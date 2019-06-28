 Враг 14 раз нарушил перемирие с начала суток 28 июня. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

Неподалеку Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

три раза окраины Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новогородское - из минометов калибра 120 мм;

окраину Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

три раза рядом с Новолуганским - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

район населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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