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 Враг 14 раз нарушил перемирие с начала суток 28 июня. Потерь нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

Неподалеку Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

три раза окраины Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новогородское - из минометов калибра 120 мм;

окраину Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

три раза рядом с Новолуганским - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

район населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3134739
 
 
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а навіщо тоді було відводити наші позиції, що просочені кров'ю наших бійців?? на ЩО сподівалося це торчкове Зє з цим конченим кучмовозом і своєю сепарською **********??? За що так зневажати наших бійців, якщо зрозуміло кожному, що рософашисти та бандюки з ОРДЛО не виконають своїх зобов'язань??? Скільки можна терпіти зраду за зрадою цього новообраного торчка і його кодла???Поки зовсім втратимо країну???
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Дурепа, як ти примудрилася зв'язати до купи три зовсім різні речі?!
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Флешмоб Зеленского. Конституция Украины, закон прямого действия.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Т.н. "Минск" и "перемирия" - вопиющие нарушения Конституции. Т.к. никакой "защиты территориальной целостности" не предполагается, а как раз наоборот, фиксация нарушения этой самой целостности и более того,отведение войск.
Но всем пофиг.
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Оккупанты в Крыму насчитали 40 млрд долларов "убытков" от Украины,потом подумали про себя ,а сколько сами стырили не посчитать
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спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки!
зі святом - днем Конституції України....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 14 раз нарушил перемирие с начала суток 28 июня. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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