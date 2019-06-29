 Компания, строящая "Северный поток-2", отозвала заявку о прокладке труб по территориальным водам Дании

Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, говорится в сообщении на сайте "Nord Stream-2", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

"Этот шаг был необходим, поскольку больше чем за два года с момента подачи этой заявки прежнее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил он.

28 июня компания передала официальное письмо относительно такого решения в Датское энергетическое агентство.

Варниг отметил, что компании "Nord Stream-2", а также ее инвесторам, нужна законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.

Заявка по маршруту на юго-восток от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, и компания продолжит работу по датскими компетентными органами для достижения согласия по своевременному маршрута на континентальном шельфе.

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