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 Суд оккупантов в Крыму обязал передать храм ПЦУ в пользование российского Минимущества

Подконтрольный России Арбитражный суд Крыма обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

Таким образом судья Вадим Шкуро постановил частично удовлетворить иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма к Крымской епархии УПЦ (КП).

Также суд постановил, что Крымская епархия УПЦ (КП) должна выплатить 12 тысяч рублей государственной пошлины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134743
 
 
 Топ комментарии
 
А захистити нема кому. Ось це безнадія. Ось тобі і країна у смартфоні. Загалом убраим хоч одну Лавру можна законним шляхом. Але немає чиновника із "залізними яйцями", який би наважився це зробити. Це все, що потрібно знати про готовність нашої влади боротися за національні інтереси.
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Хотел было написать, что в Украине стоило бы поступать с фсб-РПЦ так же, но потом вспомнил кто у нас президент и приуныл.
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А чем ответить гендрант Зеро ? А лохторат ВаЗелинского ??
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Стопудово. Прецендент есть. Никто скулить не будет.
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А чем ответить гендрант Зеро ? А лохторат ВаЗелинского ??
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а ОНИ СЕГОДНЯ В ПЯТНИЦУ ПЕКУТ ХАЛЛУ ЕВРЕЙСКУЮ ПЯТНИЧНУЮ..
им плевать у них ЗАВТРА СУББОТА....гешефт халява..
СИНАГОГА и СВОИ МИЛЫЕ ВСЕ ХАРИ...
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Да ради Бога, пусть отдадут, но тогда тут надо забирать в ПЦУ Почаевскую лавру и Киевско-Печерскую.
Это будет равноценный обмен.
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Государство, ведь если Российская Федерация вмешивается в дела церкви, которая отделена от государства, то почему Украине нельзя?
Причина у нас железобетонная, ведь наши Лавры это культурно-историческое наследие украинского народа.
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Государство - организация политической власти, осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность.
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Потому что Украина - это Европа, а тогда нельзя скатываться до уровня рашки

И Лавра перейдёт в украинский патриархат и Китаевская пустынь
Только цивилизованно

Церковь - это не храмы, церковь - это люди, собрание верующих
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У нас только правовая импотенция может унаследоваться.
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а че вы хотели...рашенские свиньи они и в Африке рашенские свиньи... Суд оккупантов в Крыму обязал передать храм ПЦУ в пользование российского Минимущества - Цензор.НЕТ 1721
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Свиньи не свиньи, а законы судов исполняются, а не оспариваются до десятого колена.
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А захистити нема кому. Ось це безнадія. Ось тобі і країна у смартфоні. Загалом убраим хоч одну Лавру можна законним шляхом. Але немає чиновника із "залізними яйцями", який би наважився це зробити. Це все, що потрібно знати про готовність нашої влади боротися за національні інтереси.
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Вибачте, ЗАБРАТИ хоч одну Лавру. Далі по тексту.
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Лохторат ВаЗелинского , молча схаваете это вместе со своим Зеро ?
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тут головне, щоб з усіх зливних бачків лилося, що ПЦУ віджимає храми в правовєрних
правда, Ніканор?
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Хотел было написать, что в Украине стоило бы поступать с фсб-РПЦ так же, но потом вспомнил кто у нас президент и приуныл.
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Так ить иудею все равно...иудей плевать хотел на православные терки...
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оккупантов в Крыму обязал передать храм ПЦУ в пользование российского Минимущества
 
 
 
 
 
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