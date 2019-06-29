 СБУ раскрыла схему с грузоперевозками, через которую финансировали террористов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что начиная с 2016 года житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили, которые регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, "перевозчик" платил российской оккупационной администрации при регистрации в ОРДЛО от 2% до 5% стоимости ввезенных грузовиков.

Отмечается, что за время существования противоправного механизма злоумышленник переправил более двадцати грузовых автомобилей общей стоимостью почти 13 миллионов гривень.

Правоохранители задержали мужчину во время очередной попытки вывоза грузовиков через государственную границу Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Организатору противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, на вывоз транспортного средства с территории Украины наложен запрет. Следственные действия продолжаются.

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