 Киев имеет время до конца года полностью внедрить европейские правила и не разрушить юридическую позицию в арбитраже, - Витренко ответил Газпрому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Витренко отметил: "Газпром никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам.
Во-вторых, еще есть время до конца года успеть на стороне Украины полностью внедрить европейские правила и при этом не разрушить нашу юридическую позицию в новом арбитраже.
В частности нужно подготовить отделения газотранспортного оператора (анбандлинг) с 1 января 2020 года. Это можно сделать если выполнить план Нафтогаза по модели ISO.
Также можно успеть внести изменения в Закон о регуляторе, назначить членов регулятора, и внедрить европейские сетевые кодексы.
Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть.
Но есть надежда, что новый парламент и новое правительство сделает все необходимое для того, чтобы не дать возможности Газпрому и Путину таким образом оправдать в глазах европейцев завершение строительство Северного Потока 2 и прекращение транзита через Украину",
Напомним ранее в Газпроме заявили , что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.
...естественно есть, господин Миллер четко и досконально знает, что господин Зеро расшибется в доску ради Газпрома и ещё, сами знаете кого
Источник: https://censor.net.ua/n3134756
Ну вообще, чудны дела Твои, Господи
Такі дані містяться в річному звіті "Нафтогазу". Загалом винагорода членів правління компанії за підсумками 2018 року становила 389,3 млн гривень.
Так, перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома отримав 27,5 млн гривень, заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець - 22,7 млн гривень, член правління Юрій Колбушкін - 17,3 млн гривень, член правління Олег Прохоренко 20,6 млн гривень, член правління Микола Гавриленко - 14,7 млн гривень.
При цьому Прохоренко і Гавриленко не отримували винагороди як члени правління "Нафтогазу".
Дерибанили?!
🤔
Так и живем.
если новая ЗЕ-банда в АП и в ВР будет "ставить палки в колеса".