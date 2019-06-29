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Все про:потопление (14) ГСЧС (2120)

 С начала июня на водоемах Украины погибли более 300 человек, из них 42 - дети, - ГСЧС

В Украине с начала этого года на водоемах утонули более 600 человек, только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

Люди также не обращают внимания на штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие — потеря управления.

В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на водоемы без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 40 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти.

Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда придерживаться элементарных правил безопасности.

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Учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Источник: https://censor.net.ua/n3134777
 
 
 Топ комментарии
 
Как говорит мой папа, тонут не начинающие, тонут те, кто считает себя опытным и продвинутым.
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Это точно
Аналогично
участники автоаварий это пробег 5 000 км, когда думают, что уже профи
и только при 50 000 понимают, что при 5000 водить вообще не умели.
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Совет форумчанПравила форума
 
это называется статистика. Один пример может только подчеркивать общее правило. Гибель на водоеме на 99% случаев - следствие человеческой глупости!
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Как говорит мой папа, тонут не начинающие, тонут те, кто считает себя опытным и продвинутым.
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Это точно
Аналогично
участники автоаварий это пробег 5 000 км, когда думают, что уже профи
и только при 50 000 понимают, что при 5000 водить вообще не умели.
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это ужасная беда каждой семье, которая потеряла близкого человека, за один не полный месяц, страшно даже подумать о таком количестве.
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А, ерунда все эти правила! Важно только два:
1. Не нырять головой вперёд в незнакомую воду
2. Не купаться в сильный шторм.
И до сих пор жив!
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Яка біда ви подивіться на цю ж статистику в Германії а бо ж Франції і ви зрозумієте що діло в суспільстві пофігістів пяниць і дибілів ,а не в нещастті
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Просветите нас, а так же сравните в процентном соотношении к количеству населения и водоемов. Думаю в Германии просто негде тонуть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала июня на водоемах Украины погибли более 300 человек, из них 42 - дети, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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