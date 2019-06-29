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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (430) посольство (519) США (15087)

 Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

В рамках европейского тура делегация конгрессменов США 30 июня - 1 июля посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило украинское посольство в США на странице в Facebook.

"30 июня - 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2"

Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.

"Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра", – сказано в сообщении посольства.

Ранее Хойер в своем микроблоге в Твиттере анонсировал: "Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе".

Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.

Источник: https://censor.net.ua/n3134768
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая новость. Похоже США решили дать Украине статус союзника. С вором Порошенко никто не хотел даже мараться.
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Безусловно-США -учитель.А мы ученики.Папередники -гангстеры.Их будут садить.
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Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины! Пришли, понюхали - и пошли прочь.
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Хорошая новость. Похоже США решили дать Украине статус союзника. С вором Порошенко никто не хотел даже мараться.
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США никогда не сядут с президентом замешанным в коррупции за стол переговоров, а Зе замешанный, сейчас идёт расследование в США как по схемам Коломойского в США отмывалось бабло. Главное препятствие на пути получения статуса союзника Зе и Трамп.
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Не то шо пеця. Борцун, кристально белый черный. На первое место вывел Украину, по коррупции. Сразу за своим торговым партнёром засрашкой.
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Порошенко уже не през, передай там своим в Ольгино.
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Просто хотят у Вована узнать, где та середина?
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З Коболевим-то зрозуміло, а хто такий Зеленський?
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Igor Aizenberg
16 ч. ·

Лучший и исчерпывающий комментарий о встрече Трамп-путин дал в Твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол:
«Трамп посмеялся над вмешательством (российским) в выборы и не позаботится о том, чтобы поднять вопрос об агрессивных, незаконных действиях Путина против украинских моряков.
Разочаровывает, но больше не шокирует. Трамп последовательно умиротворяет путина за счет интересов национальной безопасности США».
И добавил в другом твите:
«Почему Трамп так хочет получить одобрение от путина? В его вассальной верности путину есть что-то неестественное, странное и тревожное, особенно когда он находится в присутствии путина»
Трамп сам подтвердил после встречи, продолжавшейся полтора часа, что вопрос об украинских моряках и кораблях не обсуждался.
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Гораздо важнее,обсуждать насущные проблемы с едущими к нам конгрессменами.Эти точно помогут нам и поправят Трампа.Трамп -взбалмошный нарцисс.А за его спиной -крепкое ядро Республиканцев,постоянно исправляющих его ляпы.
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П. 1. Я не за ЗЕ, я против хряка. Если ЗЕ будет творить гадости я также буду писать гадости и про него.
П. 2. Обсырать ЗЕ много ума не надо, а вот набраться терпения и мудрости и дать ему чуток поработать - 100 дней хотябы ... то у вас нет ни терпения ни мудрости. После 100 дней можно дать ему оценку. Но у Кремля нет 100 дней, надо дискредитировать ЗЕ до выборов в Раду, что вы и делаете.
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Хватит ныть,твой зе'бльо уже обосралсо.Но ты терпи,главное не забывай вытираться после струи)))
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так перші його дії вже на голову не налазять... а ви 100днів терпіти, спитай у хомчака, чому падло кинуло воїнів у Іловайську, а зараз став над ними насяльніком???
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Вася, а шо ж ты о ней не вспоминал когда в стране царствовал мародер и казнокрад? А, ну да, конечно: "работа такая" - кидаться какашками за плату рошенками.☺
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пропагандист, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ, не может налюбоваться картинкой с результатом своей работы.
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ПОЛЬША

Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым - Цензор.НЕТ 8204/НОВОСТИ
"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции
27 июня 2019, 14:0115тЧитать материал на украинском


Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.А ПОЧЕМУ НА ЦЕНЗОРЕ ОБ ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО
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Конгрессмены едут советоваться,какие ещё санкции ввести против СП-2,Орды,что нужно,чтобы в Украине не было дефицита нефти, газа.Обсудят меры борьбы с казнокрадством,военную помощь и как сделать Украину стратегическим партнёромСША.Будут отлавливать криминальные средства соивых.В общем лёд тронулся.
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Кто тебе сказал что "едут советоваться"?))Когда это штаты с кем-то советовались?)Наивный ты дурачек))))
Штаты не советуются,а диктуют.Поэтому Коболеву и Зеленке-приготовиться и стать в позу.
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В конце года кончается договор с московией по прокачке газа. Колома хочет вместо Коболева просунуть своего чела, чтобы договориться с московией, а Коболева соблазнить должностью премьера, чтобы потом с помощью парламента с которым они надеются будет большинство, потом его скинуть, т.е. развести. Есть криминальные дела против Зе и Коломы в штате Делавер - это факт, а про криминальные дела против соивых, как ты говоришь, не слышали и не видели.
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Які санкції? Вийти на український ринок скрапленого газу. Для мордора це буде, як напалмом.
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Співробітники офісу преЗедента готові зустрічати конгресменів.
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Безусловно-США -учитель.А мы ученики.Папередники -гангстеры.Их будут садить.
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История США лет так на тыщу меньше нашей, они учителя возможно в экономике? Но нет, они нам не учителя, нам приходится жить, а точнее выживать, с вечным врагом под боком и это происходит столетиями. У них под боком один из самых сильных и ядерных врагов в Мире? Нет? Тогда они учителя исключительно в борьбе с коррупцией, это да, учителя. Они отжали часть Мира для торговли, неужели ты думаешь, шо они отдадут нам свою часть для экономического развития? В какой вселенной ты находишься?
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Національні інтереси України полягають в енергетичній незалежності. Треба переходити на американський скраплений газ. Україні це дає наступне: 1. Незалежність від москви в газовому питанні. 2. Знищує найбільшу статтю доходів ведмедчука. 3. Зменшує товарообіг з мордором, чим значно посилює позиції України в плані антипутінських санкцій. 4. Запускає на ринок конкурентного гравця. 5. Послаблює москву. 6. Посилює позиції США в Європі в газовому протистоянні з союзниками москви - Німеччиною, та Францією. Багато інших переваг для України. Головне, що Україна отримує надійного союзника. Петро на такий крок не наважився. Він не посмів чіпати інтереси брателли ведмедчука. І фірташа. Подивимося, що вийде в цього президента.
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Нет вечных врагов или вечных союзников- вечными есть только интересы....
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Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым/ Как у нас, как у нас поламался унитаз.Все соседи в страшном горе собралися в коридоре. Убедиться ещё раз что поломан унитаз.
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Можу продати жабеняті вазелін. Гамериканський, недорого.

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Записать Францию и Германию в союзники кремля-слишком громко.Вы не понимаете сути дипломатии.И Украина и Германия и Франция неоднородны по политическим взглядам.Поэтому броуновское движение у них тоже есть,но гораздо меньше чем у нас.В Украине нет единогласия в отношениях с ордой и США,ЕС.Трамп встретился с кремлёвским подонком,собирается встретиться с лидером Ирана, Кимом.Это не значит,что он к ним лояльно относится.Это значит, что прежде ,чем включать войну,он предпринимает дипломатические шаги.Военные США своё дело знают, и Трамп их беспрекословно слушается.
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було б цікаво тв для Країни вигідно з конгресменами почати підіймати тему, яку напередодні майдану батон заморозив... Сланцевий газ та його видуботок,продаж... тоді ми, Україна, будемо газ до Европи продавати, а кацапов післати під три чорти!! смерть масковії клятій!!!!
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Roman Ivanovich А ти готовий до того, що українську землю будуть знищувати, заради "сланцевого газу"?
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перечень посещаемых стран Дания, Венгрия, Украина, говорит о том, что копают под СП2, причем широким фронтом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым
 
 
 
 
 
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