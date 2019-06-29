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 Политика Украины
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Все про:G20 (135) Путин (24866) Трамп (2292)

 Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке

Президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров с Владимиром Путиным сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

"Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина. - Ред). Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет", - подчеркнул он.

Отметим, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут. В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134780
 
 
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Трамп,багато слів,постав базу США-НАТО в Азовському.
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Путин - ОТВАЛИ ОТ УКРАИНЫ!!!! ЧЕКАНУТЫЙ!!! ДОКОПАЛОСЬ ЖЕ!!!
И Крым вернете!! И пенсионеров своих всех в Иркутск - в вагоны грузите - и на ххх.....й!!
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Пенсионеров Крымских и Севастопольских - которые Русский мир ждали!!!!

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Какого , цензор публикует заявления чмошника плешивого .
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цензор--агент кремля? Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке - Цензор.НЕТ 8608 но на самом то деле все тут правильно делает
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Что значит - "решения нет"?
Решение есть: почитай вердикт Гамбургского суда!
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а он рашистам по барабану, у них свой, басманный)))
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Президет РФ: Ми спокійно, в робочому режимі, це питання вирішимо Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання щодо звільнення українських моряків, захоплених в листопаді минулого року, вирішиться «спокійно, в робочому режимі». Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі «Групи двадцяти» в Осаці, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати нещодавнє звернення до нього президента України Володимира Зеленського. «На що я б хотів звернути увагу. По-моєму, вже новопризначений начальник Генерального штабу української армії підтвердив, що це була провокація української армії, організована Порошенком в ході передвиборної боротьби... Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку. Ми спокійно, в робочому режимі, це питання вирішимо. У нас є питання по деяким людям, затриманим в Україні. Тут крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми віддаємо собі в цьому звіт. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про прохання Зеленського повернути моряків. Читайте також Українські військовополонені моряки у суді Адвокат: восьми полоненим морякам пред'явили в РФ остаточні звинувачення Сьогодні, 05:58 Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер Волкер назвав пропозицію РФ щодо повернення українських моряків пасткою Сьогодні, 03:56 Володимир Путін і Дональд Трамп Путін «роз'яснив» Трампу ситуацію із полоненими українськими моряками - Кремль Вчора, 21:28 За словами російського президента, «обміни йдуть» - він згадав чотирьох полонених, які напередодні повернулися до Києва з окупованих територій. «Ось хороший приклад контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат на лице. Якщо нинішня влада так буде вести роботу, звичайно, ми багато чого можемо досягти», - додав Путін. Також Путін зазначив, що президент США Дональд Трамп зробив тему захоплених в листопаді 2018 року у Керченської протоки українських моряків однією з пріоритетних в ході спілкування з ним. «Ця тема (українських моряків, - ред.) піднімалася. Не пам'ятаю, на обіді або в ході зустрічі. У всякому разі, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на «двадцятці», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про зустріч з Трампом. За його словами, лідери говорили і про інші проблеми, але «ця тема теж піднімалася». «Пояснили, що там відбувається. Остаточного рішення поки що немає. У нас йде судовий розгляд, будемо це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборної кампанії в Україні, щоб такі процеси не були пов'язані зі внутрішньополітичної українською тематикою», - заявив президент РФ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/putin-vidpoviv-na-zvernennya-zelenskogo-shchodo-ukrajinskih-moryakiv-605660.html
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а порохоботы все не успокоятся, разыскивая агентов кремля только они не понимают, что их время прошло и "агенты кремля" мнимые или даже реальные победили и эти "вскрывания" ниочем, разве что потешить самолюбие
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когда по сути ответить нечего начинаешь какую ерунду нести...хотя ты ее все время несешь...в спам
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Ответишь на простой вопрос по украинской граматике?
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Обратите внимание как врет! "Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи..." и далее " но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась"
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Ага. Тема приоритетная и точно обсуждалась, но где и когда именно обсуждалась, не помнят. ((
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А що з боку Трампа нікого не було , він сам з цією сворою розмовляв.
Молодець, давив їх без перекладача Нах.., дох..., нах...
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россия страна-террорист. захватывают людей в заложники и меняет их .Так же действуют Сомалийские пираты .
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Больше всего беспокоит что за моряками уже забыли про других наших военнопленных, которых важнее освободить чем моряков. Спасибо Парашенку который отдал Ху*лу еще один козырь.
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задолбал, кацапа.
тонше надо срать, тонше! Трамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке - Цензор.НЕТ 6056
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Так вытащи бутылку из сраки лишнехромосомный. Трамп зробив питання звільнення українських моряків одним із пріоритетних, - Путін про переговори в Осаці - Цензор.НЕТ 8619
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сосредоточенность на анально-гомосексуальной тематике подтверждает твой кацапизм.
тестик по украинской грамматике хочешь, цапа?
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Трамп в прошлый раз отказался от встречи с Путлером, заявив что не будет с ним встречаться пока не освободят украинских моряков. А вчера уже снова лебезил перед Путлером, трепач.
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Тактика Ху*ла работает. Побольше захватить людей и территорий чтобы потом обменивать на свои хотелки. Нам же нужно обьеденить моряков с пехотой в один пункт как и дамбас с крымом как в единую территорию Украины.
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а шо трампапам сказав на своїй прес-конфєрэєції?
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Зе- молоток,без году -неделя Президент ,а уже сколько сделал.! То ли ещё будет ! Соивых гангстеров - на пожиттеве!
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Тема была приоритетной но я не припомню где именно мы об этом говорили)))
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Ху*ло должен был освободить моряков по решению международного трибунала. Но онихитро провернул все так как бы сделает ето по просьбе Трампа. И волки сыты и овцы будут рассказывать что с Ху*лом нужно разговаривать и Трамп лучший переговорщик, особенно когда нет рядом американских журналистов и переводчиков.
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Кстати вполне возможно, не зря он данную тему отдельно выделил. Вот только скорее всего для сохранения лица сначала по быстрому проведут суд.
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а кружка ***** тоже участие во встрече принимала со своим изобретателем, чи тико кружка эсмарха с ним была?
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как-то странно, что пуйло начало подпевать Трампу, хоть бы они не спелись против нас
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Офшоренко делает всё что бы наши ребята не вернулись домой, через своих холуёв типа Климкин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп сделал вопрос освобождения украинских моряков одним из приоритетных, - Путин о переговорах в Осаке
 
 
 
 
 
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