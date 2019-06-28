 Объявивший голодовку Балух не пьет воду и не спит двое суток, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии Крым.Реалии она рассказала, что активист уже два дня не спит и не пьет воду.

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке. Естественно долго на сухой голодовке он не сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – рассказала Ольга Динзе.

Адвокат добавила, что сегодня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

"Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", – отметила адвокат.

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