 Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.
Сообщение о пожаре поступило около 17:00. По предварительным данным, горит кровля цеха на территории около 1000 м.кв.
Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.
К тушению пожара привлечены экипажи 17 спецавтомобилей.
По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается его ликвидация.
Горить вокзал🔥#Львів pic.twitter.com/ABHkAUPhKv— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 28 июня 2019 г.
Фото - Фейсбук Игорь Зинкевич
Ситуація з пожежею у Львівському депо яскраво свідчить, наскільки критична ситуація із залізничними перевезеннями. Щороку пасажирські вагони списуються сотнями, а нові майже не закуповується. З року в рік уряди України ігнорують цю проблему. Укрзалізниця наче намагається відштовхнути від себе платоспроможного пасажира, який готовий платити і завдяки якому потяги могли б бути рентабельними та зручними для пасажирів. Уже за кілька років Україна може залишитися майже без нічних потягів далекого сполучення, якщо громадськість не змусить владу виділяти фінансування на закупівлю нових вагонів.