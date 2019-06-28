 Сегодняшняя встреча президентов США и России - первая, перед которой никто не позвонил в Киев, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил Петр Порошенко в Тернополе, во время представления команды Европейской Солидарности.
Мы держали его в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как на даный момент чувствовали себя вавки в голове у Путина.
Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти".
Саммит Г-6
Помнится, в прошлой жизни, когда еще приходилось что-то видеть из «95 звала», когда сидишь где-то в очереди, а телек работает сам по себе, наблюдал сценку, где нынешний президент имитировал гаишника, остановившего Януковича.
Жидков ему прописал текст, в котором зё, от имени гаишника, описывал свое первое действие, когда понял, кого остановил: «И я, как истинный мужчина, позвонил жене!»
Так получается, что та реприза была поставлена для смеху, а сейчас она проигрывается вживую и с куда большими последствиями. В самом деле, за пять лет президентства Пороха мы привыкли, что он не допускал обсуждения вопросов, прямо касающихся Украины, без его участия.
Между прочим, в последние пару лет все это воспринимали в автоматическом режиме потому, что удалось восстановить ВСУ, и у Пороха появился весомый аргумент: если не поможете нам решить вопрос без драки - будет драка, мы к этому готовы.
Такая тактика известна из житейских примеров, когда в уличных драках опасались не самых сильных и даже умелых, а самых отчаянных, которые могут выкинуть что-то такое, что не поднимут ни сильные ни умелые.
Таких «безбашенных» чуют шкурой и понимают, что если те заведутся, то остановит их только смерть или глубокая отключка. Именно такой стала Украина при Порохе.
Украина оказалась единственной страной, сумевшей бросить вызов Москве, чего больше никто не решался сделать за все пост-совковое время, исключая чеченцев.
Но Чечня была цветочками, а Украина обещала стать могильщицей для последней империи.
Именно поэтому Порох присутствовал на G-20 и других мировых форумах, чтобы кто-то из западных партнеров не соскользнул в сторону и не подыграл Путину.
Надо заметить, ему это удавалось просто великолепно. Пройдет время и этот период правления Пороха будет разобран по кусочкам во всех вузах мира как пример мастерского противостояния менее сильной страны намного более мощной державе.
И вот на нынешнем саммите G-20 зё не просто не было, он туда даже не был приглашен. И это после его общения с Макроном и Меркель. Он обязан был сделать все, чтобы попасть на саммит и отстаивать позиции страны, президентом которой пока является.
В итоге, получился микс из приведенной выше репризы про гаишника и фильма «Чапаев», где комдив поясняет тактику боя и место, где должен находиться командир в той или иной ситуации.
Сегодня он должен был находиться на саммите, но как президент воюющей страны, он находился в более ответственном месте, где решаются судьбы территориальной целостности и суверенитета Украины - в кабаке с корешами.
Хотя, возможно, это была его любимая шаурмячечная.
В общем, если кому-то еще было неясно, какого главнокомандующего мы получили, то надо было срочно ехать в этот кабак, чтобы посмотреть на другой саммит, но уже не G, а Г.
ANTI-COLORADOS
Удивление общественности из-за кадровых назначений Владимира Зеленского - сейчас новая волна такого удивления возникла в связи с представлением глав областных администраций - можно понять
От нового президента, этого нового лица в украинской политике, ожидают новых кадров. А к власти сплошь и рядом возвращаются люди, которые находились на ответственных должностях до Майдана 2013-2014 годов - от главы президентской администрации до руководителей областей. Как же так?
А очень просто. Новые лица - это мантра для невежественного наивного избирателя, который просто не способен понять, что государством гораздо труднее руководить, чем подержанным автомобилем. Новым лицом может быть сам президент.
Определенное количество новых лиц можно завести в парламент - чтобы они нажимали там на кнопки и делали вдохновенные лица во время телевизионных эфиров. Но для реального руководства государственными структурами необходимо иметь управленческие навыки.
Кухарка не может управлять государством, она может быть лишь ширмой для тех, кто принимает решения, пишет Виталий Портников.
Естественным образом сложилось так, что в нашей стране есть две управленческих элиты, которые сформированы во времена Леонида Кучмы - условная "помаранчевая" и условная "бело-голубая", элита Ющенко и элита Януковича, элита проукраинская и элита малороссийская.
Понятно, что между ними есть огромное количество попутчиков и перебежчиков, понятно, что есть те, кто выступает в амплуа идеологических политиков, а есть те, кто выступает в амплуа технократов, но в целом границы лагерей давно очерчены не только идеологией, но и многолетними личными связями.
Поражение Петра Порошенко (и, кстати, не только одного его, но и Юлии Тимошенко, и других политиков национал-демократического лагеря) на президентских выборах означает простую вещь, которую избиратель может не понимать и не замечать, но которая от этого никуда не девается - смену управленцев одного лагеря управленцами другого, возвращение к власти элиты Януковича.
Просто не первого ее эшелона - первый эшелон либо в Москве, либо в "Оппозиционной платформе", либо в "Оппозиционном блоке". Но это - публичные политики. А мы говорим об управленцах.
Просто поставьте себя на место Зеленского. Кадры "Квартала" давно окончились, а ему нужно еще замещать десятки, сотни должностей.
При этом управленцы, которые находятся рядом с ним, ранее тоже были частью "региональной" управленческой элиты, никого другого они просто не знают. Сам Зеленский ввиду специфики своей профессии и работы на олигархических телеканалах тоже знаком исключительно с представителями "бело-голубых".
Если он когда-то сталкивался с представителями лагеря их конкурентов, то вряд ли мог с ними сблизиться ввиду совершенно непостижимой для него системы ценностей. Этих людей он привык высмеивать, а не назначать.
Поэтому да, победа Зеленского - это управленческий реванш второго эшелона бывшей "региональной" элиты, реванш приспособленцев, карьере большинства которых помешал Майдан.
И их количество во власти будет увеличиваться с каждым днем, а после победы партии президента на парламентских выборах перейдет в устойчивую монополию.
Виталий Портников.
Где-то я уже это слышал - только там был Петя на букву Х...
p.s. "ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ" надеюсь и бежать с Украины тоже будете "РАЗОМ"!