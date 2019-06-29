 Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Путина сказал на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

То есть, по его словам, "в принципе – да, а по конкретике нашим помощникам нужно договориться нашим помощникам и МИДам".

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