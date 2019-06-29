 На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Трампа и Путина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, Трамп на переговорах с Путиным поднял тему освобождения украинских моряков.

"Эта тема затрагивалась, она поднималась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

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