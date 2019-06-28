 Получивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта

Получил его боец Андрей Волос, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.
Старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила Андрей Волос родился 13 декабря 1995 года в на Волыни. Окончил в областном центре школу-интернат, жил в Луцке. Впоследствии переселился в Омельно Киверцовского района, где жила его мама.
Крестный отец Андрея, руководитель Союза воинов АТО Волыни Александр Серватович рассказывал журналистам, что после начала войны на востоке Волос девять раз пытался попасть в армию, подавал документы в батальон (рота спецназначения МВД) "Свитязь". Однако ему отказывали из-за нехватки опыта.
Он уже возвращался домой, когда ему позвонили из Киверцовского военкомата и предложили подписать контракт с ВСУ на три года. Это было в 2015-м.
Поездки на передовую в составе 24-й отдельной механизированной бригады не помешали Андрею устроить личную жизнь: в мае 2018 Волос стал в брак. Через месяц после свадьбы его беременная жена стала вдовой.
22-летний Андрей погиб ровно год назад - утром 28 июня 2018 года, когда украинские Вооруженные силы потеряли погибшими сразу четырех бойцов.
Сообщалось, что Волоса, тяжело раненого, пытался вытащить с поля боя командир взвода Валерий Шишак, и также получил смертельное ранение от вражеского снайпера.
Андрею Волосу снайперская пуля попала практически в сердце, пройдя между пластинами бронежилета.
О том, что сына больше нет, мать Волоса узнала в реанимации - за день до гибели Андрея ей сделали операцию по удалению опухоли.
В то же время, на сайте ОП сказано: "28 июня 2018 года близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат Волос вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей получил ранение в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался".
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении №467/2019. Андрей Волос посмертно отмечен званием "Герой Украины" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.
Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в правоохоронних органах.
Это не фейк - Зеленский продает билеты на встречу с канадской диаспорой в Торонто.
Досить ображати Зеленського.
Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову
в том что вазелин уволил нач.управления, который не пустил проросийскую шваль в Украину? которая ехала из расеи(кремля) работать на вазелина и слуг урода
а всякая лахтинская шелупонь типа тебя набегает и отмазывает вазелина?)) таки да, "попался" - сказал ПРАВДУ
и когда шувалова не пустили в Украину - вазелин взбесился и уволил..
Ах да, мы же помним:
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете
http://nikvesti.com/news/politics/161533
Совпадение?) Не думаю - медведчук и вазелин давние партнеры и друзья...
Хеллоуін.
Кожен одягнувся потворою.
При чому хто і ким одягнувся, якщо батя кретина на фото їздить і ниє, просить санкцій, а потвора його так зашкварює.
Думаю, не за це він воював..