 Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
"Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина. - Ред). Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась", - сказал Путин.
"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет", - подчеркнул он.
Отметим, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут. В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
И Крым вернете!! И пенсионеров своих всех в Иркутск - в вагоны грузите - и на ххх.....й!!
Решение есть: почитай вердикт Гамбургского суда!
переводить надо?
Молодець, давив їх без перекладача Нах.., дох..., нах...
тонше надо срать, тонше!
тестик по украинской грамматике хочешь, цапа?