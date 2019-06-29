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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы

Партия "Рух новых сил" Михеила Саакашвили выграла апелляцию у ЦИК и получила решение суда о регистрации этой политической силы на парламетских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Саакашавили. 

"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - отметил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3134763
 
   
 Топ комментарии
 
Это хорошая новость. Поздравляю!
Пусть в Раде будет больше новых демократических сил

Мертветчука и рыгов включая Петю - нафиг
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циркових трупп на карнавал під назвою "незаконні вибори" прибуло🤣
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три неуравновешанных, жаждущих власти, мстительных человека в одной комнате
зебзик+юля+миха

быстрее сожрут друг друга
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а тётка в ЦИК опять скажет, что решение суда ей ни по чём?
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не знаю. знаю что когда та же тетка сказала что вне зависимости от решения КСУ выборы состоятся досрочно вы тут кипятком ссали от счастья и рассказывали какая она классная.
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Ну хоть будет за кого голосовать на выборах, РНС +1 голос.
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циркових трупп на карнавал під назвою "незаконні вибори" прибуло🤣
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Да пусть! У Унылого Скомороха пару процентов отберут! И Михо это заноза в заднице у Зеленского будет!
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Вы хотите сказать, что ЕС теперь и 5% не наберёт!
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Згоден, я ще б тоталізатор організував, як швидко ****** ліваруцію почне робити.
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Грузинский премьер Мамука Бахтадзе сделал заявление что во всех последствиях скандала виноват экс-президент Михаил Саакашвили и «его агрессивная группа». Саакашвили и его сторонники «постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию».
Накануне лидер сторонников Саакашвили в Грузии, член парламента Никанор Мелия был лишен депутатского иммунитета. Генпрокуратура обвиняет Мелию в организации попытки штурма здания парламента. Против него возбуждено уголовное дело.
Сторонники Саакашвили составили «список Гаврилова» - по аналогии со «списком Магнитского». В этот список вошли депутаты, голосовавшие за лишение Мелии иммунитета.
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три неуравновешанных, жаждущих власти, мстительных человека в одной комнате
зебзик+юля+миха

быстрее сожрут друг друга
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О, Стрелок!!! Рух новых сил Саакашвили выиграл апелляцию у ЦИК - Цензор.НЕТ 9433
Тебе вместо памятки...
Я переобуваюсь!
Теперь, я - ярый михобот!
Не забудь Рух новых сил Саакашвили выиграл апелляцию у ЦИК - Цензор.НЕТ 415
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Теперь ще было бы неплохо, эту гниду Слипачук - подстилку рошеновского смотрящего, саму под суд отправить. Рух новых сил Саакашвили выиграл апелляцию у ЦИК - Цензор.НЕТ 4495
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Однозначно треба щоб рух набрав хоча б 5% Міхо порве всіх підарасів в раді,він буде людиною,яка зробить дуже багато для країни навіть з не великою партією!
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Він ліберал, який буде продовжувати реформи Порошенка - Гройсмана.
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Іже,паки Хєрувим
Навіть на колокольню лазив просити,не допомогло,саак щось знає
Рух новых сил Саакашвили выиграл апелляцию у ЦИК - Цензор.НЕТ 4851
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- Корова, ты зачем на берёзу лезешь?
- Яблок поесть.
- Это же берёза, на ней яблоки не растут!
- Так у меня с собой!
(С)

Напомнило
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Мабуть там, звонки от Трампа, краще мобила бере Рух новых сил выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 6699
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На Волинь завітав екс-президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Горохів - перше місто, куди прибув Порошенко. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.

Петро Порошенко на передвиборчому мітингу вихвалював свої досягнення "Армія. Мова. Віра" на посту президента України. З натовпу, котрий вже майже весь розійшовся, один з чоловіків почав виявляти недовіру до екс-президента. До цього чоловіка підійшла поліція та приватна охорона Петра Порошенка, котрі почали витягувати чоловіка за руки з натовпу. Також до цього пенсіонера підійшов сам Порошенко, вдарив його у плечі та сказав: "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!"

Журналіст видання "Під Прицілом" взяв коментар у чоловіка, якого штовхнув екс-президент. Ним виявився голова районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Шевчук Микола Микитович.

"Щоб я хотів почути? Хай би він відповів, Верховна Рада прийняла що ми, афганці та чорнобильці, отримували з 2006 по 2011 роки пенсії по 9000 гривень. Пенсії перестали виплачувати, нібито через те що не було грошей у бюджеті.
Рух новых сил выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 3100
https://antikor.com.ua/articles/311985-poroshenko_na_volini_nakinuvsja_na_pensionera_jakij_zadavav_jomu_pitannja
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Если это действительно имело место, то это уже не просто дно, а пробитое дно!
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Все потому что всем известно что агенты кремля ето евробляхеры которые не хотят растамаживать свои авто за 300% от стоимости авто, пенсионеры которые притворяются что нельзя прожить на 1500грн и зрадофилы которые не понимают что чем выше цены и тарифы тем им лучше живется. Но самые страшные агенты кремля те которые спрашивают когда Петя начнет бороться с коррупцией.
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Бедняжка. Совсем чердак поехал у старика. Так к корыту снова хоцца что и на крышу полез и шаурму возле заправке ел и с гастролями по стране на сцене каждый день выступает все никак не поймет в чем у ЗЕ и Михо такие рейтинги ниоткуда берутся. Он походу реально не понимает что народу не нравятся карманникиРух новых сил выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 4307
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Это хорошая новость. Поздравляю!
Пусть в Раде будет больше новых демократических сил

Мертветчука и рыгов включая Петю - нафиг
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Саакашвілі - ліберал, який буде продовжувати реформи Порошенка - Гройсмана.
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Ой ржу не могу 😂
Рехформы пети и гроси......
Ну нельзя же такое на ночь...
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Гройсман вот это недоразумение с рынка который только и делал шо ничего и по схемам там оказывается либерал и реформатор 😂😂
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Так они ж ещё у бюджета отовариваются
Зачем Гройсман создал при Кабмине «Комитет по свободе совести» в этом месяце? Что это за собственный минстець на 57 рыл?
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Саакашвили либерал? Ага. ето поетому все ворье при нем драпало из Грузии в другие страны например в Украину. "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 2723
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Грузинская приправа в юшку пожаловала.Ох и сварим мы кулиш в Раде мама не горюй Рух новых сил Саакашвили выиграл апелляцию у ЦИК - Цензор.НЕТ 9238
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Давай Михо, порви их всех. АТО уже не знаешь за кого голосовать. Хорошо бы с националистами сошелся и взял таких как Семенихин. Хватит в украинском правительстве жидам и кацапам страной править.
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Саакашвілі - ліберал, а отже ворог націоналістів. Він буде продовжувати реформи Порошенка - Гройсмана.
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Ворог националистов ето рыги и Парашенко. Сами догадайтесь почему.
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Допустим, поклонников Михо назовём михосилами (Михосилы)

Порохоботы, вы с нами также будете бороться как и Зе'билами?

А то, шото вы Голос и Рыгов не трогаете?! Как-то подозрительно это выглядит Рух новых сил выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 810
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Яка міхасіла? У зєбіла клоуни, а ви будете карлсонами.
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А песыки уже загавкали, увидев Михо на горизонте. Скоро главного ПЕСа под жопу и вон с Украины к **** матери
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Это логично и естественно!
Ну кто же подсырает бизнес партнёров?
Или вы думаете просто у пети склероз и плохо со слухом, что медведчук бойко Мураев Кернес труха и тд ещё на свободе?
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Так а хто взяв це грузинське чмо і його шістку вибалушеними очима в даний момент на утримання ?

Ми точно про Україну говоримо ?
А українці там ще лишилися ?
Чи їм відведена винятково роль наймитів ?
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Учитывая, что команда карлсона после оглашения решения кричала "Суду повага!", а суды у нас как всем на Цензоре известно соево-мародерские, шота тут не то. Точнее, именно то, что карлсон может набрать себе голоса только за счет Зе-избирателей. Ай да Пэця, ай голова! "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы - Цензор.НЕТ 1213
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Три звернення до міжнародних організацій таки допомогли і українофобне порашеску докерувалось ,що речівка "Дякую тобі Боже,що я не москаль!" перетворилась у "Дякую тобі Боже,що я не порахобот!"Слава Богу!Слава Україні!
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Ти (де)Bil !!! іди нах, за свій парєбрік! І не гавкай, ватяний та штопаний!!!
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Міхо, бери собі № 22, не марнуй часу . Будемо голосувати за №22 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы
 
 
 
 
 
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