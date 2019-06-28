 Один человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.
28 июня около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов результате порыва ветра дерево упало на трех человек, которые там отдыхали.
"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сообщили в полиции.
Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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