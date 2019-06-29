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 Двум местным депутатам на Луганщине сообщено о подозрении в деле организации референдума в 2014 году, - прокуратура

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении двум депутатам Горного городского совета VI созыва по факту участия в организации и проведении "референдума" об отделении Луганской области от территории Украины в мае 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года указанные лица предоставили добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве председателя и секретаря так называемой "участковой избирательной комиссии".

Отмечается, что подозреваемые организовали и провели в помещении учебного заведения незаконный "референдум", а по его завершении женщины совершили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

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Депутатам сообщили о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре добавили, что ранее еще двое депутатов Горного городского совета VI созыва судом признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и вынесен обвинительный приговор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134764
 
 
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"Діти-майбутні громадяни України" - заявив ********** України Вова Шаурмович. Двум местным депутатам на Луганщине сообщено о подозрении в деле организации референдума в 2014 году, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7472
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Kaкое это имеет сегодня значение, если "народная республика" захватила власть в Киеве ? За неё проголосовали 73%.
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