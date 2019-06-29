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Все про:СБУ (13559) терроризм (18065) махинации (467)

 СБУ раскрыла схему с грузоперевозками, через которую финансировали террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования терроризма через нелегальные поставки грузовых автомобилей в ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что начиная с 2016 года житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили, которые регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, "перевозчик" платил российской оккупационной администрации при регистрации в ОРДЛО от 2% до 5% стоимости ввезенных грузовиков.

Отмечается, что за время существования противоправного механизма злоумышленник переправил более двадцати грузовых автомобилей общей стоимостью почти 13 миллионов гривень.

Правоохранители задержали мужчину во время очередной попытки вывоза грузовиков через государственную границу Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Организатору противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, на вывоз транспортного средства с территории Украины наложен запрет. Следственные действия продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134769
 
   
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не прошло и шести лет, а уже все раскрыто... вот что значит новое прозорливое рукойводство...
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так что на пианиста раскрытие записать?
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Да неужели?!И что теперь?В дупу их цемать?Это их работа,а не заслуга,и они обязаны этим заниматься.
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Ордло не может купить грузовики в Орде?Непонятка
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Эта схема ими создана, боятся новой власти, зачищают...
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Шо там з гумконвоями Ахмета,на яких перевозили рації для терористів?
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Пеца с ахметкой 5 лет торговал с лднрией а тут на те
Очередная заказная реклама гнилого насквозь есбеу
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А уголь покупать у обезьян - это просто забота о "нашейлюде"...
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