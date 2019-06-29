 На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Трампа и Путина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс".
По его словам, Трамп на переговорах с Путиным поднял тему освобождения украинских моряков.
"Эта тема затрагивалась, она поднималась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.
Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.
- Tavarisch putin, морячків не відпусте?
- Нє, сх.я?
- Ага, дякую за роз'яснення Вашої позиції.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
А вот что сделал вазелин за 40 дней? "НИ ШО".. рразве что шаурмы пожрал да в фонтан поссал... Масштаб, конечно, несоизмерим.. вова - реальный чувак
https://censor.net.ua/news/3102264/vstrecha_trampa_s_putinym_ne_sostoitsya_poka_rossiya_budet_uderjivat_ukrainskie_korabli_i_moryakov_sovetnik
питання риторичне: - за ЩО?
Пару слов за клоу - one: Он почти всю жизнь провёл в мордоре на гастролях, а сейчас президент Украины - более чем странно. Вспомните Гадю, которая была в плену в мордоре - а вернулась уже совсем другой. Не исключено что и клоу - ван прошел через матрицу нейро-логического програмирования ФСБ также как и Гадя, и сейчас выполняет сценарий ФСБ.
Об этом кстати первым заявил Олег Ляшко и с этим фактом тяжело не согласится.
То есть, дву-якие поступки клоу - one сами говорят за себя.