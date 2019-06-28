 В Газпроме заявили, что Киев не успевает подписать новый договор о транзите газа по законодательству ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

"Условие достаточно простое. Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал Миллер.

К этому Миллер добавил, что Украина, по его мнению, "должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении".

Как известно, срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип "бери, или плати".

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