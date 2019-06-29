"Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.



"Путин привез в Осаку любимую кружку-термос, с которой проводит прямые линии?" – сказано в сообщении.



Телеканал также опубликовал видео, как Путин пьет из такой кружки на обеде во время саммита.