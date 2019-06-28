 У кандидата от "Слуги народа" по 169 округу Куницкого паспорт гражданина Израиля. Он посещает Россию, - нардеп Денисенко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Денисенко отметил: "Пользуясь круговертью внеочередных выборов, под видом новых лиц и слуг, в Верховную Раду ринулись разного рода сомнительные типы.
Наспех сколоченные под рейтинги лидеров партии, которые не имеют собственных аналитических, кадровых и структур безопасности, могут стать прекрасным агентурным лифтом для вражеских спецслужб - прямо в верхние эшелоны власти.
Лишь один яркий пример.
В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров.
Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой она баллотируется.
Сам Куницкий, который стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт, хотя фото его израильского паспорта уже гуляет в сети.
Вот он, с ним же Куницкого в 2015 году депортировали из Украины за нарушение пограничного режима.
Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России.
Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.
Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы по своему израильским паспортом.
Гоптовка, выезд, 23.03.19
Гоптовка, въезд, 16.03.19.
Гоптовка, выезд, 16.03.19.
Гоптовка, въезд, 16.03.19
Гоптовка, выезд, 09.05.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Гоптовка, выезд, 24.03.18
Гоптовка, въезд, 24.03.18
Вместе с тем прослеживается трансграничная активность Куницкого и за его украинским паспортом номер FG 495891:
Харьков (железнодорожный транспорт), выезд 23.05.19
Харьков, выезд 16.05.19
Гоптовка, въезд 23.03.19
Гоптовка, выезд 23.03.19
Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.
Эти факты и возможно сотрудничество Александра Куницкого с российскими спецслужбами должны быть проверены СБУ, к голове которой я обращусь уже ближе понедельника.
Заодно и узнаем, в каком именно народа служат некоторые слуги".
Как известно, по 169 округу баллотируется народный депутат Александр Грановский, который был одним из ближайших соратников петра Порошенко. После президентских выборов состоялась встреча Грановского с олигархом Игорем Коломойским, который поддерживает действующего президента Владимира Зеленского. После этого на 169 округе был выдвинут кандиат с израильским гражданством. СМИ также сообщали о том, что сам Грановский имеет румынский паспорт.
вы знаете сколько стоит место в списке мажоритарщиков от партии зеленых асисяев?
73 процента, вообще, гордиться могут - про них Шевченко писал:
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».
После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко. Об этом «Обозревателю» сообщили источники в правоохранительных органах.
Шувалов прилетел в Борисполь рейсом 5126 «Барселона-Киев». При прохождении паспортного контроля оказалось, что его фамилия фигурирует в базах данных лиц, представляющих опасность для страны. Поэтому СБУ и пограничная служба не позволили Шувалову пересечь государственную границу.
Практически сразу после этого инцидента президент Зеленский подписал указ об увольнении с должности начальника департамента СБУ Даниила Доценко. Как сообщили наши источники, именно он курировал деятельность Службы, связанной с ограничением права на въезд в Украину иностранцев, которые представляли опасность для государства или занимались подрывной деятельностью.
К президенту Зеленскому о возвращении российского пропагандиста Игоря Шувалова обращался Виктор Медведчук.
🤗
-Изя, о чем вы гавагите???!!!
-Судите сами, там был ЛоцМАН, БоцМАН, ШтурМАН и, наконец, АЙСБЕРГ!!!!🤗
Снова в семь сорок ровно,
Поезд отходит, звучит наш сигнал.
Ждать никого не будем,
Поторопитесь, люди,
Кто не успел, извините, опоздал
Тук-тук стучат колёса,
Вокруг звучат вопросы:
"Куда мы едем и стремимся куда?
Какие встретим на пути города,
Удача ждёт тебя или беда?"
Жизнь - это поезд тоже,
Всё в ней случиться может,
Каждый бывает и прав, и не прав
Собственный путь найдите,
Но за рулём не спите,
Чтоб не пошёл под откос состав
Какой же путь вернее,
Скажите поскорее,
Осталось мало так часов и минут,
И как узнать, какой нам выбрать маршрут,
И где нас очень ждут, а где не ждут
Мчимся, куда не знаем,
Всюду звучит лэхаим,
Поезд надежды по рельсам летит
Вместе с тобой мешпуха,
Нам пожелай ни пуха,
Это ещё не конец пути
И не сбавляет скорость
Наш беспокойный поезд,
Вся жизнь в движеньи - это старый закон
За перегоном вновь идёт перегон,
И забот, и дел большой вагон
Этот мотив семь сорок
Всеми любим, всем дорог,
Эта мелодия всем так близка
Чуть заиграли скрипки -
Сразу у всех улыбки
И забывается грусть-тоска
В одном кругу с евреем
Танцуют, как умеют,
Надев ермолку, шляпу, кепку, картуз,
Американец, итальянец, француз,
И русский, и китаец, и индус
Поезд за счастьем мчится,
Долго ли путь продлится,
Это никто нам не сможет сказать
Может поймём в итоге,
Счастье всегда в дороге
Так постарайся его догнать
И вновь стучат колёса,
И вновь звучат вопросы:
"Так что же всё-таки нас ждёт впереди?"
Мы прорываемся сквозь снег и дожди,
Надежда не оставит нас,
Надежда не оставит нас,
Пока мы живы - поезд наш в пути,
Пока мы живы - поезд наш в пути😁