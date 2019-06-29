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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1263) Фриланд Хрыстя (114)

 Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине, - Фриланд

Конференция по реформам в Украине, которая состоится на следующей неделе в Торонто, даст возможность международному сообществу продемонстрировать поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Я рада, что Канада в этом году принимает конференцию по реформам в Украине. Это - бесценная возможность для Канады и международного сообщества продемонстрировать нашу поддержку реформ в Украине. Вместе мы и далее будем работать над укреплением основанного на правилах международного порядка и созданием для украинцев будущего, которого они заслуживают", - сказала Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО

В МИД Канады отметили, что "Канада и международные партнеры солидарны с Украиной" и добавили, что участие в конференции примут более 800 друзей и партнеров, включительно с министрами иностранных дел, руководителями международных институций, парламентариями, представителями частного и неприбыльного сектора. "В Торонто будут представлены 39 стран и семь международных организаций", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Отметим, конференция в Торонто будет проходить с 2 по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нужно привлекать к ответственности, - МИД Канады о возвращении РФ в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3134773
 
   
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Уточнение:
"Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине"... пока к ним с визитом не приехал преЗЕдент Зеленский.

Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине, - Фриланд - Цензор.НЕТ 5551
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Щас Узеленский съездит в Канаду и там резко измениться отношение не смотря на то что Канада одна из самых дружественных стран для Украины коих не так уж и много в мире
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странно такое читать, ведь идиот это сложное состояние, конец всему, а вот дебил его легкое проявление. Могут читать, писать и даже думать. Ваш диагноз же -безнадега.
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спасибо, что подтвердили диагноз зебилов, в следующий раз при оскорблении подумайте, что тяжелее в психрастройствах.
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Украина должна верить США, Канаде, как оплотам демократии и своим лучшим друзьям. Это - единственный путь к развитию демократических ценностей и свобод! Отход от управляющей роли США - путь к реваншу пророссийских сил.
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І 3% недоумковатої "єліти" яка на чолі з Порошенком обдерла державу до нитки.
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Сейчас шут в Канаду прокатиться и "посмеемся" Канада та міжнародна спільнота продовжать допомагати Україні, - Фріланд - Цензор.НЕТ 4453 в очередной раз. В Берлине и Париже оно уже отличилось ...
Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию за возвращение расеи в ПАСЕ поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Германия (11 за, 2 против)
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Порошенко 5 лет крышевал коррупцию вместо того чтобы поднимать страну. Урод.
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А перед ним был Янукович. Вор. А ещё раньше - Ющенко. Слабак. А до них - Кучма. Ну тот вообще...
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и тут пришел зеленский, который это сделает со своей командой непрофессионалов, которые уже могут расхаживать по офису президента в исландских труселях
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И успел за это время отложить ЗВР на 21 один ярд долларов принимая страну с пустой казной вот гад да ? Кстати о крышевании коррупции заходишь в Форбс Украины смотришь состояние олигархов на 14 год потом смотришь пять лет правления Пороха и видишь интересную тенденцию 😅😅😅 а через пару лет товагищ Узеленский усё исправит будь спок
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молодая команда непрофессионалов зеленского,в форме исландской сборной, сможет до конца года уменьшить этот 21 млрд до чертовой дюжины, просто дюжины, а то и переполовинить...
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если брать пример с исландской сборной, - все может быть, как в исландии...и долги тоже
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Вообще-то коррупция это не только олигархи, но и чинуши, депутаты, судьи, прокуроры. А что касается олигархов, то кто же знает сколько у них в офшорах бабла.
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и как это отражается на действиях нового президента?
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Уточнение:
"Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине"... пока к ним с визитом не приехал преЗЕдент Зеленский.


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Щас Узеленский съездит в Канаду и там резко измениться отношение не смотря на то что Канада одна из самых дружественных стран для Украины коих не так уж и много в мире
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а может ничего и не измениться...
просто поржут))) и опять станут помогать, уже сочувствуя, а не только надеясь))))
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Шоу продовжиться після виборів в Раду--з апазиціонним блоком...
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Скомороху и его Хозяину Бабломойскому не нужны реформы в Украине им нужен Малоросийский федеральный округ в составе Лаптестана!
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Малоизвестный факт: За лысым из КГБ на международных встречах ходит бригада уничтожающая все его следы, вплоть до того, что даже кал увозят с собой. Свой стакан ему нужен, вовсе не против отравлений, а чтобы не оставлять отпечатков на вражеских бокалах.
(C)
@JoN_TM
🤔
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А когда увидят реальные реформы, будут ещё больше солидарны
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Такой большой а в сказки для ЗЕбилов веришь. Хотя может ты школота!
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Удивительно, я ни словом не обмолвилась о Зеленском, написав только о реальных реформах, но даже в представлении порохоботов реальные реформы ассоциируются с Зеленским 😁😁😁
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так ********* же сегодня на Банковой, не? Не, тупи, запоребрик, а то премиальную бутылку боярки не получишь
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Пуст они свою Супрун назад заберут и реформируют Канаду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада и международное сообщество продолжат помогать Украине, - Фриланд
 
 
 
 
 
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