EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1963  40
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1222) моряки (804) плен (1780) Путин (24860) Трамп (2289)

 На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков

Президент РФ Владимир Путин "дал разъяснения" президенту США Дональду Трампу о захваченных украинских моряках во время встречи в пятницу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Трампа и Путина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, Трамп на переговорах с Путиным поднял тему освобождения украинских моряков.

"Эта тема затрагивалась, она поднималась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3134760
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня сороковины...
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показать весь комментарий
 
Скорее всего примерно так было.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
 показать весь комментарий
 
цапа ты как сюда просочился? а ну брысь под шконку мразота
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путинн обязан отпустить! Точка! Иначе....Трамп сказал, что будет иначе
 показать весь комментарий
 
 
Діалог був приблизно такий:
- Tavarisch putin, морячків не відпусте?
- Нє, сх.я?
- Ага, дякую за роз'яснення Вашої позиції.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего примерно так было.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
 показать весь комментарий
 
 
После встречи наедине с Трампом ,путин вышел с кабинета без штанов и побитый .
 показать весь комментарий
 
 
***** відморожене і йому нічого не доведеш.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, це не так і він маю свою ціну, лише ніхто нічого в обмін на заручників не пропонує цінного
 показать весь комментарий
 
так патамушта не встаёт у него.. с начала президенства)))
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня сороковины...
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показать весь комментарий
 
 
это были реально мощные 40 дней,с потужным факапом..
 показать весь комментарий
 
 
Зе.лепут порвал факинг индустрию.. Т
 показать весь комментарий
 
Какой славный кот! Свалил таки, из мешка. Уважуха! Коты, они такие, знают- в гавно лучше не лезть! Я- о Политике.
 показать весь комментарий
 
 
кот-то свалил, но оставил после себя "подарок".. которого сделали гидрантом. На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8783
 показать весь комментарий
 
А хтось памьятає, що за свої перші 40 днів зробив Порошенко? Наприклад, 20 чнрвня 2014 року він оголосив перемірья, після якого банда Бєса так укріпила Горлівку, що її так і змогли взяти.
 показать весь комментарий
 
І шо? Черголва барижна бутафорія, бо в дію вона вступила лише 01.09.17, а за звітами міжурядової комісії, жодних реальних реформ на зближення з ЄС Україною і досі не проведено.
 показать весь комментарий
 
"и шо" - то для зебилов и ватников характерный ответ. Ты реально настолько тупой, что НЕ понимаешь - что Ассоциация с ЕС - не наступает на след.день? А лишь после выполнения некоторых условий, в результате чего Украина получила, в частности, БЕЗВИЗ.. Впрочем, зебилы и ватники и здесь ответят "и шо?" На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8720

А вот что сделал вазелин за 40 дней? "НИ ШО".. рразве что шаурмы пожрал да в фонтан поссал... Масштаб, конечно, несоизмерим.. вова - реальный чувак На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8172
 показать весь комментарий
 
Поднимал- поднимал да не поднял. Пыня сидел на своем. От етого кожа его лица скукожилась
 показать весь комментарий
 
Может кто видел видео с G 20... У Трампа сегодня там журналисты спрашивают, будет ли он поднимать вопрос о вмешательстве в выборы? Он такой, - конечно и говорит: - Владимир, не вмешивайтесь больше в наши выборы. И как давай вдвоём ржать... Вот таким же образом мог подниматься вопрос и про моряков. Вот так вот.
 показать весь комментарий
 
 
Встреча Трампа с Путиным не состоится, пока Россия будет удерживать украинские корабли и моряков, - советник президента США Болтон

https://censor.net.ua/news/3102264/vstrecha_trampa_s_putinym_ne_sostoitsya_poka_rossiya_budet_uderjivat_ukrainskie_korabli_i_moryakov_sovetnik
 показать весь комментарий
 
Самое прискорбное что про других пленных уже все забыли. Не дай Парашенко Ху*лу етих моряков вопрос бы их касался. Как по мне так ети моряки должны сидеть до конца войны. Нех. было в плен сдаваться без боя да еще с целой техникой.
 показать весь комментарий
 
 
Так им же пинчук квартиры купит, и что он пустые будут стоять, а комуналку бюджет будет платить?
 показать весь комментарий
 
Якщо їх повернуть, то їх мають посадити за цілою низкою статей - за дезертирство, здачу в полон і відмову діяти зброєю. Але, це могло бути і наказом, який йшов з самого верху, аби ввести воєнний стан і зірвати вибори. Тому якщо їх повернуть, то сидіти будуть або вони, або якщо здадуть, ті хто їм віддав такий наказ - то ж барижна камарілья аж ніяк не зацікавлеа в їх поверненні.
 показать весь комментарий
 
Что подымать есть решение суда карлик его игнорирует вступают в силу принудительные действия.Давай кремлевский придурок досвидос...
 показать весь комментарий
 
 
мать будуть сидіти у россійській в"язниці...
питання риторичне: - за ЩО?
 показать весь комментарий
 
 
За те що наша сусідка Підарашка, а 86% її жителів вибрали в президенти *****.
 показать весь комментарий
 
 
Украине уже нужно подымать вопрос о том что международные законы а так же соглашения и обязанности себя умножили на 0. Украина имеет полное право разрабатывать ядерное оружие или закупить ядерные боеголовки в других странах, даже в сев. Корее или Иране в обмен на украинские ракетоносители.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не мешайте петефилам говорить что про Украину уже все забыли.
 показать весь комментарий
 
цапа ты как сюда просочился? а ну брысь под шконку мразота
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пободались на сотни лярдов, потом подумали и решили работать конструктивно.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего и по многим причинам это была последняя встреча Трампа с ******.
Пару слов за клоу - one: Он почти всю жизнь провёл в мордоре на гастролях, а сейчас президент Украины - более чем странно. Вспомните Гадю, которая была в плену в мордоре - а вернулась уже совсем другой. Не исключено что и клоу - ван прошел через матрицу нейро-логического програмирования ФСБ также как и Гадя, и сейчас выполняет сценарий ФСБ.
Об этом кстати первым заявил Олег Ляшко и с этим фактом тяжело не согласится.
То есть, дву-якие поступки клоу - one сами говорят за себя.
 показать весь комментарий
 
 
Это тот не ловкий момент, когда бывший Президент, которого ненавидят 73% избирателей делает беспокоится и делает для страны в сотни раз больше, чем действующий ПреЗЕдент, которого вбрали 73% полезных идиотов
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков
 
 
 
 
 
 вверх