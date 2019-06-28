 Восьми пленным украинским морякам предъявили обвинение в окончательной редакции, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов в Фейсбуке.

"В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзиле, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссийной ситуационной судебной экспертизы.

По словам Полозова, в течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут проводиться в отношении остальных военнопленных моряков.

"Завершение этого этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела", - пояснил адвокат.

Он также добавил, что в связи с окончанием в конце июля сроков содержания военнопленных украинцев под стражей, следствие заявило в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

"Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", - подчеркнул Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.