 Один из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского.
"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлен в розыск", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.
Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.
"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, о дальнейших действиях будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.
Кроме того, она сообщила о фильтрационных мероприятиях по проверке заявленных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.
"У нас есть обычная процедура проверки, мы осуществляем по всем уволенных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности ", -
"Поэтому, если у ребят так не дай Бог произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и по ним не будет никаких уголовных преследований", - заявила пресс-секретарь СБУ.
Она также добавила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.
При этом Гитлянская уточнила, что Великий с тремя другими освобожденными Украинский поедет в клинику для обследования.
В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение.
"Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", - добавила она.
И тут его отпускают... Совпадение?
Не нужно все беды спихивать на извозчика.
Это ЦН. Не было там старшего. Все старшины и ехали на сверку. Один из них был за рулем.
- Ты меня победил!
Не губи меня, Ваня Васильчиков!
Пожалей ты моих крокодильчиков!
Крокодильчики в Ниле плескаются,
Со слезами меня дожидаются,
Отпусти меня к деточкам, Ванечка,
Я за то подарю тебе пряничка...
...Прыгнул в НилКрокодил,
Прямо в ил
Угодил...
Выборы же)))
Это ты с погреба можешь банку позапрошлогоднюю взять, собираясь прошлогоднюю.
А теперь представь:
У тебя на каждую банку арестантское дело, в котором: анкетные данные, фотография, дактокарта, справка о причине нахождения в камере( к примеру статья, фабула, адреса и родственники), склонность к побегу и т.п.
И вот представь, что ты владея подобной информацией вытаскиваешь из погреба не ТУ банку!!!!
Может ты и хороший человек, но при таких косяках с банками - ты если не диверсант, то идиот.
Скажите, а вы за зеленского голосовали?
Пусть бросят камень в Антошу Геращенко, если он не прав 😀
"Я б не хотів, щоб наша влада сьогодні розмовляла між собою на емоціях. Тому що це не веде до вирішення проблеми. Ми добре розуміємо, що наші хлопці стали заручниками геополітичної боротьби, але одночасно вже і не є дітьми - вони військовослужбовці, офіцери ЗСУ. І вони не попливли на риболовлю, не попливли на прогулянку, вони виконували завдання в цілях збереження незалежності та територіальної цілісності України. Хотілося б, щоб про це пам'ятали ті, хто хоче вирішити питання", - сказав батько полоненого моряка.
"І дуже не хотілося б, щоб наші військовополонені були змушені визнати свою провину, що вони винні, а Росія - ні. Тому що з самого початку було заявлено, що вони військовополонені і ніяких законів не порушували. А ситуація складається так, що все перекручується в іншу сторону, їх поставлять перед вибором - визнайте свою провину і ви будете вдома. Я навіть не можу сказати, що робити в цій ситуації", - зазначив Віктор Сорока.
Разом із тим чоловік вважає, що звільнити українських моряків без американського втручання буде неможливо. При цьому він не розраховує на підтримку Європи, зокрема Німеччини та Франції, зважаючи на повернення російської делегації в ПАРЄ.
У коментарі виданню Віктор Сорока також розповів про стан свого сина Василя: "Там вони і були в Лефортово, нікуди їх не перевозили. Знаю, що Василя возили на обстеження після операцій по пораненню, прописали якісь примочки, адвокат сказав, що він вже може рукою взяти склянку і може стріляти. Я йому в листі написав: син, повертайся скоріше, бо твоя допомога дуже потрібна, тому що ти можеш знову стріляти. Вирішив потролити ФСБшників, які читають ці листи".