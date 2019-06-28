 У кандидата от "Слуги народа" по 169 округу Куницкого паспорт гражданина Израиля. Он посещает Россию, - нардеп Денисенко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Денисенко отметил: "Пользуясь круговертью внеочередных выборов, под видом новых лиц и слуг, в Верховную Раду ринулись разного рода сомнительные типы.

Наспех сколоченные под рейтинги лидеров партии, которые не имеют собственных аналитических, кадровых и структур безопасности, могут стать прекрасным агентурным лифтом для вражеских спецслужб - прямо в верхние эшелоны власти.

Также читайте: На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

Лишь один яркий пример.

В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров.

Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой она баллотируется.

Сам Куницкий, который стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт, хотя фото его израильского паспорта уже гуляет в сети.

Вот он, с ним же Куницкого в 2015 году депортировали из Украины за нарушение пограничного режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я получил украинский паспорт в 2017 году и делаю все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ, - 99-й номер в списке "Слуги народа" Соколов

Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.

Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.

Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.

Гоптовка, выезд, 23.03.19

Гоптовка, въезд, 16.03.19.

Гоптовка, выезд, 16.03.19.

Гоптовка, въезд, 16.03.19

Гоптовка, выезд, 09.05.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

Гоптовка, выезд, 24.03.18

Гоптовка, въезд, 24.03.18

Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:

Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19

Харьков, выезд 16.05.19

Гоптовка, въезд 23.03.19

Гоптовка, выезд 23.03.19

Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.

Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.

Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".

Как известно, по 169 округу баллотируется народный депутат Александр Грановский, который был одним из ближайших соратников петра Порошенко. После президентских выборов состоялась встреча Грановского с олигархом Игорем Коломойским, который поддерживает действующего президента Владимира Зеленского. После этого на 169 округе был выдвинут кандиат с израильским гражданством. СМИ также сообщали о том, что сам Грановский имеет румынский паспорт.