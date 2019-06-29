 "Рух новых сил" выиграл апелляцию у ЦИК - Верховный суд обязал допустить партию Саакашвили на выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Саакашавили.
"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - отметил Саакашвили.
Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.
Накануне лидер сторонников Саакашвили в Грузии, член парламента Никанор Мелия был лишен депутатского иммунитета. Генпрокуратура обвиняет Мелию в организации попытки штурма здания парламента. Против него возбуждено уголовное дело.
Сторонники Саакашвили составили «список Гаврилова» - по аналогии со «списком Магнитского». В этот список вошли депутаты, голосовавшие за лишение Мелии иммунитета.
зебзик+юля+миха
быстрее сожрут друг друга
Тебе вместо памятки...
Я переобуваюсь!
Теперь, я - ярый михобот!
Не забудь
Навіть на колокольню лазив просити,не допомогло,саак щось знає
- Яблок поесть.
- Это же берёза, на ней яблоки не растут!
- Так у меня с собой!
(С)
Напомнило
Горохів - перше місто, куди прибув Порошенко. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.
Петро Порошенко на передвиборчому мітингу вихвалював свої досягнення "Армія. Мова. Віра" на посту президента України. З натовпу, котрий вже майже весь розійшовся, один з чоловіків почав виявляти недовіру до екс-президента. До цього чоловіка підійшла поліція та приватна охорона Петра Порошенка, котрі почали витягувати чоловіка за руки з натовпу. Також до цього пенсіонера підійшов сам Порошенко, вдарив його у плечі та сказав: "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!"
Журналіст видання "Під Прицілом" взяв коментар у чоловіка, якого штовхнув екс-президент. Ним виявився голова районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Шевчук Микола Микитович.
"Щоб я хотів почути? Хай би він відповів, Верховна Рада прийняла що ми, афганці та чорнобильці, отримували з 2006 по 2011 роки пенсії по 9000 гривень. Пенсії перестали виплачувати, нібито через те що не було грошей у бюджеті.
https://antikor.com.ua/articles/311985-poroshenko_na_volini_nakinuvsja_na_pensionera_jakij_zadavav_jomu_pitannja
Пусть в Раде будет больше новых демократических сил
Мертветчука и рыгов включая Петю - нафиг
Рехформы пети и гроси......
Ну нельзя же такое на ночь...
Зачем Гройсман создал при Кабмине «Комитет по свободе совести» в этом месяце? Что это за собственный минстець на 57 рыл?
Порохоботы, вы с нами также будете бороться как и Зе'билами?
А то, шото вы Голос и Рыгов не трогаете?! Как-то подозрительно это выглядит
Ну кто же подсырает бизнес партнёров?
Или вы думаете просто у пети склероз и плохо со слухом, что медведчук бойко Мураев Кернес труха и тд ещё на свободе?
Ми точно про Україну говоримо ?
А українці там ще лишилися ?
Чи їм відведена винятково роль наймитів ?