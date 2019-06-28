 Суд оккупантов в Крыму обязал передать храм ПЦУ в пользование российского Минимущества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.
Таким образом судья Вадим Шкуро постановил частично удовлетворить иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма к Крымской епархии УПЦ (КП).
Также суд постановил, что Крымская епархия УПЦ (КП) должна выплатить 12 тысяч рублей государственной пошлины.
им плевать у них ЗАВТРА СУББОТА....гешефт халява..
СИНАГОГА и СВОИ МИЛЫЕ ВСЕ ХАРИ...
Это будет равноценный обмен.
Причина у нас железобетонная, ведь наши Лавры это культурно-историческое наследие украинского народа.
И Лавра перейдёт в украинский патриархат и Китаевская пустынь
Только цивилизованно
Церковь - это не храмы, церковь - это люди, собрание верующих
правда, Ніканор?
цього росія, як раз, і не заперечує
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.