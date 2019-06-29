 Статус зарубежного украинца получили 200 иностранцев, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД по результатам 42-го заседания Национальной комиссии под председательством заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.

"Статус зарубежного украинца предоставлен иностранцам украинского происхождения из 26 стран (в частности, из Уругвая, Кувейта, Туниса, Алжира, РФ, Бразилии, Канады, Латвии, Казахстана, Кубы, ФРГ)", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, члены Национальной комиссии во время заседания продолжили обсуждение внесения изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах".

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