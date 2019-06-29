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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1670) Путин (24866) нормандская четверка (579)

 Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о сохранении "Нормандского формата" для урегулирования ситуации в Украине, российский лидер готов к проведению "нормандского саммита".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Путина сказал на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

То есть, по его словам, "в принципе – да, а по конкретике нашим помощникам нужно договориться нашим помощникам и МИДам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3134778
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь Меркель вызовет к себе Зеленого "президента" и поставит его в известность о принятых по Украине решениях, как по ПАСЕ или просто по телефону сообщит ЦУ?
Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 363
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путин-хуйло ,об этом давно ВСЕ договорились !!! Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 192
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А мы сделаем грязную бомбочку,и ****** по московии и берлину,ждите сучки.
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Берлин и Москву брать собрался? Ты в армии то был? Или воюешь на диване в Доту?
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Вы - это кто? Огласите название вашей террористической организации.
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Это тот кого сейчас ошибочно называют "украинский патриот".
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Та цеж сам Борис-тварина із MIB! Трєпєщітє врагі!
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Путь к демократии,свободе и европейскому будущему сложный, но ему нет альтернативы! Нужно искать цивилизованные пути, на любую агрессию последует ответ.
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Теперь Меркель вызовет к себе Зеленого "президента" и поставит его в известность о принятых по Украине решениях, как по ПАСЕ или просто по телефону сообщит ЦУ?

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Главное чтобы Волька вспомнил кто такая Меркель и Путин где находится Украина кто он на сгеодня его статус.. и что ткое Нормандский формат... и вообще о чем тема беседы...
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это совершенно не принципиально. работающих видов связи есть много...
думаю, в знак особого расположения можно снять ролик. зю и зюбликам буИт приятно... Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 3161
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путин-***** ,об этом давно ВСЕ договорились !!! Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 192
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и, что с этого?...если с ним сидят за одним столом и пьют каждый то, что приносил
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да уменьшил б скорость видео ПОМЕДЛЕНЕЙ НАДО... ПОМЕДЛЕННЕЙ....
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Путлер:
- Ух-ты, голый пуп! А-а-а, спасите, это не мальчик!
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Миром правят деньги.... Никому голожопая Украина не нужна.
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А було інакше? Два місяці тому грошей було набагато більше? За півтора місяці долю Ураіни вже вирішушує х.йло. Можна привітати нову «владу» з новими міжнародними досягненнями
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_А тем временем Европа с упорством безумца продолжает собирать горящие угли на свою дурную голову...

У ЄС запустили платіжну систему для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США
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Ты заточен на третью мировую войну. Ядерную. Все твои посты только о ней. Не переживай так сильно. Как бы ты не старался -- её не будет. Ты умрёшь от старости неудовлетворённым.
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Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 7033 С болванами, игнорирующими реальность и уроки истории спорить глупо и бессмысленно. Самоутверждайся, не стесняйся.
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А тогда почему ты со мной споришь? Ответив так на мой пост - ты уже вступил в спор со мной.

А... ты хотел окружающим показать мою лживую сущность и скрыть, то что ты мечтаешь о ядерной войне. Так ведь?
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Кстати, сколько тебе лет? Мне 42.
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Недавно перечитала історичні документи, що охоплюють період мід двома світовими війнами. У мене виникло дежавю: Європа знову встає на ті самі граблі. Політика задобрювання Гітлера призвела до десятків мільйонів жертв, ще стількох зламаних доль, але Європа про це явно забула. Так що NonCFist, на жаль, не так вже й неправий.
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Меркель в очередной раз вылизала задницу Путлеру, лицемерка продажная.
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Договор с мелкой блохастой чувырлой , стоит дешевле бумаги , на которой написан .
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Вдвох, втрьох, вчотирьох??? Тобто можливо з українською стороною, а можна й без неї все порішати... Це «перемога» зє-шмарклі й 73 відсотки дятлів!
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Ні, це перемога і Кравчука, і Кучми, і Ющенка, і Порошенка... Це "перемога" усіх попередніх президентів. Потрібно ставати сильною державою, і тоді з Україною будуть рахуватися. Подивіться на маленьку Данію: не хоче дати дозвіл на будівництво ПП, і що їй зроблять? А поцілують в дупу. На жаль, попередні презденти зробили дуже мало у цьому напрямку, отож не треба вішати всіх псів на президента, який ледь місяць тому як приступив до виконання власних обов'язків.
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Этот ресурс тоже выкупил Медведчук?
Заявите во всеуслышание и не делайте мне нервы!
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а зачем нужен этот нормандский формат, что в нем решается?
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Сегодня Меркель не трясло,видимо лизание путинской задницы ей на пользу.
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Дрожащими руками Меркельша в очередной раз сдала Украину Путину за газ из Северного потока...
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Когда коту нечего делать он лижет яйца. Так и все ети форматы и переговоры. По всей видимости Ху*ло не собирается выводить росийские войска с Украины. И все ети форматы как танцы с бубном вокруг трупа. Пока Украина не станет сплоченной, принципиальной и мощной страной с с дружным народом с нами никто считаться не будет. К сожалению пока у нас в Украине война зебилов с порохосвиньями., как мышиная драка в ведре над которым сидят коты и смотрят.
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Ну как бы для осуществления твоих мечтаний... Нужно стать государством и потом огрызнуться так что бы соседи хотя бы слегка присели.
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Начать нужно с признания войны с РФ. Или хотя бы добиваться признания РФ страной пособником террористов. Без этого мы не победим. Те санкции, что ввела европа - это как мертвому припарка.
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В Украине везде агенты кремля поэтому Украина на задворках
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Україна має відмовитися від Нормадського формату. Всі переговори мають бути в рамках Будапештського меморандуму. Або меморандум виконується, або Україна відновлює ядерний статус.
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Цілком зрозуміло ваше обурення, але Україна ніколи не запустить програму ядерного озброєння бо відразу ж посиплються санкції з усіх боків і країна просто не витримає, в Україні немає таких ресурсів як у Козлостана тримати безпроблемно санкції. Це буде катастрофа
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Зерро не тот персонаж которого надо о чем то информировать, помешать переговорам он не в силах, ну просто по причине того что не знает как. Его (Зерро) уже решили и выбросили из системы уравнений, ответ - НОЛЬ. Им можно пренебречь при решении своих геополитических задач. И Зерро не тот персонаж, который готов на демарш против принятия таких решений по типу того "Вы что-то решили, хотите что бы мы что-то выполнили? а не пойти ли, Вам, на курятник?" У него кишка тонка.
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С ядерной кнопкой моно весь мир на колени поставить
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НІМЕЦЬКА ПРЕСА ПРО ПОВЕРНЕННЯ РОСІЇ ДО ПАРЄ: «КАПІТУЛЯЦІЯ І САМОЗНИЩЕННЯ»

Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені п'ять років тому після анексії Криму.

Берлінське видання Tagesspiegel категорично не погоджується зі словами німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який називає рішення про повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ «компромісним».
«Про компроміс не може бути й мови. Адже на поступки пішла лише одна сторона: Рада Європи.
Депутати, так само як раніше і уряди, піддалися російському шантажу», - пише оглядач Tagesspiegel і зауважує, що рішення скасувати обмеження для російської делегації є небезпечним сигналом, зокрема, іншим авторитарним лідерам. «Шкода, завдана цим рішенням, ще довго буде відчутною для Ради Європи.
Тепер у цієї організації немає жодних важелів впливу на авторитарні країни, такі як Росія, Азербайджан або Туреччина. Чому б це одній з цих країн всерйоз сприймати якісь резолюції Ради Європи, якщо крім застережень на словах боятися їм абсолютно нема чого?» - запитує Tagesspiegel.
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«Путін - справжній переможець цієї дешевої комедії»

Про сигнал авторитарним лідерам пише й інша берлінська газета - taz. «Нейтралізувати новообраного мера Стамбула? Кинути за ґрати кілька незручних журналістів у Баку?
Чом би й ні? Адже санкцій з боку Ради Європи тепер чекати не варто. Справжній переможець у цій дешевій комедії - Володимир Путін. Вкотре стало очевидним, що шантаж веде до бажаного результату. Ну тоді - вперед!» - іронізує берлінський оглядач.
У taz із розумінням поставилася до бойкоту української делегації у ПАРЄ на знак протесту проти зняття обмежень з Росії.
«Це рішення, яке просували передовсім Франція і Німеччина, можна прирівняти до капітуляції Ради Європи та її самознищення. Хто ще сприйматиме цю інституцію всерйоз? Організація, яка претендує на те, щоб бути на сторожі демократії і правової держави, але водночас цілком спокійно нагороджує країну за те, що вона порушує міжнародне право і грубо зневажає права людини», - пише taz.

Ціна питання - 75 мільйонів євро

Süddeutsche Zeitung називає аргумент про те, що повернення Росії до ПАРЄ залишить російським громадянам можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), лише «фіговим листком для Франції і Німеччині, які прогнулися». «Попри невиконання жодних вимог Росія повертається до Ради Європи, пообіцявши сплатити заборговані внески у 75 мільйонів євро.
Це перемога політики Кремля у кращих традиціях теоретика влади Мак'явеллі. Однак для прав людини і правової держави в Європі це поразка», - критикує мюнхенське видання.
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Путлер ставить на кон існування Норманського договору.
Фрау попередила ВПх, що Норманський договір не можна скасувати.
ВПх сказав, що тоді він його буде ігнорувати...........!
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Понятное дело. Я так понимаю Зеля готовиться ставать на колени.
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