 Суд оккупантов в Крыму обязал передать храм ПЦУ в пользование российского Минимущества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

Таким образом судья Вадим Шкуро постановил частично удовлетворить иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма к Крымской епархии УПЦ (КП).

Также суд постановил, что Крымская епархия УПЦ (КП) должна выплатить 12 тысяч рублей государственной пошлины.

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