - а у зебилов все равно виноват Порошенко. Такого тупого верующего стада дебилов нет даже у Ким Чен Ира...
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Ну какой ты Калнышевский??? Его уже и кости сгнили. Или ты метвяк?
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Порохобот, кому ты горбатого лепиш...тебе нацрать что с Украиной будет, твоя задача топить за Петю любой ценой...а то что ольгинские и соевые ушлепки ненавидят Саакашвили это лакмусовая бумажка кто есть кто!
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Вы правы, лукашисты тоже умнее зебов... Может потому, что Лукашенко умнее Зелемойского на порядки?
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Пушок, учи китайский! И учись баланду хлебать двумя палочками....
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Пушок англійську трохи вивчив, десь, на якомусь хард ток, я його бачив.
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Ушлепок мокшанский ты живешь в параше исторически и там твое место... Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 2876
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Порошенко похерил все надежды Украины на лучшее,и я не завидую участи Зеленского ,он должен совершить чудо,что бы спасти Украину,но порохососам это не понять
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как слаженно работают вместе порох, ахметов, медведчук и путен. приятно посмотреть((.
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Цэ кремлевские агенты,а порохобобики ихние шестерки
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Скоро повернемо президента Порошенка.
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Зеб, после того как часть зелектората - "приколисты" увидят на что их развели, разглядев состав "новой рады", уже не будет иметь значения - есть там Порошенко или нет.
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Пушков, не напрягаясь, собрал тысячи лайков от порохоботов.
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"Порошенко даже в Раду не пройдёт"- ага ! а порохоботы исчезли 22 апреля! Придурки ********!
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Клоуну зе удалось превратить Украину из субъекта мировой политики в объект всего за 30 дней, что оно натворит за 5 лет?
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Прежней власти не нужно было навязывать чужие и чуждые для Украины преступные европорядки, тогда и у власти осталась бы и Украина была бы сильнее.
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Давно не смотрел кремлевские ЗомбоТВ, а вчера случайно попал на какую-то итоговую новостную передачу по ТВЦ. ППЦ! Мне показалось, что я включил "Прямый" Порошенки )))
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Ну ладно...пушков пушковым....а что ответит зебобик？ и когда？булет ли новый ролик...гле щебобик в пух и прах ращобьет пушкова...или щебобобик сольется по тихому с языком в жопе？
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паРашу вернули в пасе...Украину оьсужлают без Украины...пушковы открыли рты....а зебобик молчит....как рыба об лед...
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Привет,ты с приветом?Отвечать какому то пушку из кацапии это уровень президента Украины?Ты о чем,идиотик?Это надо быть полным Ляшком,чтобы реагировать,хоть как нибудь,на кацапские высеры.
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поголовью скота которого выперли из мировой элиты верим безоговорочно
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Місце кацапів - на смітнику історії. І це відбудеться рано чи пізно. Хоча краще, щоб це сталося якнайшвидше
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А что еще мог сказать подстиилка *****
Там на раше они признают только силу,поэтому с ними разговаривать только с позиции силы
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Муссолини,это тебя за ноги подвесили?Где и кто опустил Украину?Ты о чем звиздишь,уродец?Влажные фантазии,или воспоминания,опущенец ты наш?Сообщи ка обществу,когда последний раз Трамп,Меркель или Макрон сообщали Поросенку,что будут говорить с пуйлом об Украине?Всегда,после таких встреч и разговоров,в СМИ появлялись только краткие сообщения о том,что такие встречи были.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков
 
 
 
 
 
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