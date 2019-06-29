Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.
"Путин привез в Осаку любимую кружку-термос, с которой проводит прямые линии?" – сказано в сообщении.
Телеканал также опубликовал видео, как Путин пьет из такой кружки на обеде во время саммита.
Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20
Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.
И в каблуках своих, женских стрингах. А лопату дали ему, и спешл фор ***** напекли ему блинов? 😁
А вообще смотрел по выпуску новостей на это *****. Жалкое зрелище. Харя заплыла, щеки вспухли, что зенки еле видно. Не пойму, как такое еле живое существо во главе Империи Зла, почему его там в Омске не крикнули, и оно продолжит свою кровавую миссию ?! Думаю вопрос риторический.
Впрочем в итоге расстреляли.