 В Газпроме заявили, что Киев не успевает подписать новый договор о транзите газа по законодательству ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.
"Условие достаточно простое. Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал Миллер.
К этому Миллер добавил, что Украина, по его мнению, "должна в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении".
Как известно, срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип "бери, или плати".
Нужно готовиться к худшему.
Чи нє?
Чи ага??
А ми пудьман підіймади, ми Раду розпускали......
А поїзд тю-тю......... спеціально так?
"С чистого листа"
"Глава «Газпрома» считает, что вероятность начала переговоров с Украиной с чистого листа «выше нуля», они могут начаться после того, как в Киеве сформируется новое правительство. По его словам, сегодня баланс взаимоотношений по газу между РФ и Украиной нарушен решением Стокгольмского арбитража. «Думаю, что вероятность такого развития событий [начать переговоры с чистого листа] отлична от нуля», - сказал он, добавив, что «предметных переговоров можно ждать после того, когда будет сформировано новое правительство Украины».
При этом, «Газпром» поддерживает необходимые мощности для поставок на Украину, исходя из возможного их объема в 52 млрд кубометров газа в год. «Пока эти газотранспортные мощности есть, и в рамках контракта на поставку газа, который действует до конца этого года, эти мощности нами поддерживаются на уровне возможности поставки 114 млн куб. м в сутки исходя из годового контрактного количества - 52 млрд куб. м в год», - заметил Миллер.
Своповые поставки
«Газпром» не получал от Украины предложений о своповых поставках газа. «То, что касается замены транзита на своп, вы знаете, мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали», - сообщил Миллер.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 18 июня заявил, что «Нафтогаз» имеет запасной вариант возможных газовых договоренностей с РФ, если стороны не смогут заключить новый транзитный контракт."
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-gotov-prodlit-deystvuyushchiy-kontrakt-na-tranzit-gaza-s-ukrainoy-miller-1028317259
Другими словами. если Украины откажется от 2,5 млрд$ и признает себя проигравшей суд, то Газпром соблаговолит поставить через Украину газ
Чи нє?
Чи ага??
А ми пудьман підіймади, ми Раду розпускали......
А поїзд тю-тю......... спеціально так?