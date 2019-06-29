 Двум местным депутатам на Луганщине сообщено о подозрении в деле организации референдума в 2014 году, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года указанные лица предоставили добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве председателя и секретаря так называемой "участковой избирательной комиссии".
Отмечается, что подозреваемые организовали и провели в помещении учебного заведения незаконный "референдум", а по его завершении женщины совершили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".
Депутатам сообщили о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В прокуратуре добавили, что ранее еще двое депутатов Горного городского совета VI созыва судом признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и вынесен обвинительный приговор.
Переговори голови політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з бойовиками є предметом для перевірки, але кримінального провадження у зв'язку з цим не відкривалося.
Речник СБУ Олена Гітлянська сказала про це журналістам в Міжнародному аеропорті "Київ" ім. Сікорського після прибуття з Мінська полонених українців, передає УНІАН."Справа в тому, що дійсно, проти і Пушиліна (ватажка незаконного утворення "ДНР" Дениса Пушиліна - УНІАН), і іншого (ватажка незаконного утворення "ЛНР" Леоніда Пасічника - УНІАН) у нас є кримінальні провадження, але сьогодні говорити зарано про це, тому що зустріч відбувалася не на підконтрольній Україні території, ніхто кордонів не порушував", - сказала Гітлянська.