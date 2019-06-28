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Все про:Герой_Украины (242) награда (1175) потери (1586)

 Получивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта

Президент Владимир Зеленский впервые в своей каденции присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Получил его боец Андрей Волос, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новинарню.

Старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила Андрей Волос родился 13 декабря 1995 года в на Волыни. Окончил в областном центре школу-интернат, жил в Луцке. Впоследствии переселился в Омельно Киверцовского района, где жила его мама.

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Крестный отец Андрея, руководитель Союза воинов АТО Волыни Александр Серватович рассказывал журналистам, что после начала войны на востоке Волос девять раз пытался попасть в армию, подавал документы в батальон (рота спецназначения МВД) "Свитязь". Однако ему отказывали из-за нехватки опыта.

Он уже возвращался домой, когда ему позвонили из Киверцовского военкомата и предложили подписать контракт с ВСУ на три года. Это было в 2015-м.

Поездки на передовую в составе 24-й отдельной механизированной бригады не помешали Андрею устроить личную жизнь: в мае 2018 Волос стал в брак. Через месяц после свадьбы его беременная жена стала вдовой.

22-летний Андрей погиб ровно год назад - утром 28 июня 2018 года, когда украинские Вооруженные силы потеряли погибшими сразу четырех бойцов.

Сообщалось, что Волоса, тяжело раненого, пытался вытащить с поля боя командир взвода Валерий Шишак, и также получил смертельное ранение от вражеского снайпера.

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Андрею Волосу снайперская пуля попала практически в сердце, пройдя между пластинами бронежилета.

О том, что сына больше нет, мать Волоса узнала в реанимации - за день до гибели Андрея ей сделали операцию по удалению опухоли.

В то же время, на сайте ОП сказано: "28 июня 2018 года близ населенного пункта Пивденное Донецкой области старший солдат Волос вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей получил ранение в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался".

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении №467/2019. Андрей Волос посмертно отмечен званием "Герой Украины" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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Источник: https://censor.net.ua/n3134738
 
 
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Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову
26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.
Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в правоохоронних органах.
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Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 9378галимая отмазка.. вот без хеловина
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Вечная память воину... Спасибо президенту. Мародёру парашену - ганьба и тюрьма.
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Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову
26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.
Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в правоохоронних органах.
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не только гнида, вазелин еще и барыга:
Это не фейк - Зеленский продает билеты на встречу с канадской диаспорой в Торонто.

Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 9598
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Все балаболы, популисты и просто левые чмошники типа обамы торгуют своими харями и получают авансом нобелевские премии за обицанки
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А може він на тих зустрічах буде свій найяскравіший шоу-номер показувати? Гру на роялі у чотири ...
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До чого тут барига?- Єврей просто ніколи не відмовиться від маленького гефешту.
Досить ображати Зеленського.
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Вот, что интересно: ранее- только сошлёшься тут на "Обозреватель", так сразу тебя- в спам, типо- гнилой источник. А сейчас- нормально стало, да? Классный источник, подходящий, да? Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 5206
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сошлемся на https://voi.com.ua/news/1170136/
Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову
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Вот ты и попал! Ибо, по твоей этой ссылке вот такое написано: "Про це Обозревателю повідомили джерела в правоохоронних органах."(с) Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 2113
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зебил, "попался" - в чем? Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 7670
в том что вазелин уволил нач.управления, который не пустил проросийскую шваль в Украину? которая ехала из расеи(кремля) работать на вазелина и слуг урода Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 2400
а всякая лахтинская шелупонь типа тебя набегает и отмазывает вазелина?)) таки да, "попался" - сказал ПРАВДУ Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 7670
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более того, "До президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук"
и когда шувалова не пустили в Украину - вазелин взбесился и уволил..
Ах да, мы же помним:
Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинете

http://nikvesti.com/news/politics/161533
Совпадение?) Не думаю - медведчук и вазелин давние партнеры и друзья...
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Про увольнения верхушки СБУ Зеля говорил еще задолго до этого, он уволил сразу четверых, остальные тоже когото не пустили?
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Какое ты всё-таки дерьмо...
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Англія.
Хеллоуін.
Кожен одягнувся потворою.

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Ти єврей?
При чому хто і ким одягнувся, якщо батя кретина на фото їздить і ниє, просить санкцій, а потвора його так зашкварює.
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Мородер сейчас в Ростове живет.Януковичем зовут.
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Не обращай на это чучело внимание, оно тупое..
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Прикро, що скасували статус героїв УПА.
Думаю, не за це він воював..
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Что рыговским ушлепок очко горит??? Стараешься)))
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дурик, аваков на вазелина работает! срочно удаляй - а то не заплатят! Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 3639
Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 760
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Так Рюкзакян теперь - ваш. Смотри, лишат тебя косточки за то, шо на верного слугу слуги уродов тявкаешь Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 7544
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Ну, еще сепарня вонючая меня учить будет Получивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 3987
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а кажуть, шо по евакуаторах не стріляют - це як по санітарах чи по красному крєсту
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А это вообще беспосщадный борец с сепарами .Получивший посмертно звание "Герой Украины" Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 8902
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вєлікая кролічья стєна - ні одін кролік нє проскочіт!!!
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Это фишка тогдашняя петина была.Хочешь в армию добровольцем-это для тебя будет сложнее,чем в Гарвард поступить.Испуганный чел из мобрезерва,от которого в армии толку будет явно ноль-мы от тебя не отстанемВсё было именно так.
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Ну, зате тепер порохоботи відмовляються від офіцерських посад і готують документи на Європу. Тепер все в руках Патріотів.
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вот такие, которые просто верят в себя и свою страну до последнего - становятся героями. в отличии от кучи порохботов на этом же сайте, которые от военкоматов у мамок под юбки прячутся
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Не "золотую сатанинскую звезду" нужно, а хотя бы "золотой трезубец" (малый герб)! Получивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта - Цензор.НЕТ 3172
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Що ж то за такий бронежилет, між пластинами якого пролітають кулі?
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Это наверное тот которые больше не будут закупать и это зрада ужасная потому что как же без таких прекрасных броников
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолучивший посмертно звание "Герой Украины" (первое присвоенное Зеленским) Волос девять раз пытался попасть в армию, но ему отказывали из-за нехватки опыта
 
 
 
 
 
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