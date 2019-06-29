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 Политика Украины
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Все про:военнопленные (488) информационная война (543) провокация (1245) спецслужбы (382)

 Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС

В ближайшее время Российская Федерация готовится осуществить информационную кампанию по дискредитации Украины, в которой собираются использовать украинских военных, попавших недавно в плен на грузовике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".

"По оперативным данным группы ИС спецслужбами РФ планируется новая пропагандистская информационная кампания по дискредитации Украины. Так, в ближайшие дни в так называемую "ДНР" должны прибыть представители одного из российских федеральных каналов, чтобы снять большой сюжет о "преступлениях ВС Украины против мирного населения "ДНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основными действующими лицами данного сюжета станут семь украинских военнослужащих, передвигавшихся в штаб подразделения на грузовом автомобиле, водитель которого отклонился от маршрута и завез военных на временно оккупированную территорию. Там они были задержаны представителями вооруженных формирований Российской Федерации.

"На данный момент наших военных удерживают в Макеевском СИЗО, где с ними "работают" представители российских спецслужб, оказывая на них психологическое давление. Пленным розданы для заучивания специально подготовленные тексты, которые они должны будут озвучить на камеры российского пропагандистского канала. Интересная деталь – местных колаборантов, перешедших на службу оккупантам в "органы безопасности лднр", к пленникам не подпускают на пушечный выстрел", - сообщают в ИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины", - пособники террористов "ДНР" пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы

По информации ИС, российская пропаганда представит свою версию событий, по которой "украинская ДРГ", в составе восьми человек, по приказу командования ООС направлялась на временно оккупированную территорию для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры (водоснабжения, электрических сетей и т.д.). Но благодаря бдительности "разведки и контрразведки "днр", была захвачена в плен в момент перехода линии разграничения. По замыслу информационной провокации пленные военнослужащие должны будут рассказать и подтвердить (понятно, что под угрозой жизни) эту российскую пропагандистскую версию событий. Также будут сфабрикованы документальные доказательства.

Как напоминает ИС, водитель грузовика, который попал в плен, на днях был освобождён из плена "в результате договоренностей одного из кандидатов в депутаты ВР с его кумом В.Путиным". По сообщению украинских СМИ, жена одного из пленников обвинила данного военнослужащего в том, что он способствовал попаданию ее мужа и товарищей в плен, отмечает ИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3134781
 
 
 Топ комментарии
 
ДРГ ВСУ едет на диверсию против народной республики.

Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 8455
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Все будет Хорошо! Слава Украине! Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 6977
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ис сообщает, свру молчит...что здесь не так?
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а ВОТ ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ КОТОРЫЙ БЫЛ ЗА РУЛЕМ-- вчера МЕРТВЕЧУК ПОДОНОК СРОЧНО ПРИВЕЗ КЛОУНА В УКРАИНУ ДАСТ ЕМУ СВОИ ТРИ КАНАЛА И НАЧНЕТ ТА ПАДАЛЬ НЕСТИ ХУ..НЮ ПРО ДРГ И ПРИКАЗ ПОРОШЕНКО И ПРОЧУЮ ***..Ю МОЗГА А ЗЕЛЯ ПРИДУРОК ОПЯТЬ НА КОЛЕНКИ ПРЕД ХУ..ЛОМ ПАДЕТ И НАЧНЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СМОКТАТЬ СОПЛИ СВОИ...ой простие Сцарь Ху..ло простите нас ибо не ведали мы что Порошенко негодяй вэй -вэй.. Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 1843
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ну, да..а два водолаза нырнули и повесились
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Кацапа,ну да, твои петушки бессмертные, маклауды
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І добре, якщо не фейк Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 7902 . Але підносити треба, як фейк. Ну як це робить кацапстан Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 374 ... Настамнет. ВСУ тихі і мирні, втілюють в життя мирні принципи, а якщо у кацапів щось там рветься, то причому тут Україна Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 374 ? Це якийсь барабашка.
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справа от водителя находится старший машины...он, а не водила отвечает за передвижение
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Шурик, ты ещё расскажи про температуру в располаге))))
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Американська компанія Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві. Прікольний ролік: - https://youtu.be/yyNtm0LZiKc
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Потому что во всем мире за съемки платят в местные бюджеты. А в Киев прилетел, наличными заплатил грачу, поснимал что надо, так же на граче уехал в аэропорт. Местному бюджету дуля от таких "туристов".
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Чего там готовить ? Порошенко и Мураев , Труханов , Кернес , Бойко . Одна шайка . Живут и здравствуют
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да уж, уровень зебилоидов поражает глубиной мысли! "пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. надо взять всё, да и поделить!" тебе до перечисленных выше, как собачке до профессора. попробуй на пальцах одной руки посчитать прочитанные книги за всю свою жизнь, останутся лишние. "всяк сверчок знай свой шесток"--копай, мешай, подметай.
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ДРГ ВСУ едет на диверсию против народной республики.

Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 8455
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Вони були не в зелених в"єтнамках. Брехня.
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Лапоть, а ты уже записался девочкой в гарем таджикских гастарбайтеров ?
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Водила виноват?Стрелочник?А кто рядом с ним сидел? Кто водителю команды давал?.Складывается впечатление,армия вооружена рогатками.Ни защищённых средств связи,ничего.Солдаты предоставлены сами себе.Хорошо живут генералы!
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на самом деле виноваты рабочие на заводе где авто построили, если бы они, не было бы на чем ехать водиле
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В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3134781м
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Чому Зеленський незвільнить та не вимагає арешту Медведчука?
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А чому за 5 років цього не зробив Порошенко?
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патамушта он был барыга,а сейчас маладая ******* - чел спрашивает за неё..
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Нам ДРГ не надо!!! Нам Климкин "ВРАГ" Мы и сами все устроим!
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у кацапов новости фейковые, но трупы настоящие. интересно, как это устроено, наверное как с "боингом" - поехать туда, пострелять туда, свалить, приехать поснимать и, типа, никто неуиноуен и никто ничего не знает (по логике Х#йла), хотя на самом деле нет, 21 век же
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ну шо ЗЕклоуны, за кого для прикола будете на выборах в раду голосовать ну шоб поржать за опоблок )))
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Так грузовик вез не пластид, а кальсоны - и пассажиры не диверсанты, а каптерщики. А каптерщиков ни с кем не спутаешь, тем более с диверсантами. Опять ИС страшилки запускает. Уже им никто не верит. (Пастушок и волки).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС
 
 
 
 
 
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