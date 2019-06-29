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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин об обращении Зеленского касательно украинских моряков: "Нужно спокойно с этим разобраться"

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с освобождением украинских военнопленных моряков и обращение по этому поводу Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке.

"На что я б хотел обратить внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенком в ходе предвыборной борьбы... Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - заявил Путин после просьбы журналиста прокомментировать обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке

Путин также упомянул, что "обмены идут", говоря о возвращенных ранее четырех пленных.

"Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться", - заявил российский президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3134782
 
 
 Топ комментарии
 
Какая провокация? Вы уже срвсеи зебенины телепузики реальность потеряли! ХУЙЛО АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
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Как сливают Украину!
Путин заявил: «Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы». (Пресс-конференция Путина по итогам саммита «Большой двадцатки»https://www.youtube.com/watch?v=qrIL7wfT7Jc 26.45)
Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут?
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просто допомагаєш хмуйлу, я розумію, молодець
будуть тобі нові лапті до зими
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А може пуйло вже хоче віддати цих моряків? Може йому треба "допомогти"? Ти такий принциповий?
Інша справа - мародер Порошенко, схоже, не хоче повернення їх в Україну. Бо тоді стане добре зрозуміло, що це була особисто ним підлаштована провокація. І дії і мотиви будуть дуже прозорі.
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А что Крым и Азовское море русские? Почему туда нельзя плавать нашим кораблям?
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Начальник Генштаба ВСУ Хомчак в интервью "Радіо Свобода" в июне говорил, что задержание украинских военных кораблей и моряков в районе Керченского пролива действительно было провокацией, но со стороны Российской Федерации, которая продемонстрировала "открытую военную агрессию". "Идти туда - это решение приняли руководители, которые в то время были. Идти, чтобы усилить группировку в Азовском море. Они проходили открыто, они заявили, что они идут. То есть так, как должно быть", - подчеркнул он.
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Ахахахахаха но зелеботам похер, они выбрали и отстранившись их как не интересовало до, так и после.
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Зезбератели сразу после инаувгурации выглядят так -
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кацапский фюхрер все еще хочет поставить глупого клоуна на колени.
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Путин "сдал" нашего нового Нач. Ген. Штаба.
Придётся Зеле принимать меры, иначе нарід начнёт роптать.
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НАМ И НЕ НУЖНО УЖЕ ВРАГОВ УКРАИНЫ ,У НАС ЕСТЬ ЕСТЬ СВОЙ ОДИН, НАПОЛЕОН ДОМОРОЩЕННЫЙ
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Пана Миколу надурили. Цей чамар доморощений, що йому продали, як коньяк "Наполєон", таким зовсім не є! Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися" - Цензор.НЕТ 3577
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"Я занят,перезвоните по-позже!" (с) Нє мєшайте прєЗєдєнту ЖОПУ(Жилой Офис Презедента Украины) обустраивать.
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Глупцы ерничают от своей глупости. Поскольку глупца его же ехидство и настигнет. Вот тогда и станут с ним спокойно разбираться ))
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Хомчак Іловайский це ***** особисто говорив, чи по телефону?
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Тут уже запостили фраґмент інтерв'ю Хомчака "Радіо Свобода", де він каже, що це була провокація - але з боку Росії. *****, як здається, по привичці збрехало.
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Чекаємо ТЕРМІНОВИХ пояснень від презЕ. Шоу з істерикою не пропонувать.
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Тобі грошей мародерських мало? Прибавку хочеш? Зєля ботоферму не утримує. Пиши до Мародера.
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В тюрмі наших хлопців утриме Х%:ло, а істерить Зеленаський на Клімкіна.
Зе-логіка.
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отдал 4-х полуватных недоумков .... отличный "обмен" этого Мертвечука - надо обменять - на тех кого надо.
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Путін все вірно говорить.Треба вирішувати це питання,бо наші хлопці вже почали одружуватися у російській тюрязі.Добре хоч що не один з одним.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин об обращении Зеленского касательно украинских моряков: "Нужно спокойно с этим разобраться"
 
 
 
 
 
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