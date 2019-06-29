 Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило украинское посольство в США на странице в Facebook.
"30 июня - 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины.
Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.
"Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра", – сказано в сообщении посольства.
Ранее Хойер в своем микроблоге в Твиттере анонсировал: "Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе".
Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.
белыйчерный. На первое место вывел Украину, по коррупции. Сразу за своим торговым партнёром засрашкой.
16 ч. ·
Лучший и исчерпывающий комментарий о встрече Трамп-путин дал в Твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол:
«Трамп посмеялся над вмешательством (российским) в выборы и не позаботится о том, чтобы поднять вопрос об агрессивных, незаконных действиях Путина против украинских моряков.
Разочаровывает, но больше не шокирует. Трамп последовательно умиротворяет путина за счет интересов национальной безопасности США».
И добавил в другом твите:
«Почему Трамп так хочет получить одобрение от путина? В его вассальной верности путину есть что-то неестественное, странное и тревожное, особенно когда он находится в присутствии путина»
Трамп сам подтвердил после встречи, продолжавшейся полтора часа, что вопрос об украинских моряках и кораблях не обсуждался.
П. 2. Обсырать ЗЕ много ума не надо, а вот набраться терпения и мудрости и дать ему чуток поработать - 100 дней хотябы ... то у вас нет ни терпения ни мудрости. После 100 дней можно дать ему оценку. Но у Кремля нет 100 дней, надо дискредитировать ЗЕ до выборов в Раду, что вы и делаете.
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"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции
27 июня 2019, 14:0115тЧитать материал на украинском
Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.А ПОЧЕМУ НА ЦЕНЗОРЕ ОБ ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО
Штаты не советуются,а диктуют.Поэтому Коболеву и Зеленке-приготовиться и стать в позу.
Співробітники офісу преЗедента готові зустрічати конгресменів.