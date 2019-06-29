 Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии Polygraph.info.
"По мнению Волкера, российское "предложение" Украине принять участие в уголовном производстве в отношении моряков было пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинскому суверенитету", - отмечает издание.
Распространив ссылку на эту публикацию в Twitter, Волкер добавил, что предложение России было "ловушкой".
"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer" was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.
It was a trap.
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Зеля здає Україну касабам
зелене - це ворог.
Это была срежиссированная ИСТЕРИКА!
Нашим оно никогда не было и не будет.
Смерть міліонів це статистика.
Як би когось цікавила доля цих моряків, то їх би туди не відправили...
но все же ходят в магазин и ничего, но именно вас выбрал чикатило.
вашей маме ваша судьба была не интересна.
зеленые знали, что делают.
после этого случае зеленая плесень - это враги Украины.
ссылок не будет.
но он, как и все сруцкие, банальный грязный дегенерат.
Климкин просит не считать Зеленского или Порошенко виновником проигрыша в ПАСЕ
http://kontrakty.ua/article/138470
ты у себя на расеюшке для своих тупоголовых соплеменников лапшу разбрасывай.
вали отсель на свой лаптестан убогий.
зеленому, купленому фсб?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_90.html
Стыд какой, кого вы выбрали, зебилы.