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 Общество
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Все про:МИД (5042) украинцы (2972)

 Статус зарубежного украинца получили 200 иностранцев, - МИД

Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев предоставила соответствующий статус 200 иностранцам украинского происхождения из 26 стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД по результатам 42-го заседания Национальной комиссии под председательством заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.

"Статус зарубежного украинца предоставлен иностранцам украинского происхождения из 26 стран (в частности, из Уругвая, Кувейта, Туниса, Алжира, РФ, Бразилии, Канады, Латвии, Казахстана, Кубы, ФРГ)", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, члены Национальной комиссии во время заседания продолжили обсуждение внесения изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах".

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Источник: https://censor.net.ua/n3134774
 
   
 Топ комментарии
 
Козацького цвiту по цiлому свiту . Всем украинцам где бы они не находились привет ✋✊ мы с вами одна семья и спасибо за поддержку Украины.
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Не надо всем желающим давать сразу гражданство
Это сейчас в Украине непростая экономическая ситуация
Но это изменится и тогда попрут мигранты из окрестностей
Дать сразу всем гражданство? Это ж они и в выборах могут участвовать и вообще мало ли кто там поедет
Сейчас рф начнёт лихорадить, они как ломанутся
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Серьезно?Ну пусть убегают.Кому надо-останутся.А мигранты из Африки и Азии пущай в мокшанию едут, там всем подряд мокшанское гражданство раздают.
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Серьезно?Ну пусть убегают.Кому надо-останутся.А мигранты из Африки и Азии пущай в мокшанию едут, там всем подряд мокшанское гражданство раздают.
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Беда в том, шо их могут заменить кацапофилы, росиялюбы, скрепоносцы. Для этого, нужен реально контроль.
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можно упрощать вид на жительство, получение ГРАЖДАНСТВА наоборот сильно усложнить и выдавать только после экзаменов, тестов, срочной годичной службы в армии и далеко не всем!
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Козацького цвiту по цiлому свiту . Всем украинцам где бы они не находились привет ✋✊ мы с вами одна семья и спасибо за поддержку Украины.
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я получив ще за Ющенко !тепер дуже часто буваю в Україні.))
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тогда еще надо было постоянно визы делать .а так давали на 5 лет . обещали еще какие то права , но при яныке все стопорнулось . но имею бизнес в Украине .
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Всім українцям крім хохлів, які живуть в країні одвічного ворога - кацапстані !!!
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Гражданство Украины нужно упростить и чтобы все желающие его получали!
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Для цього потрібні зміни в Конституцію.
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Обвымиралась уже.Пока будет война,пока одичалие будут сюда переть-будут демографические потери.Усек?
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Не надо всем желающим давать сразу гражданство
Это сейчас в Украине непростая экономическая ситуация
Но это изменится и тогда попрут мигранты из окрестностей
Дать сразу всем гражданство? Это ж они и в выборах могут участвовать и вообще мало ли кто там поедет
Сейчас рф начнёт лихорадить, они как ломанутся
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рф хорошо себя чувствует с угдеводородами... точно лучше чем мы. А вот Украине нужно упростить механизм получения гражданства.
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Тобто, неграм, арабам, вьєтнамцям роздавати громадянство? Нам в Україні мігранти непотрібні.
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Хотите почитать как себя чувствуют кацапы и сами об этом говорят? Читайте...

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Та вас скоро не останется! Эта территоря абсолютно не пригодная для жизни... а вы все нососм крутите, как буд-то это нормальная страна.
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Так речь о гражданстве и не идёт. Статус зарубежного украинца предусматривает лишь определённые льготы, а не получение гражданства.
Получение статуса зарубежного украинца
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Это был ответ на предложение давать сразу гражданство всем желающим
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можно бы и ограничится некоторыми привилегиями как в польше члены белого орла . упрощенная покупка земли , домов , в смысле оформления .документов на покупателя .
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Польша не голожопая как Украина... поэтому тут надо все проще сделать.
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Що значить бажаючі? Щоб мігранти з усього світу їхали в Україну? Нам цього не потрібно. Треба взагалі заборонити надавати українське громадянство іноземцям, за винятком етнічних українців.
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Мало сепарів, неокацапів та інших стрьомних перебіжчиків, одним словом - електорального сміття?
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Пройдись по Киеву. Особенно по кафе в центре - всюду ...жопые - ты хочешь, что бы их стало еще больше?
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абалдеть..--підриємці і інвестори Статус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6868..мабуть в Україні --покращення?
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а ти і не замітив ? лежиш і чикаеш коли заберут і поділят ?
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Админ, тут одна мразь хочет гражданство Украины на распродажу выставить, удаляй его коменты.
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Родственница, рожденная еще в УССР, долго пробовала получить сей статус...Жаловалась, что не дают.Я ей посоветовал взять 50 баксов( скажи больше не дам) и решить вопрос.И...вопрос решился.))))Не знаю как погранци на сие посвідчення отреагруют.
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На жаль, статус зарубіжного українця роздають не лише етнічним українцям, а всім підряд вихідцям з України незалежно від національності. Це неправильно. Для того, щоб отримати карту поляка, треба знати польську мову, відвідувати костел і брати участь в житті організацій діаспори. Приблизно такі критерії мають бути при наданні статусу зарубіжного українця.
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вам відомо, що взагалі означає цей статус закордонного громадянина, чи тільки є бажання поговорити та ляпнути?
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и что дает этот "статус" его обладателю?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтатус зарубежного украинца получили 200 иностранцев, - МИД
 
 
 
 
 
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