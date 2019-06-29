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 Политика Украины
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 Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

Предложение Российской Федерации вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения уголовного преследования в Украине - это пренебрежение к правосудию и ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии Polygraph.info.

"По мнению Волкера, российское "предложение" Украине принять участие в уголовном производстве в отношении моряков было пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинскому суверенитету", - отмечает издание.

Распространив ссылку на эту публикацию в Twitter, Волкер добавил, что предложение России было "ловушкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3134770
 
   
 Топ комментарии
 
Значить Клімкін таки був правий! Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер - Цензор.НЕТ 4871
Зеля здає Україну касабам
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Так, Клімкін був правий.
зелене - це ворог.
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В хитрожопости и наглости касабов можно не сомневаться априори.
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В хитрожопости и наглости касабов можно не сомневаться априори.
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«Россия НЕ предлагала освободить захваченных украинских моряков. Её «предложение» было оскорблением правосудия и суверенитета Украины. Это была ЛОВУШКА». - Курт Волкер
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73% жлобів, дебілів, євробляхерів, маргіналів - це до фіга.
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Чк у недалекоглядності і непрофесійності Зєлі і його радників. Але, якщо з новообраним все зрозуміло, то з радниками - далеко не все однозначно. Можлива, такі дурні поради щодо істерик і неправильних оцінок ситуації і є тим таємним спецзавданням цих "радників".
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Значить Клімкін таки був правий! Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер - Цензор.НЕТ 4871
Зеля здає Україну касабам
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Так, Клімкін був правий.
зелене - це ворог.
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соя неужели вы и правда такие примитивные?.....да пох ,что они(мокши) там предлагают,первым делом надо было моряков вытаскивать,которых ваш мародер туда загнал, а потом кидать мордву ихними же методами.25% амеб этого никогда не поймут.
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В чем он сдает, претензии были что МИД не ставит президента в известность о своих действиях. Зеля ни слова не сказал о том что поступили неправильно.
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Когда поступки нравятся, не истерят как базарная шлюха.
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Это были не "претензии".
Это была срежиссированная ИСТЕРИКА!
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а зелёное недоразумение вааще не умеет говорить ни на одном языке. ведёт себя как шлюха. вот чё он сказал по-твоему. можешь растолковать смысл?
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Климкин не дурачек, вовремя среагировал, и преза не поставил в известность (хоть и не должен) не с проста.
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Это очевидно для всех, кроме нашего Президента...
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точнее сказать "вашего".
Нашим оно никогда не было и не будет.
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Зря вы, все справедливо и правильно, человек учится только на своих ошибках, по другому нельзя. Мы обречены на объединение или просто вымрем.
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объединимся и выгоним этого зенаркомана
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Когда страна воюет учиться некогда. А пост президента это не учебный комбинат.
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Ошибаться можете вы. Но глава государства? Тогда вопрос - зачем у него администрация, толпа помощников, советников. Ходить в шортах и получать не хилые зарплаты. Зачем Зебилу Кабинет Министров Украины. Или шут считает, что оно уже круче и разумней всех.?
Пропозиція Росії щодо моряків була пасткою, - Волкер - Цензор.НЕТ 398
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Я так розумію що вже завтра США забороне входження до своїх портів кацапських кораблів,і весь Світ повторе цю процедуру,щоб примусити Пуйла повернути моряків?Ні?Нехай сидять,вам їх не шкода?
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Смерть однієї людини це трагедія.
Смерть міліонів це статистика.
Як би когось цікавила доля цих моряків, то їх би туди не відправили...
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Ваша мама попросила вас пойти и купить хлеба, но ваша мама знала, что где-то орудует чикатило.
но все же ходят в магазин и ничего, но именно вас выбрал чикатило.
вашей маме ваша судьба была не интересна.
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Вообще то это военные и они как раз и защищают свою землю от таких идиотов как ты...
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США очень редко прибегают к подобным мерам, но, если это происходит, то - всерьёз и надолго. Вспомните поправку Джексона - Вэника, которая действовала на протяжении 38 лет...
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Интересно, сколько потребуется времени, чтобы Ст.111 УК Украины заиграла в полной красоте?
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Итак, Климкин оказался на несколько порядков умнее и прозорливее, чем Зе со всем своим окружением.
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вы не правы.
зеленые знали, что делают.
после этого случае зеленая плесень - это враги Украины.
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А як його тут обсерали зебіли. Ууууу...
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А как же с утверждением Климкина что в ситуации в ПАСЕ виноват Порошенко?
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это сруцкий у...ан, оно пришло сюда бросаться дезухой.
ссылок не будет.
но он, как и все сруцкие, банальный грязный дегенерат.
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Пруфы в студию, плиз. Или это пост из серии - "Ложечки нашлись, но осадочек остался"?
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На цензоре была статья, Решение о возврате России в Пасе было принято еще до президенстких выборов - Климкин.
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Это вот с этим утверждением?

Климкин просит не считать Зеленского или Порошенко виновником проигрыша в ПАСЕ

http://kontrakty.ua/article/138470

ты у себя на расеюшке для своих тупоголовых соплеменников лапшу разбрасывай.
вали отсель на свой лаптестан убогий.
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А тут на всіх каналах верещали про зраду.
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Расея это вообще лишняя страна на карте мира
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А туповатый шибздик, изображающий из себя президента, а по своей сути фигляр без диплома клоуна но с офшоров на Кипре, был очень зол, что Климкин не позволил Украине попасть в ловушку параши. Вовчик, Ваванчик, ты на лопасть мельницы параши воду льёшь.
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Только Зяблик, по своему скудоумию, в это не врубился. Шут просто обязан принести публичные извинения Климкину за свои неоправданные претензии.Ни корона ни булава никому еще ума не прибавляли

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Неоправданные претензии? МИД обязан ставить президента в известность а не принимать важные, пусть и правильные решения единолично.
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это ты у себя на Фашистской расее басни Лафонтане рассказывай, лаптеголовый.
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Что бы Вы сказали, если бы Зеленский запретил Климкину его ноту и приказал принять предложение залесья ?
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просто спамьте этого ублюдка всегда и везде.
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Зеля -не скудоумный, он сознательно предает и сливает Украину. Зеленский -враг, и к этому надо относиться очень серьезно.
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Просто* свинарчук * чергову падлянку бажав кинути !
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Вова, Игорь и другие заинтересованные лица.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_90.html
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Все очень просто, Зеленскому очень хочется хоть что-то показать в качестве сделанного за 100 дней - вот освобожденных моряков и хотел показать, а про последствия он не очень подумал. Поэтому он так и кричал на Климкина по телевизору. А Климкин, видимо, догадался чем закончится обсуждение этой ноты с Зеленским - и "во избежание" быстро ответил сам
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Как оно истерило 😅😅😅 Климкин молодец 👍👍
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Нужно требовать извинений от зе перед Климкиным.
Стыд какой, кого вы выбрали, зебилы.
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Так ЗЕ ПОПАЛСЯ НА ГЛУПОСТИ СВОЕЙ КОМАНДЫ ИЛИ БЫЛ ДОГОВОРНЯК С РАШЕЙ?
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