 Сегодняшняя встреча президентов США и России - первая, перед которой никто не позвонил в Киев, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил Петр Порошенко в Тернополе, во время представления команды Европейской Солидарности.

Мы держали его в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как на даный момент чувствовали себя вавки в голове у Путина.

Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти".

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