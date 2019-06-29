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Все про:Дания (198) Северный поток (474)

 Компания, строящая "Северный поток-2", отозвала заявку о прокладке труб по территориальным водам Дании

Компания "Nord Stream-2" отозвала заявку по маршруту территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, прекращая таким образом процесс рассмотрения заявки продолжительностью более двух лет.

Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, говорится в сообщении на сайте "Nord Stream-2", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

"Этот шаг был необходим, поскольку больше чем за два года с момента подачи этой заявки прежнее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил он.

28 июня компания передала официальное письмо относительно такого решения в Датское энергетическое агентство.

Варниг отметил, что компании "Nord Stream-2", а также ее инвесторам, нужна законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.

Заявка по маршруту на юго-восток от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, и компания продолжит работу по датскими компетентными органами для достижения согласия по своевременному маршрута на континентальном шельфе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3134761
 
 
 Топ комментарии
 
Простыми словами это называется +800 млн $ бюджет проекта.
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Не все в европе готовы обмазаться украинской кровью ради денег.
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в обход пойдут. или с вазелином договорятся
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Нет там обхода. Хотя вокруг скандинавии можно
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Есть там обход.Прокладка в международных водах к северу от Дании.Для этого им ненужно разрешение Дании.
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официально объявили, честно, смех и не более, рюске объявили
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Смех без причины, очень плохой симптом.Я не вижу ничего смешного в том, этом заявлении.
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ааа, значит получается - объявление руцких дятлов не имеет смысла, а ведь ты усилил - мол не просто свистнули а официально свистнули.
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Не более, чем отсрочка. И то в лучшем случае. Кацапы упёртые и в основном всё доводят до конца.
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Возможно, но пока нет.
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До конца они доведут Россию.
Остальное бросят.
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Дания послала нафуй шо тут не понятно. Собирайте котомку и в пешее эротическое путешествие идите.
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Тут ещё вопрос, кто кого послал...

Уже объявлено, что трубу будут прокладывать в обход территориальных вод Дании, а это уже не требует от неё никаких разрешений.
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объявляли что американцы на батутах в космос полетят, укры зимой замёрзнет, газ Европе закроет... продолжать или осознал серьёзность объявленных планов?
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Простыми словами это называется +800 млн $ бюджет проекта.
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просто немножко туже затянуть пояса лаптям, а так мелочи
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Когда пошла такая пляска, лярд туда лярд сюда, уже не важно.
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Не все в европе готовы обмазаться украинской кровью ради денег.
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Эх, такая Зрада накрылась..... ведь если бы Дания разрешила - виноват оказался бы Зеленский.
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Зеленский бы за себя ответил. А за Данию есть кому.
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Україні треба розробити пляни знищення обох "Потоків" в разі наступу кацапів або припинення транзиту попри обіцянкам німців.
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Вскорости работающий ветка остановится А вторая не достроена и нет шансов. Колбасники будут умолять на коленях, чтоб Украина заключила договор на любых своих условиях.
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Звідки така певність, що перший "Потік" зупиниться?
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Чем раньше этот СП-2 построят тем лучше! Не фиг тут агрессорскому газу!
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маріонетка зеленський знімає потребу у шантажопроводі "нордстрім-2"
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Как там говорят: при Порошенко такого не было!
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Компания, строящая "Северный поток-2", отозвала заявку о прокладке

покладут в обратном направлении - земля круглая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомпания, строящая "Северный поток-2", отозвала заявку о прокладке труб по территориальным водам Дании
 
 
 
 
 
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