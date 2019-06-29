 "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Саакашавили.

"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - отметил Саакашвили.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.