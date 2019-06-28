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Все про:заложник (1381) СБУ (13554) дезертирство (210) Гитлянская (149) пленные (442)

 Один из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ

Освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского.

"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлен ​​в розыск", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.

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Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, о дальнейших действиях будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.

Кроме того, она сообщила о фильтрационных мероприятиях по проверке заявленных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.

"У нас есть обычная процедура проверки, мы осуществляем по всем уволенных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности ", -

Также читайте: Один из переданных террористами Украине военнослужащих - Великий находится в розыске за дезертирство, - Казанский

"Поэтому, если у ребят так не дай Бог произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и по ним не будет никаких уголовных преследований", - заявила пресс-секретарь СБУ.

Она также добавила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.

При этом Гитлянская уточнила, что Великий с тремя другими освобожденными Украинский поедет в клинику для обследования.

В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение.

"Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", - добавила она.

Также читайте: Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Источник: https://censor.net.ua/n3134740
 
   
 Топ комментарии
 
а вы хотели, чтобы мертведчук героев Украины привез?
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а второй(водитель!) - спецом и за деньги завез бойцов ВСУ в плен, вместе с важными документами...
И тут его отпускают... Совпадение?
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А до того, что ребят отвез в серую зону, претензий нет?
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он там, очевидно пересекает границу голландии, поэтому цензор не может его определить)))запомни этого деятеля, он обещал возглавить через неделю 3ий майдан Один из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ - Цензор.НЕТ 7786
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«Запомні». Мене також «запомні» кацапська гидота.
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не, тебя, запоминать не буду, ты тупой диванный тролль, не годишься в лидеры революции)
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а почему не по списку ПЕС?там же патриотов собирают???
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а второй(водитель!) - спецом и за деньги завез бойцов ВСУ в плен, вместе с важными документами...
И тут его отпускают... Совпадение?
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пока еще там доподлинно неизвестно,сам боец отрицает, что был за рулем...ну скоро мы узнаем точно... или ты уже получил методичку, и по другому, чем там изложено, быть просто не может?
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Жена одного из плененных бойцов утверждает, что именно он был за рулем.
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Але, воины диванные, рядом с водителем всегда сидит "старший" по званию или должности, который и приказывает куда ехать.
Не нужно все беды спихивать на извозчика.
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ну следствие, я надеюсь, скоро разберется...а вообще у военных есть сведения, водителем ли был освобожденный
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а вы хотели, чтобы мертведчук героев Украины привез?
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А до того, что ребят отвез в серую зону, претензий нет?
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а до того который отвел войска из серой зоны , за которую погибло столько бойцов , претензии есть ?
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Так его в сизо надо, а не на реабилитацию.Прямо с аэропорта.
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...И сказал Крокодил:
- Ты меня победил!
Не губи меня, Ваня Васильчиков!
Пожалей ты моих крокодильчиков!
Крокодильчики в Ниле плескаются,
Со слезами меня дожидаются,
Отпусти меня к деточкам, Ванечка,
Я за то подарю тебе пряничка...

...Прыгнул в НилКрокодил,
Прямо в ил
Угодил...
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ну кого еще мертвечук мог освободить? онли мусор
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Просепарский през попросил просепарского медведчука просепарских перетянуть на сюда.
Выборы же)))
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не надо спешить с выводами , может отдали кто первый под руку попался . надо подождать . думаю что разберутся . медведчук , полицайский выкидыш , но с парнями не надо спешить . надо подождать .
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Ну да))))
Это ты с погреба можешь банку позапрошлогоднюю взять, собираясь прошлогоднюю.
А теперь представь:
У тебя на каждую банку арестантское дело, в котором: анкетные данные, фотография, дактокарта, справка о причине нахождения в камере( к примеру статья, фабула, адреса и родственники), склонность к побегу и т.п.

И вот представь, что ты владея подобной информацией вытаскиваешь из погреба не ТУ банку!!!!
Может ты и хороший человек, но при таких косяках с банками - ты если не диверсант, то идиот.
Скажите, а вы за зеленского голосовали?
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Очковтирательство для ЗЕбуинов ! Беня ржёт за чашкой кофе
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Уверен, лучшие санатории Украины почтут за честь принять своих героев.
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та вони смотряця як із санаторія - відкормлені, лоснящійєся. І всі такі крепкі... сходу розказувати імена та заслуги тих, хто там лишився, а про себе, вже звільнених, "без коментарів" - це вже П1343Ц!!!
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Хех! Я ж казав шо віддатуть якесь сміття, та ще й завербоване. ***** нічого так просто не робить, а то розкатали губу. Ага.
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Нуу? Это всем известно, и что дальше? Будете апеллировать к широкой общественности, к Президенту, к ПАРЕ? Такое впечатление, что Украинцы полностью потеряли чувство самосохранения и реальности...
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А ведь все просто, выполняй свои должностные обязанности и все...
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А как же он в армии оказался, если он разыскивался как дезертир?
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Странный вопрос, призывают в армию кусок говна, оно покидает часть и становится дезертиром, ты вот в армии ведь не служил? Ну типа тебя получается...
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Читаю новостную ленту Цензора и вижу наглядную иллюстрацию нравственного разложения верхушки власти. И полной насмешкой звучат слова некоего Антона Геращенко, что "каждый украинец должен почувствовать...". Ага. Чувствуем. Бесстыдство и полную глубину нравственного падения власти.
Один из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ - Цензор.НЕТ 8441
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Все справедливо как всегда, сами голосовали...
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Правильно написано и то, что власть живёт за наши налоги ...
Пусть бросят камень в Антошу Геращенко, если он не прав 😀
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Ну это понятно, причем живет шикарно, в этой жизни...
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Батько захопленого українського моряка Василя Сороки Віктор відреагував на конфлікт президента Володимира Зеленського і глави МЗС україни Павла Клімкіна навколо звільнення моряків. Віктор Сорока переконаний, що варіант визнання полоненими своєї провини, як того хоче Росія, є неприпустимим. Про це він заявив у коментарі infoResist.
"Я б не хотів, щоб наша влада сьогодні розмовляла між собою на емоціях. Тому що це не веде до вирішення проблеми. Ми добре розуміємо, що наші хлопці стали заручниками геополітичної боротьби, але одночасно вже і не є дітьми - вони військовослужбовці, офіцери ЗСУ. І вони не попливли на риболовлю, не попливли на прогулянку, вони виконували завдання в цілях збереження незалежності та територіальної цілісності України. Хотілося б, щоб про це пам'ятали ті, хто хоче вирішити питання", - сказав батько полоненого моряка.
"І дуже не хотілося б, щоб наші військовополонені були змушені визнати свою провину, що вони винні, а Росія - ні. Тому що з самого початку було заявлено, що вони військовополонені і ніяких законів не порушували. А ситуація складається так, що все перекручується в іншу сторону, їх поставлять перед вибором - визнайте свою провину і ви будете вдома. Я навіть не можу сказати, що робити в цій ситуації", - зазначив Віктор Сорока.
Разом із тим чоловік вважає, що звільнити українських моряків без американського втручання буде неможливо. При цьому він не розраховує на підтримку Європи, зокрема Німеччини та Франції, зважаючи на повернення російської делегації в ПАРЄ.
У коментарі виданню Віктор Сорока також розповів про стан свого сина Василя: "Там вони і були в Лефортово, нікуди їх не перевозили. Знаю, що Василя возили на обстеження після операцій по пораненню, прописали якісь примочки, адвокат сказав, що він вже може рукою взяти склянку і може стріляти. Я йому в листі написав: син, повертайся скоріше, бо твоя допомога дуже потрібна, тому що ти можеш знову стріляти. Вирішив потролити ФСБшників, які читають ці листи".
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Проверяйте всех , Кум ***** , это кум ***** .
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Дешевый предвыборный пиар путинского прихлебая. Не дай Бог этому манкурту в ВР попасть!
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А ведь попадет. И вот будет цирк, когда новая ВР зажмет лишение себя неприкосновенности...
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И их повезли на "обследование" в клинику. В клинику СБУ. (Вроде бы слова Вити Медведчука. Точно не скажу).
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а шо є така клініка ? а медедчук це син поліцая що Стуса засадив і уморив ?
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Посадить эту тварь , завтра все дома .
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А хіба мертвечук буде визволяти патріотів? Один из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ - Цензор.НЕТ 6667
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Что-то на лицах освобожденных какой-то напряг и ни грамма радости.
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дезертир - це пріоритет, при уклоністі-головнокомандувачі
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Может он от Порошенко бежал: не было сил терпеть его мародёрство?
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один дезертир, второй водила который наших солдат завез 8 солдат в плен, кого еще из героев отпустили ?
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Вот калолиция намечается "Слуга путина " и "ЗА безбедное життя рабиновича" сколько доброго для жириновского сделают.
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Кого ещё может освободить враг Украины мертвечук? Неужели патриотов или моряков?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из освобожденных из ЛДНР украинцев разыскивается за дезертирство, - СБУ
 
 
 
 
 
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