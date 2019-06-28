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Все про:Львов (3480) пожар (3569)

 Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТО

Пожар в ремонтном цехе локомотивного депо "Львов-Запад" вспыхнул по улице Таллинской во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре поступило около 17:00. По предварительным данным, горит кровля цеха на территории около 1000 м.кв.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.

К тушению пожара привлечены экипажи 17 спецавтомобилей.

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается его ликвидация.

Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 01
Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 02
Здание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС 03

Фото - Фейсбук Игорь Зинкевич

Источник: https://censor.net.ua/n3134744
 
 
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вот когда пожалеешь, что нет пожарного поезда в том месте...по рельсам удобнее было бы
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Пустили Сивого до себе? Чекайте на біду! Мародер приносить лише горе та сльози. Але й дещо уносить. Перевірте кишені, лохи!
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Запрошую всіх небайдужих до групи ВИМАГАЄМО ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ЗАКУПІВЛІ НОВИХ ВАГОНІВ
Ситуація з пожежею у Львівському депо яскраво свідчить, наскільки критична ситуація із залізничними перевезеннями. Щороку пасажирські вагони списуються сотнями, а нові майже не закуповується. З року в рік уряди України ігнорують цю проблему. Укрзалізниця наче намагається відштовхнути від себе платоспроможного пасажира, який готовий платити і завдяки якому потяги могли б бути рентабельними та зручними для пасажирів. Уже за кілька років Україна може залишитися майже без нічних потягів далекого сполучення, якщо громадськість не змусить владу виділяти фінансування на закупівлю нових вагонів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗдание локомотивного депо горело во Львове рядом с центральным вокзалом. Пожар локализован, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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