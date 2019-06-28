EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  741  8
Все про:непогода (434) смерть (5980) Харьковщина (1327)

 Один человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция

На территории базы отдыха в пгт Старый Салтов в Харьковской области в результате падения дерева погиб человек, еще двое получили тяжелые повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

28 июня около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов результате порыва ветра дерево упало на трех человек, которые там отдыхали.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО

Один человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134755
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это возмутительно! Враждебная погода неприемлема.
 показать весь комментарий
 
А где-то ещё кроме бывшего совка в 21 веке погибают люди от падающих на них без урагана или тайфуна деревьев?
 показать весь комментарий
 
Во Франции погибла туристка из Германии | SLON

Jun 16, 2019 - Женщина вместе с родственниками находилась в доме на колёсах, на который во время грозы упало дерево.
 показать весь комментарий
 
Хз
У нас обычно проверяют деревья и если те падают то только во время шторма
 показать весь комментарий
 
Нет был просто порыв ветра
У других деревьев даже ветки не отломались

Листья не обнесло

В Германии бывают штормы, когда машины поднимает в воздух. Да что там машины, трамвай (U-Bahn)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин человек погиб, двое травмированы в результате падения дерева от сильного ветра в Харьковской области, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх