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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9098) газовые переговоры (946) Миллер (276) Транзит газа (65) Витренко Юрий (50)

 Киев имеет время до конца года полностью внедрить европейские правила и не разрушить юридическую позицию в арбитраже, - Витренко ответил Газпрому

Коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко прокомментировал высказывания главы Газпрома Алексея Миллера о том, что Украина не успевает подготовить новый договор о транзите газа по европейским правилам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Витренко отметил: "Газпром никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам.

Во-вторых, еще есть время до конца года успеть на стороне Украины полностью внедрить европейские правила и при этом не разрушить нашу юридическую позицию в новом арбитраже.

В частности нужно подготовить отделения газотранспортного оператора (анбандлинг) с 1 января 2020 года. Это можно сделать если выполнить план Нафтогаза по модели ISO.

Также можно успеть внести изменения в Закон о регуляторе, назначить членов регулятора, и внедрить европейские сетевые кодексы.

Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть.

Но есть надежда, что новый парламент и новое правительство сделает все необходимое для того, чтобы не дать возможности Газпрому и Путину таким образом оправдать в глазах европейцев завершение строительство Северного Потока 2 и прекращение транзита через Украину",

Напомним ранее в Газпроме заявили , что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.

Источник: https://censor.net.ua/n3134756
 
   
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"Витренко отметил: "Газпром никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам...Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть."
...естественно есть, господин Миллер четко и досконально знает, что господин Зеро расшибется в доску ради Газпрома и ещё, сами знаете кого
Источник: https://censor.net.ua/n3134756
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Сколько еще Украина будет торговать с агрессором? Газ покупаем у ЕС и Америки, есть свой газ и можно увеличить его добычу. Транзит все равно рано или поздно остановится с этими потоками. Так зачем вообще идет торговля и увеличиваются ее объемы? Это что за вредительство и госизмена? Пэдря торговал и Зеля торгует, сколько можно?
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Зеля ещё в Лаптестан фильмики про недалёких хохлов начнет поставлять снятые на Липецкой кинофабрике!
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какая ты малоумная, транзит и торговля это разные вещи)))
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Ну надо же. я с Вами согласен на все 100
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Если Миллер ак говорит то он уже всё со слугой Урода а верней с Хозяином уже всё порешал!
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Короче ГП не зря выходит поджопник сегодня дал, хоть эти зашевелились
Ну вообще, чудны дела Твои, Господи
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ща в раду пройдет слуга народа и юля то много вы с ними нарешаете))) они костьми лягут за рассею матушку))) ни одного закона поддерживающий нафтогаз не примут. юля уже на отделение трубы от нефтегаза, что бы соответствовать 3му энергопакету ЕС, сказала что гройсман хочет украсть трубу, старая рашистка)))
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Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заробив за 2018 рік 286,5 млн гривень, з яких 261 млн гривень становила премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Такі дані містяться в річному звіті "Нафтогазу". Загалом винагорода членів правління компанії за підсумками 2018 року становила 389,3 млн гривень.

Так, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома отримав 27,5 млн гривень, заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 17,3 млн гривень, член правління Олег Прохоренко 20,6 млн гривень, член правління Микола Гавриленко - 14,7 млн гривень.

При цьому Прохоренко і Гавриленко не отримували винагороди як члени правління "Нафтогазу".
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А ПОПуредники чем таки занимались??!
Дерибанили?!
🤔
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На мою думку Коболєв і Вітренко в даний час найкращі менеджери України ( антикризисні менеджери) у сфері економіки та міжнародних еконмічних відносин. Переконаний, щоб хлопці чудово справилися б з керівництвом Уряду нашої країни.
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они спецы в газовой отрасли, вот пусть ей и занимается
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мені подобається їхній управлінський стиль, це щось нове і прогресивне, а тому варто було б цей досвід переймати і в інших сферах внутрішньої та зовнішньої політики
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В общем, у "Газпрома" надежда на Зеленского есть, а у "Нафтогаза" - нет.
Так и живем.
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Можно успеть... а можно и не успеть...
если новая ЗЕ-банда в АП и в ВР будет "ставить палки в колеса".

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев имеет время до конца года полностью внедрить европейские правила и не разрушить юридическую позицию в арбитраже, - Витренко ответил Газпрому
 
 
 
 
 
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