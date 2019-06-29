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Все про:G20 (135) Путин (24860)

 Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20

Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.

"Путин привез в Осаку любимую кружку-термос, с которой проводит прямые линии?" – сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видео, как Путин пьет из такой кружки на обеде во время саммита. 

Источник: https://censor.net.ua/n3134765
 
 
 Топ комментарии
 
Паранойя. Чаушеску точно так же со своим по миру летал, вплоть до своего белья для отелей, спиртовыми салфетками руки протирал после рукопожатий, требовал у службы безопасности всё стерильное в любой стране.
Впрочем в итоге расстреляли.
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На ужине G-20 все лидеры пили из обычных бокалов. Угадайте,кто тот единственный, который припёрся со своей посудой? Это трусливое ничтожество действительно думает,что если он может травить людей диоксином, полонием и прочими "новичками", то и все остальные будут поступать так же?

Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20 - Цензор.НЕТ 1109
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"Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20"

И в каблуках своих, женских стрингах. А лопату дали ему, и спешл фор ***** напекли ему блинов? 😁

А вообще смотрел по выпуску новостей на это *****. Жалкое зрелище. Харя заплыла, щеки вспухли, что зенки еле видно. Не пойму, как такое еле живое существо во главе Империи Зла, почему его там в Омске не крикнули, и оно продолжит свою кровавую миссию ?! Думаю вопрос риторический.
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На ужине G-20 все лидеры пили из обычных бокалов. Угадайте,кто тот единственный, который припёрся со своей посудой? Это трусливое ничтожество действительно думает,что если он может травить людей диоксином, полонием и прочими "новичками", то и все остальные будут поступать так же?

Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20 - Цензор.НЕТ 1109
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Нужно было насрать ему в тарелку. Или торт из говна слепить ему.
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Паранойя. Чаушеску точно так же со своим по миру летал, вплоть до своего белья для отелей, спиртовыми салфетками руки протирал после рукопожатий, требовал у службы безопасности всё стерильное в любой стране.
Впрочем в итоге расстреляли.
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А че, круто Ху*ло выкарабкался. В 2014 с ним за одним столом никто не хотел садиться. А теперь он разбомбил полностью Сирию вместе с сотнями тысяч жителей, разбомбил дамбас, сбил Боинг с 300-ми пасажиров, помазал ручки Новичком в Великобритании, провел десятки терактов во Франции, и пригнал в Европу 5 миллионов беженцев и теперь его посадили в центре стола. Браво Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20 - Цензор.НЕТ 4074Учитесь лохи. Террор и убийство ето сейчас в 21 веке в тренде и в почете. А вы педиков по Киеву водите и теперь в Киев даже никто не звонит.
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***** боится ДНК свою оставить. Интересно, а горшок он тоже с собой возит.
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А раскладной горшок с газоанализатором оно тягает во внутреннем кармане. Вообще само нахождение этого безумного подонка на G-20 говорит о большой степени моральной деградации сегодняшнего мира.
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а власну персональну "нічну вазу" з собою на самміт не взяв? Під стільчиком там ніхто не помітив?
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Скоро в нього буде й персональна ложка з діркою! Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20 - Цензор.НЕТ 6995
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Боїться курва що отруять))І це гарно,воно падло живе у страху кожного дня.
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Ой, если бы только кружкой он и с туалетной бумагой ходит, тульской фабрики "Абразив".
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У Путина появились старческие привычки, дорогой Леонид Ильич №2.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20
 
 
 
 
 
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