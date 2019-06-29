 Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пушкова.
"Тревожных звонков для нынешней Украины много, - написал он. - Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге".
Украина, по словам Пушкова, "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны". Киеву "придется занять причитающееся ей место", - добавил российский сенатор.
Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придётся занять причитающееся ей место . Надо быть скромнее. https://t.co/dnmF2BnlBU— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2019 г.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко заявил о том, что Киев должны были проинформировать о встрече президентов России и США. По мнению экс-главы Украины, то, что этого не произошло, – "очень тревожный звонок" для его страны.
Напомним, 28 июня в японской Осаке на полях саммита G20 прошла встреча Путина и Трампа. Она продолжалась почти полтора часа.
Не вытирайся,лови струю)))
23 ч. ·
При Порошенко эти пророссийские сепары-малоросы сидели тише травы, ниже воды, а теперь вылезли наружу! Их теперь приглашают даже на канал Порошенко!
Ганьба Зеленському!!!
мабуть, на жартах 95-го кварталу відточували почуття гумору?
Зеленский так прекрасен в роликах.
С трибуны по бумажке уже похуже.
Без бумажки - тупой у@бан.
Страшно представить его на переговорах за закрытыми дверями.
Скажите, а нельзя переговариваться видеороликами?
Типа Зеля свой ролик Макрону, тот - Зеле? Нет?
Жаль. Зеля бы всех сделал.
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и почему договорняк порошенко с рыгами не сччитается позором?
Российские СМИ сообщают: «Трамп 2 раза улыбнулся Путину, 1 раз пожал руку, 3 раза похлопал по плечу, и 4 раза сказал «Пошел вон отсюда, мразь!».
Такой насыщенной встречи у Путина с Трампом еще никогда не было!
Похлопывания по плечу еще ничего не значат,каждый уехал домой с дулей в кармане)))
А то,что переговоры по Украине прошли без Украины - это "благодаря" позору мародера пЭце.
Ещё бы, это ведь угроза режиму. Режиму, который полностью устраивает *****.
Советую обзавестись.
и уровень аналитики аналогичный
Украина уже давно не на первом месте в списке обсуждаемых вопросов. Трамп дал согласие на встречу с ****** не из-за Зеленского, а еще при Порошенко начал с ****** созваниваться и кто ему запретит? Петя? Шо ж не запретил?
о том что Петя поддерживает тот же режим что и *****, устраивая только шоу для Запада, пишут и в немецкой и в американской прессе
О том как Петя выступал перед пустыми залами на Западе тоже все знают. Просто вставали все и уходили.
Зеленский виноват? Ну-ну
Новинский тебе в Санкт-Петербурге уже квартирку присмотрел? Ну не у сватов же тебе, Мародёр, жить.... Ещё зубную пасту у них "потыришь".
И в Марбелье не спрячешься, потому, что Испания выдаст
Уже и Бимба Ян Азирович заявил, что он возвращается в Украину .
А вот путинская РФ путает роль мирового пугала со статусом великой державы.
По этим критериям КНДР куда круче РФ - там и антиамериканизм на более высоком уровне и обещания "ядерного пепла" куда жестче.
Самолично отреформированной украинской тюрьме
Независимая судебная система
Лахта, меняй методичку - Герус вас спалил.
Там на раше они признают только силу,поэтому с ними разговаривать только с позиции силы